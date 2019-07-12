 "Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні", - МЗС Німеччини про телефонну розмову Путіна і Зеленського

Про це сказав на брифінгу у п’ятницю представник німецького МЗС Крістофер Бургер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні… Якщо ми хочемо виконання Мінських угод, нам потрібні прямі переговори між їхніми підписантами", - сказав дипломат.

Тому, за його словами, у Берліні вітають те, що вчора відбулася телефонна розмова між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним. Лідери обговорили, зокрема, й продовження переговорів у "нормандському форматі".

У Берліні переконані, що цей формат переговорів є корисним. Водночас щодо можливостей розширення "четвірки" його учасників (до якої входять також Німеччина та Франція), то Бургер зауважив, що ніхто наразі не звертався до німецької сторони з такою пропозицією. Разом з тим, додав він, переговори щодо ситуації на сході України проводяться у тісному контакті з американськими партнерами.

Офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у свою чергу нагадав про нещодавнє відведення сил у районі Станиці Луганської, привітавши цей крок, який обговорювався, зокрема, в "нормандському форматі", що також показує доцільність цього форуму.

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