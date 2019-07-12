 "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Про це повідомляє прес-служба телеканалу, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку, активіст Сергій Стерненко закликавпікетувати телеканал з вимогою не допустити в ефір пропагандистський фільм.

"Є пропозиція сходити в кіно. Майдан організувало ЦРУ. В Україні громадянська війна. Україна втручалась у вибори в США. Путін — миротворець і не винен. Медведчук взагалі топ-менеджер і ми маємо вибачитись перед росією та створити з нею союз. Це цитати нового фільму Стоуна "нерозказана історія України".

Головні герої — путін і медведчук. Оці кадри це скріншоти якраз з того фільму. І цей шматок пропаганди покажуть у нас. Офіційно. По телебаченню.

Трансляцію буде здійснювати 112 канал, який належить згаданому куму терориста №1. Вже цієї суботи о 21й годині. Цікаво подивитись що ще там покажуть і розкажуть про нашу країну, тому пропоную прийти туди трохи раніше.

На допрем’єрний спецпоказ, так би мовити. 13 липня, в суботу, о 18:00. На день народження Сенцова, до речі. 112 канал. Київ, вул. Дегтярівська, 21Г. Не забудьте взяти квитки та друзів", - закликав Стерненко.



