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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3067) Інститут нацпам'яті (120) пам'ятник (513) Харків (1430)

 Інститут нацпам'яті звернувся до Генпрокуратури через відновлений пам'ятник Жукову в Харкові

Український інститут національної пам'яті звернувся до Генеральної прокуратури України та Національної поліції через встановлений пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові.

Про це 12 липня повідомляє пресслужба інституту, передає Цензор.НЕТ.

"Інститут просить Нацполіцію перевірити обставини встановлення у м. Харків 11 липня 2019 р. пам’ятника, присвяченого Георгію Жукову, порушити кримінальне провадження, забезпечити в межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин та притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також Інститут просить Генпрокуратуру звернутися до адміністративного суду із позовом до Харківської міської ради та її виконавчих органів про зобов’язання демонтувати зазначений пам’ятник як такий, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу", - юрист УІНП Рябенко про відновлення пам'ятника в Харкові

Нагадаємо, в Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.

Раніше в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137216
 
   
 Топ коментарі
 
Хернеса нужно залить в бетон оставить только голову. Пусть стоит как памятник.
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А когда они что-нибудь общественно-значимое фиксировали без команды? Ссыкуны.
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Лучше его уничтожить и прах развеять над каким-нибудь мусорным полигоном. А то харьковская вата устроит на его могиле мавзолей.
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Взорвать его и нечего будет восстанавливать !!!!
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Хернеса нужно залить в бетон оставить только голову. Пусть стоит как памятник.
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Лучше его уничтожить и прах развеять над каким-нибудь мусорным полигоном. А то харьковская вата устроит на его могиле мавзолей.
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не пойму, а сама полиция не зафиксировала нарушение закона? я понимаю, что харьковские мусора - подельники гепы, но ведь есть СБУ, прокуратура.
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А когда они что-нибудь общественно-значимое фиксировали без команды? Ссыкуны.
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Поліція відкрила справу за повалення пам'ятника.
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Полиция не может дать оценку, подлежит ли памятник Жукова декоммунизации, потому что в законе прямо не указано, что Жуков в списке запрещенных. Прокуратура тоже ничего не порешает. Это только через суд можно установить, или принять закон с списком конкретных персон, попадающих под запрет.
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Постамент оставьте, скоро хло из бронзы там стоять будет.
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Из говна. От лучших скульпторов параши. Подарок мышебратьев харьковской вате.
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Так почему уже сутки стоит,алееее правый сектор,нац копус,жёны ? Или не зашли бабки еще? Патриоты
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через пів-року будем дякувати, шо сталіна не поставили посеред Кийова
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Щас 30 дней будут проверять, а потом все забудется и всё (((
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КАК МОЖНО СТАВИТЬ ПАМЯТНИК МРАЗИ, ИСКОРЕНЯВШИХ УКРАИНЦЕВ, ПОСЬІЛАЯ 15-и летних подростков с камнями и палками на фашисткие дотьі , а сзади ставя заградотрядьі НКВД.
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********* в Харькове, которые живут мозгами ещё в сэсэсре, этого не докажеш((( а есть ещё и молодые, которые даже пионэрами не были)))
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Та х... з ним, з бюстом, а проспект генерала Григоренка?
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.......а де цей снайпер???, нехай виправляє свою помилку!!!
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Це добре. Але дивно... Чомусь не чутно авакова. Порушено Закон про декомунізацію. Та й гарем його, зі свободою, мовчать...
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Я думаю - вата должна намокнуть и заткнуться!!!! Чем ближе к дермо -России тем заразы колорадской больше!!!
Все наладится!!!! УВЕРЕН!!!
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Памятник восстановить , а вятровича снести к епеной матери
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоІнститут нацпам'яті звернувся до Генпрокуратури через відновлений пам'ятник Жукову в Харкові
 
 
 
 
 
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