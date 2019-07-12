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Все про:НАБУ (2015) Луценко (2498) Сарган (334)

 НАБУ викликало Генпрокурора Луценка на допит 15 липня, - Сарган

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало Генерального прокурора України Юрія Луценка на допит 15 липня у зв'язку з передачею справи учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці речниця Генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко викликається на допит до НАБУ з приводу ухвалення ним процесуального рішення про передачу резонансного кримінального провадження щодо учасника Євромайдану Івана Бубенчика складу прокурорів на чолі із керуючим заступником Генпрокурора А.Стрижевською для здійснення неупередженого та ефективного досудового розслідування", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми допитаємо власників прокремлівських медіа, незважаючи на їхні заяви про журналістську незалежність, - Луценко. ВIДЕО

"Нагадаю, що приводом для такого рішення у квітні минулого року стали заяви учасників Революції Гідності та публікації ряду ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року. Генеральний прокурор викликається на допит як свідок у кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих. Цим адвокатом є О.Горошинський, відомий захисник "беркутів" та самого Януковича. Провадження зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем")… Що ж, реванш триває. Тепер, окрім януковичів і медведчуків, генпрокурор Луценко заважає і НАБУ. Поборемося!" - заявила Сарган.

НАБУ викликало Генпрокурора Луценка на допит 15 липня, - Сарган 01
НАБУ викликало Генпрокурора Луценка на допит 15 липня, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137207
 
 
 Топ коментарі
 
Югик грудью остановил ̶с̶т̶а̶к̶а̶н̶ российскую навалу и посадил ̶п̶е̶ч̶е̶н̶ь̶ всех рыгоаналов, а они его на допрос. Помогите, реванш!
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Скорее бы уже алкаша Югика скинули с кресла.
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Шо, югика лобызаешь?😀😀😀😀
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А зебилы, прочитав заголовок, а не статью целиком, наверное обрадовались как дети малые. Будет на вашей улице праздник, но не сегодня!!! НАБУ вызвало Генпрокурора Луценко на допрос 15 июля, - Сарган - Цензор.НЕТ 2150
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Т.е. ты рад, шо Украина не может покончить с кумовством и прочей коррупцией?
Про пэкончит другого мнения у меня и небыло
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ахахахаха, это ты мне, зебил, будешь рассказывать про конец кумовства? Зелень везде своих кентов продвигает: богданов, шерифов, разумковых и тд. А они в свою очередь своих кентов и родственников, а кенты кентов родственников и кентов))
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Югик грудью остановил ̶с̶т̶а̶к̶а̶н̶ российскую навалу и посадил ̶п̶е̶ч̶е̶н̶ь̶ всех рыгоаналов, а они его на допрос. Помогите, реванш!
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Дурак ? Вата рвёт в клочья Украину .
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Не подавись, ватнег и зубки паламаешь!
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Імітація. Суцільна імітація. Тепер, якщо потрібно образно кажучи "побухати" начальникам силових відомств, то щоб не викликати зайвої уваги ЗМІ і суспільства, вони один одного на допит викликають.
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Весь вечер на манеже!
НАБУ против САП!
ГБР против прокуратуры!
Актёры погорелых театров продолжают бешеную борьбу за зрителя!
Ну, и за кассу. В смысле расширенное бюджетное финансирование.
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не парьтесь, это дело без определения состава преступления! если что-то не так то ген прокурор может получить догану
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дрібна підлота від кореша Портнова адвоката Горошинського.
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юру на помойку к хозяину, или павшему рабы уже не нужны?
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ггюге теперь тока и остаца, шо уйти в иную реальность, под защиту зеленаго ящера
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Я не понимаю , чему радуется народ ? Цены не снизились , олигархи все на месте , война - уже не война , телемост с рашей , президент не понимает размер страны и свою ответственность .
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Патамушо панималка в зародыше исчо и навсегда!!
😁
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НАБУ, ГПУ, ДБР....... КГБСССР
Блин, да посадите же уже кого-нибудь по-человечески.
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А не треба було Юга,агентов НАБУ сдавать НАБУ викликало Генпрокурора Луценка на допит 15 липня, - Сарган - Цензор.НЕТ 4947
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНАБУ викликало Генпрокурора Луценка на допит 15 липня, - Сарган
 
 
 
 
 
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