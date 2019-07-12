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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Латвія (230) посол (530) українці (1013) заробітчани (224)

 Влада Латвії може легалізувати всіх українських заробітчан, - посол

Посольство України в Латвії веде переговори з латвійським урядом про легалізацію всіх трудових мігрантів, які працюють у цій країні.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол України в Латвії Олександр Міщенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Латвія - дуже дружня нам країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут перебувають, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання про можливість легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - повідомив посол.

Також посол зазначив, Латвія продовжує підтримувати євроінтеграцію України, зокрема, в агропромисловій, банківській та інших сферах.

За офіційними даними, в 2019 році на території Латвії легально працюють 8,9 тисячі українців, повідомляє "Громадське". Водночас кількість нелегальних трудових мігрантів з України може бути більша.

Раніше повідомлялося, що 80% нелегальних трудових мігрантів у Чехії - українці.

Нагадаємо, що в Польщі раніше повідомляли, що 25% всіх українських працівників у 2020 році можуть переїхати у західніші країни Європи - Чехію і Німеччину.

Раніше повідомлялося, що українці працюють на 20% всіх польських компаній, а близько 450 000 українців платять у Польщі соціальні внески.

Зазначимо, що раніше у Світовому банку оцінили обсяги переказів українських трудових мігрантів в Україну на рівні 14 млрд доларів. За оцінками Національного банку, вони у 2018 році становили 10,88 мільярда доларів.

Крім цього, в Нацбанку прогнозували, що в 2019 році українці перекажуть з-за кордону 12,6 мільярда доларів. Також там повідомлялося, що доходи українських трудових мігрантів зросли на 43%, однак темпи трудової міграції поступово сповільнюються.

3 грудня глава МЗС Польщі повідомляв, що на території країни працює близько 2 мільйонів українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137224
 
   
 Топ коментарі
 
украинцы действительно нормально повсюду работают. европа начала это понимать. они образованны, смышлённы, легко переучиваются, терпеливы, прилично толлерантны, легкоинтегрируемы,.......... скоро весь мир, а не только европа, будет готов их принимать на льготных условиях легализации.
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Жаль, что в Киев едет вся шелупонь, которая не прошла экзамен Европой. Знаю я лично таких заробитчан - быдло и мурло.
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Ваших в Латвии очень много . Плохо что язык наш не учат , а говорят на мове оккупанта ...
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украинцы действительно нормально повсюду работают. европа начала это понимать. они образованны, смышлённы, легко переучиваются, терпеливы, прилично толлерантны, легкоинтегрируемы,.......... скоро весь мир, а не только европа, будет готов их принимать на льготных условиях легализации.
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Угу. Украина станет страной-инкубатором для разведения заробитчан. В Украине нужно только строить родильные дома, где бабы будут рожать по 10 штук и дома для престарелых заробитчан которые будут возвращаться на доживание из далеких стран.
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Жаль, что в Киев едет вся шелупонь, которая не прошла экзамен Европой. Знаю я лично таких заробитчан - быдло и мурло.
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Хреново то, что лучшие (молодые, здоровые, с образованием и профессиями) рабочие уезжают из страны. В Украине на производстве остаются работать только одни, доведенные до отчаяния, пенсионеры, которые не могут выжить на государственные пособия (мизерные пенсии).
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это мировая тенденция рынка труда. Даже немцы едут в Швейцарию работать. Чехи в Германию. Поляки в Британию, Скандинавские страны, Австрию. Румыны в Чехию.
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Ваших в Латвии очень много . Плохо что язык наш не учат , а говорят на мове оккупанта ...
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признаюсь не знал, что наши едут в латвию в большом количестве. Разве в Латвии больше з/п, чем в Польше, Чехии?
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poxozyje dolzny byt zarplaty Latviji kak i Cexiji ili Polse.Litve toze ocen mnogo s Ukrainy liudej rabotajet.Na strojkax vydno oni raboatajet po vyxodnim, mesnyje po vyxodnim nebudet rabotat
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Вата під проксі "юго-восток" це методичка *******, так шо ваша лишня хромосома це ваша рукожопість!
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Vitalik , tebe znakom takoi marshrut , chemodan , vakzal , parashka ? Dumaju eta tebe v samij raz , a jesli ti bot sruskij s mordora , to zakroi hlebalo ujobok !
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Думаю на том же уровне , на стройке например можно 1200-1500 евро заработать . А ваши ребята хорошо обучены и дело свое знают . На неквалифицированной работе 700-900 евро.
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В Украине тоже на стройке можно заработать 1000-2000Евро в месяц. Но работа только для активных и выносливых.
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Da jest i u vas takyje zarpalty no dumaju eto redkost,a tut pocty vezde takyje zarplaty.
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Я видел правда условия в которых живут ваши ребята , мягко говоря не айс. Но наши точно также в Норвегии , Англии , Германии
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Тим, що ви вище перерахували, ви за 1500 євро працювать не будете і мігруєте на захід, ми попре наші 3500грн будемо у вас поацювать, бо місцеві суки ніяк не нажруться. А краще тим, що ми піднімаємо вам рівень життя за відносно невелику для вас зп.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВлада Латвії може легалізувати всіх українських заробітчан, - посол
 
 
 
 
 
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