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 Політика України, За кордоном
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 Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною

Президент РФ Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки Росії проблематику російсько-українських відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у п'ятницю прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, зокрема, з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського, що відбулася напередодні", - сказав прессекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова тривала 20 хвилин і мала прагматичний характер, - Пєсков розкрив деталі першого спілкування Путіна із Зеленським

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137202
 
   
 Топ коментарі
 
Я правильно розумію, що оголошення люстрації тих, хто співпадає з санкціями Кремля, відбулося після півгодинної розмови з Путіним? «Чєго ізволітє?»), не інакше?)

PS. До того ж, розмова відбулося з ініціативи Зе, але повідомив про це чомусь саме Кремль...
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Путин членам Совбеза: "Представляете, зеленский единственный человек в мире, который при разговоре не назвал меня ху#лом!!!" Путин после разговора с Зеленским созвал членов Совбеза РФ: говорили об отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 2691
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более того - стоя на коленях - уважительно называл "ваше сиятельство В* В*!"
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это ты не мне,а себе написал. читай себе перед зеркалом: "уходи, русская свинья-тут водки нет!"
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Кто орал вместе с кремлевской лощадью, что никто не делает серьезные сообщения в Фейсбуке? Только так можно кремлевское ***** вывести из себя и заставить слушать. Всего 20 минут говрил с Зелей и целый день после этого советвался со своими холуями.
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"Но, возвращаясь к Гоголю, после 2014 года это полная маниловщина.
Контекст у всего этого понятный: на каком языком вчера говорили по телефону Зеленский и Путин?"
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*****, сволота, что-то корчит из себя и имитирует бурную деятельность. Тоже клоун))
Ну кто ему скажет прямым текстом (не наш же недоумок в самом деле), мол, вован, отведи завтра за поребрик всю свою хренотень!? И не будешь заморачиваться с созывами твоего совбеза и другой .уйни. Все равно ничего не добьешься и Украина тебя дружно послала..( не скажу куда, а то 3 дня сидела в бане после этого пожелания какому-то мудаку, что пи..дел о законе про мову).
Но нет такого человека, чтоб мог ***** это сказать. Хотя, наши политики и недополитики могли бы все свои выступления с этого пожелания начинать и этим пожеланием заканчивать.
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Переезд с Банковой был с целью избавиться от прослушки для того чтобы гос измена выявилась как можно позже и последствия для команды зе были минимальными. ДБР пыталась выявить каналы утечки информации непосредственно перед звонком к *****. Продал Украину клоун!
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Испугался,никак,****** Зельца! Он у вас такой страшный...
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прошелся клоун по геморройным шишечкам нежно, ***** собрало сходняк и обьявило о звонке из 95 квартала, в ответ все присутствующие дружно проголосовали за танко-пробег Белгород-Киев и утвердили дату.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною
 
 
 
 
 
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