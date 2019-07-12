 У Раду проходять 5 політсил. Партія Порошенка обійшла "ОП - За життя" Медведчука, - опитування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, дані опитування свідчать, що за партію "Слуга народу" готові проголосувати 43,4% серед тих, хто планує прийти на вибори, і 45,2% від тих, хто визначився з вибором. За "Європейську Солідарність" - 9,7% і 10,1% відповідно, за "Опозиційну платформу - За життя" - 8,9% і 9,3%, ВО "Батьківщина" - 8,1% і 8,4%, партію "Голос" - 7,6% і 7,9%.
Решта партій набирають менше 5% голосів, які визначилися з вибором.
Крім того, 57% дорослого населення України найімовірніше підуть голосувати 21 липня і оцінюють імовірність участі у виборах на 7-10 за 10-бальною шкалою.
Опитування проведено методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Вибірка дослідження становить 880 осіб віком від 18 років.
Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Дослідження проводилося 27 червня - 7 липня 2019 року.
А что это вообще за зверь такой - Info Sapiens и можно ли им доверять?
Так что Свинорыл по-прежнему балансирует на грани попадания в ВР.
🤗
- Я не знаю.
- А як прізвище директора центру? Я знаю мінімум 4 центри соц. досліджень, ви з якого?
- З центру соц. досліджень!
- Вам самій не огидно вдавати з себе дурепу? Сідайте, двійка!
А он решит по своему
100 тыс. открепных талонов ...