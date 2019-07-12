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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1234) Зеленський (2045) Путін (9945) Зайберт (15)

 "Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні", - МЗС Німеччини про телефонну розмову Путіна і Зеленського

Німеччина вітає прямий діалог між Україною і Російською Федерацією.

Про це сказав на брифінгу у п’ятницю представник німецького МЗС Крістофер Бургер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні… Якщо ми хочемо виконання Мінських угод, нам потрібні прямі переговори між їхніми підписантами", - сказав дипломат.

Тому, за його словами, у Берліні вітають те, що вчора відбулася телефонна розмова між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним. Лідери обговорили, зокрема, й продовження переговорів у "нормандському форматі".

У Берліні переконані, що цей формат переговорів є корисним. Водночас щодо можливостей розширення "четвірки" його учасників (до якої входять також Німеччина та Франція), то Бургер зауважив, що ніхто наразі не звертався до німецької сторони з такою пропозицією. Разом з тим, додав він, переговори щодо ситуації на сході України проводяться у тісному контакті з американськими партнерами.

Офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у свою чергу нагадав про нещодавнє відведення сил у районі Станиці Луганської, привітавши цей крок, який обговорювався, зокрема, в "нормандському форматі", що також показує доцільність цього форуму.

Читайте також: Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137218
 
   
 Топ коментарі
 
"Путин, ты х...йло. Ведущий украинского телеканала поддержал грузинского коллегу

12 июля украинский телеведущий Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.
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Сцаными тряпками гнать это чмо зелёное и чем раньше тем здоровее для Украины Всёравно прийдётся зачем тянуть
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"Путин, ты х...йло. Ведущий украинского телеканала поддержал грузинского коллегу

12 июля украинский телеведущий Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.
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Отличная мысль - проведение телемоста Киев-Тбилиси.
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Одобряю, нам нужно поговорить, как вату жечь, но не только с грузинами, стоит и молдаван подключить, прибалтов.
Я думаю, можно будет в полной мере обсудить всю "красоту" рускаго мира.
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Хороший флешмоб - ждем следующих ....
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Так не их територию анексировали не их людей убили русские,они будут приветствовать,каждая страна защищает свои интересы а не соседей,которые к тому же убивают их
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Голландців цілий літак убили, а їх прем'єр ноги Путі цілував, їм на людей плювати взагалі, що своїх ,що чужих.
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О, немцы учуяли северный поток и 2 и 3 и 4!
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Да, давненько грязные вонючие савецкие бойцы драли до смерти их беленьких фрау и фройляйн возрастом от семи до семидесяти! А то поток они учуяли, а грохот сапог быдла, которое собралось "повторить" - нет.
Впрочем, 3/4 нашего поголовья тоже этого кагбеэ не слышат. Видно, "повторить" таки придется...
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У этого "вонючего савецкого бойца" добропорядочные бюргеры убили старых родителей, жену и троих детей, а потом он отыгрался на беленькой немецкой фрау "от 7 до 70". Н хочу этого "бойца" защищать, ибо та, которая "от 7 до 70" в ег бедах и не вивовата, но понять его можно. И еще неизвестно, как будут поступать наши с местной ватой, когда будут освобождать Донецк, Луганск и Севастополь.
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Если тебе не известно, как будешь поступать, - самое время об этом тщательно подумать. Потому что я никогда не сомневался, как мне поступать со скотом, который свое скотство оправдывает чужим. И я имею основания надеяться, что я такой далеко не один.
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Шось зі Сраліним чи нквсниками вони так не поступали. Скот-с, якому дозволили безчинствувати. До того ж, багато з тих, хто гвалтував європейок ніяк не постраждали від німців бо родом були з глибокого тилу.
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Сцаными тряпками гнать это чмо зелёное и чем раньше тем здоровее для Украины Всёравно прийдётся зачем тянуть
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И что - полноценную войну с РФ замутить?
Вы, Сережа, из Германии морально поддержите.
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если Владимер уйдет раньше - это вызовет войну с нарасией????
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Пробую по слогам - силовым путем ОРДЛО не освободить. Там уже танков х@йла, как в армии европейской страны. Многотысячные жертвы, которые Запад и Украина не могут себе позволить. Отсюда - упор на освобождение пленных, прекращение огня, заморозку конфликта.
Сережа против этого вектора - он сторонник шапкозакидательской модели. Тем более из Германии - персональный риск минимальный.
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Слогопробующий,при чем здесь война с рф к изгнанию зели ссаными тряпками,как сережа написал? Дошло?
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давай, зюзя, дай їм врешті решт привід зняти санкції з твоєї улюбленої расіюшкі
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Офигели в край, войну называть конфликтом
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"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД Германии о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Сказали: "Как вы уже, ****, всех задрали. Договаривайтесь сами."
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Приехали . Я лучше прощу пете его жадность , чем такие прямые переговоры .
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ну й дарма - хто не може говорити з ворогом - не може з ним і воювати.
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А с ним , чтобы воевать , нужны яйца , а не юмор .
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диви які в бика здорові яйця, а тореадор з маленькими яйцями може його перемогти.
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та дістала вже всіх корумпована українська верхівка. світу потрібен спокій. і так спасибі,
щзо відкрито не послали кудись. ну подумайте самі? вам дуже цікаво, що щось там стріляє в якійсь назнаній країні мабутуку? та в нас свого гімна повний двір.
а тут 5 років іде торгівля, контрабас, будують забори із сітки рабиці за мільйони ітд
нас терплять щоб ім не стало гірше. і головне--поважають сильного, навіть дєбіла, але сильного, а не ойкаючого. такий закон існування.
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всё правильно, нужно разговаривать, иного пути нет.
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Наш шлях - визволення України, а не капітуляція. Зеленський - запроданець.
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всё верно. только запроданець не Зе, а петя. а ты соевый бот.
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Долбень, а твой соевый начальник удалил.
Лобызай, шоб не быть опущеным！😀
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Глубокообеспокоенные рассказали на самом деле так - "дела дикарей, пусть сами же дикари и решают". А мы будем учить их жизни и проповедовать "европейские" ценности.
Слизняки.
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коли в руанді хуту вирізали тутсі, сране мєждународнойє сообщєство взялося тільки відстрілювати собак, шо поїдали трупи
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у подданной путинской шлюхи меркель поносницы под статьями о украинофобном правительстве ФРГ всегда случается запор.
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розбирайтеся самі, а нас не тривожте
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Україна торгує з кацапами на мільярди доларів то, чого Європа має ембарго тримати? Та й хто мусить за нас воювати доки ми торгуємо?
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а шо? еуропа нам відкрила свої ринки?
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Нужно разрешить конфликт за столом переговоров. Бессмысленно терять убитыми наших солдат и офицеров пять лет и не иметь никакого прогресса. Каждый день некрологи. Это нужно заканчивать.
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Какие территории Украине следует отдать? Когда федерализацию проводить? Куда послать НАТО и ЕС? Кацапню в "переговорах" только это интересует.
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Уговорили. Пусть одни умирают, калечатся и сидят в подвалах в плену, а другие зарабатывают на этом хоть сто лет, раз за пять лет вам не доходит...
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Это всё сопли и слёзы. Так как будем суверенитет сдавать? Сразу или постепенно?
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"сначала посадите всех карателей из ВСУ", а потом уже переговоры.
И в Европе найдутся те кто скажут что это надо сделать для разрешения конфликтов.
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Какой суверенитет? У нас внешнее управление. Не наблюдаете? Присмотритесь.
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Було б зовнішнє управління то, корупціонери вже б сиділи по тюрмах.
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Не згоден. Зовнішнє управління ще має зиск із них. Воно сподівається заволодіти деякими активами. А от коли вони вичерпають всі ресурси - тоді візьмуться за корупціонерів.
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Ну так были же переговоры, договорились, в Минске. Опять договариваться ? И все по-новой ? И где гарантии что не будет так-же ?
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Спочатку треба розгромити ворога, а потім вести якісь переговори. Переговори в нинішніх умовах - це капітуляції. Її не можна допустити. Інакше кожного дня буде тисячі некрологів. Ті хто не хотів боронити Україну в 1918-20 рр., в 1932-33 рр. їли своїх дітей.
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Ті хто не хотів боронити Україну в 1918-20 рр., в 1932-33 рр. їли своїх дітей
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Прямые переговоры путина и Запорожских казаков:

"Ти, путін-*****, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого *** крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi українцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.."
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якби навіть наш президент був мега-патріотом, то прямі переговори не мали б успіху - беззбройний хльопчик проти дикуна з ядерною дубіною смотріца якось непевно
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Так война в таком случае смотрится еще более нелепо.
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тому і потрібні міжнародні сили, шоп забезпечити ЗАКОННІСТЬ
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Вы хороший, но наивный человек. В части геополитики. У Украины нет ни одного международного договора о военном взаимодействии и она не состоит ни в одном военном альянсе. На основании чего международные силы будут воевать за Украину против РФ себе в ущерб?
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мир в післявоєнній еуропі забезпечуйєця Гельсінгськими угодами. Задача не допустити кровопролиття - загальноцивілізаційна. Для цього є ООН, НАТО, G7, G20 та інші міжнародні інституції. Переговори про мир в Україні можливі тільки в присутності США, Великобританії, Франції та Німеччини. Прямі переговори з ****** не дадуть позитивного результату - в таких переговорах Україна втратить не тільки Крим та лугандон, а й повністю свій суверинітет, а за цим і все інше - національну ідентичність
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Мир в Европе будет даже ценой потери суверенитета Украиной. У США не получится руками сытой европейской буржуазии воевать против РФ, чтобы урегулировать наш военный конфликт. Ни РФ ни ЕС не хотят этой войны и они будут её избегать. Им выгоднее сотрудничать. Например Северный поток 2.
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нам потрібно всіляко залучати міжнародні інституції та сильні держави для врегулювання ситуації з окупацією Криму та Донбасу. Зрозуміло, шо для них то клопіт. Але нам тра' закликати на всіх площадках, взивати до їх совісті, ловити їх на декларації еуропейських та цивілізаційних цінностей шоп організувати собі підписку. Інакше москва нас розчавить тет-а-тет
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Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн
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Я же говорил, что вы наивный. В международных отношениях нет такой категории как совесть. Что касается языка. Я прекрасно владею русским, украинским и относительно хорошо английским. Мама и папа мои украиноязычные. Говорите на каком хотите. Я вас пойму даже на суахили с гуглом.
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папа з мамою україномовні, але ж ти сприйняв савєцьку тезу шо йєзик - то прогрес, а мова - провінційний атавізм
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тебе москалі завоювали значно раніше, ніж Україна стала незалежною. Україна для тебе як і для ***** - країна 404. Нєдогосударство. Недолуга хохляндія
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але шо мені тобі казати - ти ж ладен жити і під москвою - шо тебе стримує? Мова тобі чужа, йєзик на московії тобі рідний. Так шо ти тільки порівєтствуєш вхождєнійє малоросії в московську імперію окремими губерніями
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яким чином забезпечувати Гельсінгські угоди та Будапештський меморандум без G7?
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Будапештский меморандум выполняется всеми сторонами, кроме одной. То есть претензии у Украины могут быть только к РФ, но не к другим подписантам меморандума.
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Гарантували суверенітет і територіальну цілісність України всі підписанти. Отже, якщо наш суверенітет порушений, то в цьому винна не лише Росія, але й США, Великобританія, Франція, Китай. Якщо Будапештський меморандум порушений, то Україна має право теж з нього вийти та відновити ядерну зброю. Треба це пояснити всім країнам - підписантам.
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Будапештский меморандум нарушила одна страна. Остальные страны подписанты его не нарушали. Никакой ихней вины нет. Они за других не отвечают.
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Украина имеет право выйти из меморандума. Только никто не позволит разместить здесь ЯО. Кроме РФ. Если РФ захочет - да, весь ядерный клуб будет роптать. Но тоже ничего не сделает.
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прямий таємний діалог - сєпаратний мир з повною втратою суверинітету
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хай ті хуту та тутсі між собою розбираюця, а ми тільки собак відстріляйємо потім
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Где гневная реакция украинского МИДа на «конфликт»?!
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після виборів здача національних інтересів піде жвавіше, хоча вона вже іде повним ходом
зелена шмаркля не спростувала брехню хмуйла про те, що Порошенко (Україна) свідомо послав моряків у пастку
бо це саме його слова на стадіоні на дебатах
ненавиджу цю клоунську тварюку
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так свидомо и послал - а еще зачем??
если бы он послал их на авианосце с атомной бомбой и подорвал крым, тогда да-маладец.

а так - да, очередная многоходовка, но не удалась до конца - остались живы моряки.

в бамбасе ходят строем перед окопами врага?? боятся убития?
ну так ентот поход в мариуполь - то же самое.

позавчера бахнули по укрмашине рокетой-то же самое.

танки нада было делать 5 лет шоб боялись ссуки нос показать из окопа,
и не пускать данецкое быдло в киев за пенсиями-калбасой.

а пустить безоружных солдат на окопы врага -
енто как недавно завез один 8 укрсолдат в плен.
ну тот, что медведчук вернул его обратно из плена.

да и за пол года от похода 24 моряков уже 240 убито-ранено.
их спасайте.

дебилы бл.
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Разговаривать с режимом Пуйла,це все равно,що разговаривать со стаей шакалов.Итог известен.С таким успехом,можно пойти в зоопарк и поговорить с бабуином,або ще кимось.Эффект буде такий самий,як от встречи с Пуйлом "Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні", - МЗС Німеччини про телефонну розмову Путіна і Зеленського - Цензор.НЕТ 5533
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Мы приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине", - МИД пророссийской Германии. Продажные ЗЕбилы со своим ...резидентом украинофобом так у нас конфликт или оккупационная война развязанной кровавой фашистской ********* паРашей. А разрешение конфликта это возвращение нашей родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла суверенной украинской земли Крыма и части Донбасса.. Или может позорная капитуляция Украины на милость проклятой вражеской паРашей с потерей территориальной целостности которая и только на время даст приостановление конфликта . Ну а потом будет и потеря суверенитета Украинской державы с превращением её в гадкую кацапскую колонию. Так о чём и про что " слуги не украинского народа" продажные ЗЕбилы будут переговоры вашего пахана эксклоуна ..резидента украинофоба с кровавым маньяком фашистом )(уйлом?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою врегулювання конфлікту в Україні", - МЗС Німеччини про телефонну розмову Путіна і Зеленського
 
 
 
 
 
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