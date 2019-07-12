 НАБУ викликало Генпрокурора Луценка на допит 15 липня, - Сарган

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці речниця Генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ з приводу ухвалення ним процесуального рішення про передачу резонансного кримінального провадження щодо учасника Євромайдану Івана Бубенчика складу прокурорів на чолі із керуючим заступником Генпрокурора А.Стрижевською для здійснення неупередженого та ефективного досудового розслідування", - розповіла вона.

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"Нагадаю, що приводом для такого рішення у квітні минулого року стали заяви учасників Революції Гідності та публікації ряду ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року. Генеральний прокурор викликається на допит як свідок у кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих. Цим адвокатом є О.Горошинський, відомий захисник "беркутів" та самого Януковича. Провадження зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем")… Що ж, реванш триває. Тепер, окрім януковичів і медведчуків, генпрокурор Луценко заважає і НАБУ. Поборемося!" - заявила Сарган.







