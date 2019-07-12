 Інститут нацпам'яті звернувся до Генпрокуратури через відновлений пам'ятник Жукову в Харкові

Про це 12 липня повідомляє пресслужба інституту, передає Цензор.НЕТ.
"Інститут просить Нацполіцію перевірити обставини встановлення у м. Харків 11 липня 2019 р. пам’ятника, присвяченого Георгію Жукову, порушити кримінальне провадження, забезпечити в межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин та притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Також Інститут просить Генпрокуратуру звернутися до адміністративного суду із позовом до Харківської міської ради та її виконавчих органів про зобов’язання демонтувати зазначений пам’ятник як такий, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму.
Нагадаємо, в Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.
Раніше в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).
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