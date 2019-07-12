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Все про:Угорщина (474) Закарпаття (772) Зеленко (29)

 МЗС України вивчає питання можливого візиту представників Угорщини на Закарпаття

Міністерство закордонних справ України вивчає питання можливого майбутнього візиту угорських високопосадовців, включно із главою МЗС Петером Сійярто, у Закарпатську область.

Про це сказала агентству Інтерфакс-Україна речниця МЗС Катерина Зеленко в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС відомо про плани угорських чиновників відвідати Закарпатську область напередодні позачергових парламентських виборів в Україні. До поля зору МЗС також потрапили сигнали ЗМІ та громадських активістів щодо можливого використання цих візитів у політичному процесі як агітації за окремих кандидатів у народні депутати України, які балотуються в Закарпатській області", - сказала Катерина Зеленко.

За її словами, МЗС вивчає зазначені питання.

"Міністерство скоординує свої дії з президентом України, за підсумками чого угорська сторона буде відповідно поінформована", - додала вона.

Як повідомили деякі ЗМІ з посиланням на джерело, міністр закордонних справ Угорщини прибуде на Закарпаття 16 липня. У програмі його візиту - відвідати Берегове і зустрітися з лідерами угорських організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Т.в.о. голови МЗС Божок викликав угорського посла після висловлювань Сійярто, що не відповідають попереднім домовленостям Києва і Будапешта

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137213
 
 
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Спросите Богдана.А то будет как с Климкиным.
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