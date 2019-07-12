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 Політика України
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Все про:Конотоп (37) Семеніхін (20)

 Поновлений судом Семеніхін розпочав виконання обов'язків мера Конотопа: "Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження"

Поновлений судом на посаді мера Конотопа Артем Семеніхін в п'ятницю, 12 липня, повернувся на своє робоче місце.

Про це він повідомив Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження. Дивимося, що було зроблено за час моєї відсутності на посаді, проводимо інвентаризацію", - поінформував Семеніхін.

Він також запевнив, що має не лише рішення суду про його поновлення на посаді, а й відповідний виконавчий лист.

"Поширюється інформація, нібито я прийшов у міськраду за рішенням суду без виконавчого листа. Це не так, він у мене є на руках", - зазначив Семеніхін з приводу інформації про те, що секретар міськради Тетяна Сізон, яка з серпня минулого року виконувала обов'язки мера, звернулася в поліцію щодо неправомірних дій Семеніхіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі

Як повідомлялося, 28 серпня 2018 року на сесії Конотопської міськради під час відсутності Семеніхіна депутати проголосували за дострокове припинення його повноважень. 5 липня 2019 року Сумський окружний адміністративний суд поновив його на посаді мера. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складання повного рішення. Семеніхін обіймав посаду міського голови Конотопа з листопада 2015 року до 2018 року.

Нині балотується в народні депутати у виборчому окрузі № 160 самовисуванцем.

Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і дуже його побили. Він потрапив до реанімації.

Для розслідування нападу в Конотоп була направлена посилена група з керівництва Нацполіції.

Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше був транспортований до Київського інституту нейрохірургії.

28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що в спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують на окрузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137208
 
   
 Топ коментарі
 
Коли кажуть, чому немає успішних ветеранів АТО у владі, я наводжу приклад Семеніхіна. Людина воювала, має медалі, а потім не побоялася кинути виклик мафії в своєму рідному місті! І навіть після побиття Семеніхін готовий далі боротися.
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От якраз це не про Семеніхіна. Не рівняте його з зебілами!

Він був мером недовго, але при цьому повернув у місто вуличне освітлення (якого не було з початку 2000-х), причому навіть окраїни освічуються.
При ньому почали дороги робити, ремонт корпусу районної лікарні зробили, на переходах з'явилися з'їзди-пандуси для інвалідів у візках.

Семеніхін не дав підняти вартість проїзду в маршрутках, а тільки його усунули - одразу виросла ціна з 3,50 до 5,50.
При Семеніхіні в Конотопі появився цілий ІТ-кластер з курсами робототехніки для дітей

До того ж, активно культурні заходи проводили - концерти і фестивалі, Шевченківські читання, конкурси для дітей та юнацтва.

Це я вам пишу як людина, у яка в Конотопі часто буває - бабуся в мене там...
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я по-крайней мере могу это признать, а что ты, зебил, моежшь признать, кроме того что зебил это для вас все, для меня загадка)
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Давай тебя отмудохаем ногами,полежишь в больничкеча потом посмотрим, что будешь делать?Как тебе мысль?
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во-первых я не в курсах был ситуации с этим мужиком, во вторых если тебе здоровье не позволяет чего идти на работу...
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Надо не в курсе бытьча читать новость дальше заголовка
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ну сам понимаешь, професия такая у порохобота. Зебилов 73%, а нас мало, но мы в тельняшках Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения" - Цензор.НЕТ 700. Вот иногда фейлы и случаются...
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От якраз це не про Семеніхіна. Не рівняте його з зебілами!

Він був мером недовго, але при цьому повернув у місто вуличне освітлення (якого не було з початку 2000-х), причому навіть окраїни освічуються.
При ньому почали дороги робити, ремонт корпусу районної лікарні зробили, на переходах з'явилися з'їзди-пандуси для інвалідів у візках.

Семеніхін не дав підняти вартість проїзду в маршрутках, а тільки його усунули - одразу виросла ціна з 3,50 до 5,50.
При Семеніхіні в Конотопі появився цілий ІТ-кластер з курсами робототехніки для дітей

До того ж, активно культурні заходи проводили - концерти і фестивалі, Шевченківські читання, конкурси для дітей та юнацтва.

Це я вам пишу як людина, у яка в Конотопі часто буває - бабуся в мене там...
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я сфейлил, да, бывает. Я как зебил, не прочитал дальше заголовка... каюсь))
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шо, дурбэцэло соевое, лажонул. Вот такие вы кончелыги соевые все
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я по-крайней мере могу это признать, а что ты, зебил, моежшь признать, кроме того что зебил это для вас все, для меня загадка)
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Улыбку вызывает когда тупой порохобот говорит что Семенихин не зебил а патриот, но забывает что местная ББПшная мразь его и отправила в отставку после чего в городе начался шабаш сепаратистов....жги есчо!
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Семеніхін мав конфлікт з Порошенком і з місцевим БПП. Там проти нього об'єдналися БПП, риги і Самопоміч.

Але Семеніхін при цьому ніколи за Зе не був, він підтримував Кошулинського. Тобто, по-вашому, всі, хто проти Пороха, мають автоматично лизати дупу Зе?
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Це в тебе логіка неадекватна. Я підтримую Семеніхіна, який був проти Порошенка, але чогось вважаєш мене порохоботом?))))
У Зе-фанатів порохоботи автоматично всі, хто проти Зе по ходу...
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і ще особисто прийняв участь в розгоні ведмедчуковського шабашу із промоскальського "українського вибору"
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Прежде чем сать свой комент,разобрались бы что за человек Артем Семенихин!
Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения" - Цензор.НЕТ 9562

Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!
https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E
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зеле надо срочно віправлять суды имени потрошенка. все бросить и заняться этим первоочередно. иначе ему пипец настуупит раньше, чем он думает
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Головне, аби після виправленнясуди не перетворилися на суди імені коломойського...

А приклад Семеніхіна показує, що чесні судді у нас все-таки є, бо Семеніхіна важко назвати порохоботом.
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Хоть какая-то польза от продажных судов...
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прям виталя на выезде, тока витале морду так просто не набъешь без монтировки Восстановленный судом Семенихин приступил к выполнению обязанностей мэра Конотопа: "Сегодня у меня полноценный рабочий день. Провожу совещания. Даю распоряжения" - Цензор.НЕТ 5985
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Плоский некролог:
Чувак їхав на велосипеді й подавився шаурмою.
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Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!
https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E
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Коли кажуть, чому немає успішних ветеранів АТО у владі, я наводжу приклад Семеніхіна. Людина воювала, має медалі, а потім не побоялася кинути виклик мафії в своєму рідному місті! І навіть після побиття Семеніхін готовий далі боротися.
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Запропонуй шо нибудь з народовладдя может умные люди подскажут. Успеха в этом.
Только без прсвещения не выйдет.
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працюй плідно і чесно для місцевої громади
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоновлений судом Семеніхін розпочав виконання обов'язків мера Конотопа: "Сьогодні у мене повноцінний робочий день. Проводжу наради. Даю розпорядження"
 
 
 
 
 
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