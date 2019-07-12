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 Політика України
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Все про:Медведчук (436) пропаганда (1211) Стерненко (47) 112_Україна (25)

 "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Канал "112 Україна" заявив про плани показати фільм проросійського пропагандиста Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", головними героями якого є президент РФ Володимир Путін і його кум Віктор Медведчук.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку, активіст Сергій Стерненко закликавпікетувати телеканал з вимогою не допустити в ефір пропагандистський фільм.

"Є пропозиція сходити в кіно. Майдан організувало ЦРУ. В Україні громадянська війна. Україна втручалась у вибори в США. Путін — миротворець і не винен. Медведчук взагалі топ-менеджер і ми маємо вибачитись перед росією та створити з нею союз. Це цитати нового фільму Стоуна "нерозказана історія України".
Головні герої — путін і медведчук. Оці кадри це скріншоти якраз з того фільму. І цей шматок пропаганди покажуть у нас. Офіційно. По телебаченню.
Трансляцію буде здійснювати 112 канал, який належить згаданому куму терориста №1. Вже цієї суботи о 21й годині. Цікаво подивитись що ще там покажуть і розкажуть про нашу країну, тому пропоную прийти туди трохи раніше.
На допрем’єрний спецпоказ, так би мовити. 13 липня, в суботу, о 18:00. На день народження Сенцова, до речі. 112 канал. Київ, вул. Дегтярівська, 21Г. Не забудьте взяти квитки та друзів", - закликав Стерненко.

Головні герої - Путін і Медведчук: Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на допремєрний показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна 01
Головні герої - Путін і Медведчук: Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на допремєрний показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137225
 
   
 Топ коментарі
 
А Зебил молчит?--значит всё в ажуре. Он с ними в доле. Для него эти канальчики значит ХОРОШИ. Решил нас просто слить кацапам вместе с Хуйлом и Мертвечуком.
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Вы окончательно потеряли берега, но это ненадолго
2.07.2019 Олена Монова 0--- виварий, двойное гражданство, Дубинский, Куницкий, партия "Слуга народа", ЦИК
Олена Монова

Прямо сейчас говорящая жопа Коломойского кошмарит ЦИК. У него в ногах, как бздо по кальсонам, таскается Куницкий, изредка подванивает. Я бы сравнила это с Шер-Ханом и Табаки, но не дотягивает до роли ни одно, ни второе.
Мат стоит такой, что обугливается бумага на полках ЦИКа. Мало того, говорящая жопа озвучивает в прямом эфире телефон главы ЦИК Слипачук с призывом к хомякам звонить ей днем и ночью.
Ну, в том, что Дубинский пойдет ЦИК труба шатать, я ни секунды не сомневалась. Поц не упустит такого жирного момента для пиара.
Другое поразило (на самом деле нет): партия «Слуга народа», до этого момента сидевшая с плотно засунутым в жопу языком и закрытыми глазами, вдруг очнулась от коматоза и разразилась требованием вернуть Куницкому регистрацию кандидата в нардепы.
Внезапно!
То есть плевать на двойное гражданство. Плевать на вранье. И на подлог с командировками тоже плевать. Плевать на нарушение закона.
Вы - охреневшие твари. Вы окончательно потеряли берега и чувство реальности. Но это ненадолго.
Потому что уже зреет.
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#мой_виварий
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ТПморжовая и ТПмедведчук - красивая пара!
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зе отключи инфоокупацию страны 112 и ньюзваном и зиком
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Зе сам все життя створював русскомірскій продукт типу "95 кварталу" та "Сватов" і поглиблював інформаційну окупацію України..
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При Пети такого не было . Зеля , ты где ?
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Хто б що не казав, а проросійська погань Пороха побоювалась.
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ну шо, зюзня, це просто співпало з президентством клована?
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правильно...обложить этот холивуд 112 скатами и подпалить...
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не надо. Просто отрубить электричество. И безопасно и кина нема "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 4475.
"Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 9777
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Ні , так не піде. Треба збирати завтра на 20-00 нацраду по телебаченню. І як тільки в 21-00 почнеться це фуфло, відбирати ліцензію і відключати 112 з ефіру.
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Лучше обложить их штрафами (лямов по 50 в день). Да, и ещё обложить их матом. "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна - Цензор.НЕТ 5912
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А соевые говоря, что артеменко нельзя увольнять. Прикольно, но грустно
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Вихід за Бакановим та РНБО. Подивимось що вони завтра зроблять.
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А Зебил молчит?--значит всё в ажуре. Он с ними в доле. Для него эти канальчики значит ХОРОШИ. Решил нас просто слить кацапам вместе с ****** и Мертвечуком.
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а запретить показ антиукраинского киновісера нельзя? Чего бояться? Какого-то скулежа из-за поребрика или очередной озабоченности ЕСПЧ?
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коли ж виметуть всю цю пропарашинську погань з України??? Невже не зрозуміло, що поки це не трапиться- НЕ БУДЕ спокою в державі...
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Вы окончательно потеряли берега, но это ненадолго
2.07.2019 Олена Монова 0--- виварий, двойное гражданство, Дубинский, Куницкий, партия "Слуга народа", ЦИК
Олена Монова

Прямо сейчас говорящая жопа Коломойского кошмарит ЦИК. У него в ногах, как бздо по кальсонам, таскается Куницкий, изредка подванивает. Я бы сравнила это с Шер-Ханом и Табаки, но не дотягивает до роли ни одно, ни второе.
Мат стоит такой, что обугливается бумага на полках ЦИКа. Мало того, говорящая жопа озвучивает в прямом эфире телефон главы ЦИК Слипачук с призывом к хомякам звонить ей днем и ночью.
Ну, в том, что Дубинский пойдет ЦИК труба шатать, я ни секунды не сомневалась. Поц не упустит такого жирного момента для пиара.
Другое поразило (на самом деле нет): партия «Слуга народа», до этого момента сидевшая с плотно засунутым в жопу языком и закрытыми глазами, вдруг очнулась от коматоза и разразилась требованием вернуть Куницкому регистрацию кандидата в нардепы.
Внезапно!
То есть плевать на двойное гражданство. Плевать на вранье. И на подлог с командировками тоже плевать. Плевать на нарушение закона.
Вы - охреневшие твари. Вы окончательно потеряли берега и чувство реальности. Но это ненадолго.
Потому что уже зреет.
#не_сціть_нам_в_очі
#мой_виварий
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Ничего не пойму! Зе президент уже два месяца - почему Медведчук еще не в тюрме?
Или Зе это Петя-2?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks



"Путин - ты *****.
И чем раньше мы увидим тебя в гробу, тем больше Саперави и Цинандали выпьем в этот радостный день" - украинский телеведущий Артем Овдиенко обматерил путина в эфире и анонсировал телемост Украина-Грузия
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А тягнибок з файєром буде.
Цікаво де ці герої були,коли мертветчука витягували із небуття та робили впливовим політиком.Чому не було ультиматумів порошенку і не стояли під АП з гаслами,"Що ж ти робиш петро,геть кума путіна,та агента москви"
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Мабуть таки вони мають якийсь свій інтерес? Тож не циган бідних ганяти.
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Сноуден- фанат комуняк та радянського союзу. Він ні разу не був у союзі, проте вважає, що там жити краще, аніж у США. Що з нього взяти...
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Ну шо патриоты? Насели рыги и рашисты со всех сторон ? Потому что надо меньше флешмобов а больше дела А так вся ваша борьба с врагами сводится к зажиганию фаеров и обляпыванию краской Как с памятником жукову в Харькове Ну повалили попрыгали под телекамеры А он опять стоит Вы неэффективны Поэтому вас и обыгрывают по всем фронтам Если уж пришли под телеканал то надо чтобы он надолго прекратил вещание Если свалили памятник то он не должен подлежать восстановлению А так всё пустозвонство Ну ничего Через год гей парад опять наверное в Киеве будет На нём отыграетесь
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Вот так нужно работать!
Учитесь у Расии!
Она делом занимается, по минстець сопли жуёт!
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Хіба тільки мінСтець? А генітальний плокулол чи Грицак?
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Вот из-за таких умных, как ты, и просираем информвойну. Иди, покричи про мальдивский офшор.
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Хіба тільки мальдівський, а що з панамським? Головне не що я кричу, а що робить генітальний плокулол і Гриценко.
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ЗІ: а просираєте ви інформаційну війну через непотію і корупцію. Бездарів понабирали, які не з ****** боряться, а Поцю Поросьонко відмазують.
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Головне що, генітальний плокулол не вбачає у цьому жодного криміналу.
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Я вот одного не понимаю , почему ваш кум путина не сидит до сих пор . Почему не возбуждено дело о госизмене и он не арестован ?
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Патамуша, он паслідовний. Завжди з Порошенком рука об руку йшов. Ось і закриває очі рехвормована Порошенком Феміда. Жоден ставлденик Порошенко пальцем неповорухнув.
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Как вы тогда хотите вступить в ЕС и НАТО ? Порошенко ваш царь ?
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Зараз Медведчук допомагає побороти Зеленського, граючи роль антигероя, а ось Порошенку відведена роль героя, який всі п'ять років бореться з Медведчуком.
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А барыга-мародёр, приведший мертвечука во власть, со своими шавками там будет? Или они только "митингуют" под Офисом Президента?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна
 
 
 
 
 
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