 "Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні", - МЗС Німеччини про телефонну розмову Путіна і Зеленського

Про це сказав на брифінгу у п’ятницю представник німецького МЗС Крістофер Бургер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні… Якщо ми хочемо виконання Мінських угод, нам потрібні прямі переговори між їхніми підписантами", - сказав дипломат.
Тому, за його словами, у Берліні вітають те, що вчора відбулася телефонна розмова між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним. Лідери обговорили, зокрема, й продовження переговорів у "нормандському форматі".
У Берліні переконані, що цей формат переговорів є корисним. Водночас щодо можливостей розширення "четвірки" його учасників (до якої входять також Німеччина та Франція), то Бургер зауважив, що ніхто наразі не звертався до німецької сторони з такою пропозицією. Разом з тим, додав він, переговори щодо ситуації на сході України проводяться у тісному контакті з американськими партнерами.
Офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у свою чергу нагадав про нещодавнє відведення сил у районі Станиці Луганської, привітавши цей крок, який обговорювався, зокрема, в "нормандському форматі", що також показує доцільність цього форуму.
12 июля украинский телеведущий Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.
Я думаю, можно будет в полной мере обсудить всю "красоту" рускаго мира.
Впрочем, 3/4 нашего поголовья тоже этого кагбеэ не слышат. Видно, "повторить" таки придется...
Вы, Сережа, из Германии морально поддержите.
Сережа против этого вектора - он сторонник шапкозакидательской модели. Тем более из Германии - персональный риск минимальный.
Сказали: "Как вы уже, ****, всех задрали. Договаривайтесь сами."
щзо відкрито не послали кудись. ну подумайте самі? вам дуже цікаво, що щось там стріляє в якійсь назнаній країні мабутуку? та в нас свого гімна повний двір.
а тут 5 років іде торгівля, контрабас, будують забори із сітки рабиці за мільйони ітд
нас терплять щоб ім не стало гірше. і головне--поважають сильного, навіть дєбіла, але сильного, а не ойкаючого. такий закон існування.
Лобызай, шоб не быть опущеным！😀
Слизняки.
И в Европе найдутся те кто скажут что это надо сделать для разрешения конфликтов.
"Ти, путін-*****, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого *** крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi українцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.."
Альберт Эйнштейн
зелена шмаркля не спростувала брехню хмуйла про те, що Порошенко (Україна) свідомо послав моряків у пастку
бо це саме його слова на стадіоні на дебатах
ненавиджу цю клоунську тварюку
если бы он послал их на авианосце с атомной бомбой и подорвал крым, тогда да-маладец.
а так - да, очередная многоходовка, но не удалась до конца - остались живы моряки.
в бамбасе ходят строем перед окопами врага?? боятся убития?
ну так ентот поход в мариуполь - то же самое.
позавчера бахнули по укрмашине рокетой-то же самое.
танки нада было делать 5 лет шоб боялись ссуки нос показать из окопа,
и не пускать данецкое быдло в киев за пенсиями-калбасой.
а пустить безоружных солдат на окопы врага -
енто как недавно завез один 8 укрсолдат в плен.
ну тот, что медведчук вернул его обратно из плена.
да и за пол года от похода 24 моряков уже 240 убито-ранено.
их спасайте.
дебилы бл.