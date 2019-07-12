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 У Раду проходять 5 політсил. Партія Порошенка обійшла "ОП - За життя" Медведчука, - опитування

За результатами опитування дослідницького агентства Info Sapiens, до Верховної Ради пройшли б п'ять партій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, дані опитування свідчать, що за партію "Слуга народу" готові проголосувати 43,4% серед тих, хто планує прийти на вибори, і 45,2% від тих, хто визначився з вибором. За "Європейську Солідарність" - 9,7% і 10,1% відповідно, за "Опозиційну платформу - За життя" - 8,9% і 9,3%, ВО "Батьківщина" - 8,1% і 8,4%, партію "Голос" - 7,6% і 7,9%.

Решта партій набирають менше 5% голосів, які визначилися з вибором.

Крім того, 57% дорослого населення України найімовірніше підуть голосувати 21 липня і оцінюють імовірність участі у виборах на 7-10 за 10-бальною шкалою.

Опитування проведено методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Вибірка дослідження становить 880 осіб віком від 18 років.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Дослідження проводилося 27 червня - 7 липня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137214
 
   
 Топ коментарі
 
Опозиционная платформа за смерть!!! Спасибо зеленскому за их реванш!!!
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Спаси боже Украину от опзж
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надеюсь, Порох наберет больше процентов в Раде.. Стране нужна проукраинская Рада!
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К сожалению, это Info Sapiens. Первый раз слышу.Контора-камикадзе с точки зрения репутации. Но хоть бабла хлопчики срубят. А когда же ещё как не сейчас.
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Помнится, Свинорылому на президентских в опросах постоянно пририсовывали несколько лишних процентиков. А иногда и больше, чем несколько.
А что это вообще за зверь такой - Info Sapiens и можно ли им доверять?

Так что Свинорыл по-прежнему балансирует на грани попадания в ВР.
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это нам спецом в уши вдалбливают что порохосвин проходит, что бы когда его протулили махинациями, а бабла ой сколько он отвалит, много вопросов не задавали, а все потом будут удивляться как же это. А ему край или депутат или посадят нахрен суку
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Нарид, который собирается поддержать антиукраинский партии "Слуга Урода" и "ЗажОпье", похож на стадо баранов, которое ведут на убой, а единственная извилина занята вопросом - "Покормят их сегодня или нет?"
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Я не розумію зебобіків. Чому вас так рве? Ваша "політсила" 100-пудово проходить у раду, ЄС буде в меншості, а посоціології вам прийдеться коаліціюватись с Медведчуком, і ви це зробите разом.
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Разница в 2-3% - это 5-8 депутатов, немало, конечно, но роли не играет, когда у тебя во фракции будет или 25, или 35 депутатов. Это важно, когда у тебя или 220, или 226, но для этого нужно по партсписку набрать от 40% и еще минимум половину округов взять.
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"Апрос"? Сьогодні о 9:30 телефонує на стаціонарний телефон якась Віра (Валентина?) з "центру соціальних досліджень". Я перепитую - з якого саме центру, вкажіть юр. адресу і хто замовник соцопитування?
- Я не знаю.
- А як прізвище директора центру? Я знаю мінімум 4 центри соц. досліджень, ви з якого?
- З центру соц. досліджень!
- Вам самій не огидно вдавати з себе дурепу? Сідайте, двійка!
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Треба було запитати назву столиці Канади, щоб зрозуміти від кого проводиться опитування. У Раду проходять 5 політсил. Партія Порошенка обійшла "ОП - За життя" Медведчука, - опитування - Цензор.НЕТ 5278
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Манипулируют своим опросами народ
А он решит по своему
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Європейські досягнення Офшоренка не обмежуються тільки рекордними європейськими бідністю і корупцією. Є у нього й інші європейські солідарні з тією бідністю і корупцією досягнення, які гарантовано забезпечують йому можливістьУ Раду проходять 5 політсил. Партія Порошенка обійшла "ОП - За життя" Медведчука, - опитування - Цензор.НЕТ 3709 проходження в Раду в результаті виборів.
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Придумали новую схему !
100 тыс. открепных талонов ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раду проходять 5 політсил. Партія Порошенка обійшла "ОП - За життя" Медведчука, - опитування
 
 
 
 
 
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