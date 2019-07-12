 Путін після розмови із Зеленським скликав членів Радбезу РФ: говорили про відносини з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у п'ятницю прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.
"Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, зокрема, з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського, що відбулася напередодні", - сказав прессекретар.
Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Контекст у всего этого понятный: на каком языком вчера говорили по телефону Зеленский и Путин?"
Ну кто ему скажет прямым текстом (не наш же недоумок в самом деле), мол, вован, отведи завтра за поребрик всю свою хренотень!? И не будешь заморачиваться с созывами твоего совбеза и другой .уйни. Все равно ничего не добьешься и Украина тебя дружно послала..( не скажу куда, а то 3 дня сидела в бане после этого пожелания какому-то мудаку, что пи..дел о законе про мову).
Но нет такого человека, чтоб мог ***** это сказать. Хотя, наши политики и недополитики могли бы все свои выступления с этого пожелания начинать и этим пожеланием заканчивать.