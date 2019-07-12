 "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Про це повідомляє прес-служба телеканалу, передає Цензор.НЕТ.
Зі свого боку, активіст Сергій Стерненко закликавпікетувати телеканал з вимогою не допустити в ефір пропагандистський фільм.
"Є пропозиція сходити в кіно. Майдан організувало ЦРУ. В Україні громадянська війна. Україна втручалась у вибори в США. Путін — миротворець і не винен. Медведчук взагалі топ-менеджер і ми маємо вибачитись перед росією та створити з нею союз. Це цитати нового фільму Стоуна "нерозказана історія України".
Головні герої — путін і медведчук. Оці кадри це скріншоти якраз з того фільму. І цей шматок пропаганди покажуть у нас. Офіційно. По телебаченню.
Трансляцію буде здійснювати 112 канал, який належить згаданому куму терориста №1. Вже цієї суботи о 21й годині. Цікаво подивитись що ще там покажуть і розкажуть про нашу країну, тому пропоную прийти туди трохи раніше.
На допрем’єрний спецпоказ, так би мовити. 13 липня, в суботу, о 18:00. На день народження Сенцова, до речі. 112 канал. Київ, вул. Дегтярівська, 21Г. Не забудьте взяти квитки та друзів", - закликав Стерненко.
2.07.2019 Олена Монова 0--- виварий, двойное гражданство, Дубинский, Куницкий, партия "Слуга народа", ЦИК
Олена Монова
Прямо сейчас говорящая жопа Коломойского кошмарит ЦИК. У него в ногах, как бздо по кальсонам, таскается Куницкий, изредка подванивает. Я бы сравнила это с Шер-Ханом и Табаки, но не дотягивает до роли ни одно, ни второе.
Мат стоит такой, что обугливается бумага на полках ЦИКа. Мало того, говорящая жопа озвучивает в прямом эфире телефон главы ЦИК Слипачук с призывом к хомякам звонить ей днем и ночью.
Ну, в том, что Дубинский пойдет ЦИК труба шатать, я ни секунды не сомневалась. Поц не упустит такого жирного момента для пиара.
Другое поразило (на самом деле нет): партия «Слуга народа», до этого момента сидевшая с плотно засунутым в жопу языком и закрытыми глазами, вдруг очнулась от коматоза и разразилась требованием вернуть Куницкому регистрацию кандидата в нардепы.
Внезапно!
То есть плевать на двойное гражданство. Плевать на вранье. И на подлог с командировками тоже плевать. Плевать на нарушение закона.
Вы - охреневшие твари. Вы окончательно потеряли берега и чувство реальности. Но это ненадолго.
Потому что уже зреет.
#не_сціть_нам_в_очі
#мой_виварий
Или Зе это Петя-2?
"Путин - ты *****.
И чем раньше мы увидим тебя в гробу, тем больше Саперави и Цинандали выпьем в этот радостный день" - украинский телеведущий Артем Овдиенко обматерил путина в эфире и анонсировал телемост Украина-Грузия
Цікаво де ці герої були,коли мертветчука витягували із небуття та робили впливовим політиком.Чому не було ультиматумів порошенку і не стояли під АП з гаслами,"Що ж ти робиш петро,геть кума путіна,та агента москви"
Учитесь у Расии!
Она делом занимается, по минстець сопли жуёт!