 Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у п'ятницю прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, зокрема, з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського, що відбулася напередодні", - сказав прессекретар.

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Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.