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 Терористи обстріляли з ПТРК опорні пункти ОС поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Станом на 12 годину сьогодні, 12 липня, російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Максим Праута.

"На луганському напрямку після 5-ї ранку противник з боку окупованої Горлівки з протитанкового ракетного комплексу обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Зайцевого.

Крім того, з 5:20 до 6:00 окупанти з озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Травневого", - повідомив він.

За словами Праути, на донецькому напрямку вночі ворог з боку окупованої Ужівки з ручних протитанкових гранатометів протягом 20 хвилин обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Лебединського.

Також читайте: Терористи тричі накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ біля Кримського. Від початку доби - 8 ворожих обстрілів, - Міноборони

Так само з боку Ужівки вже близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Водяного.

"Наголошу, що в цей же ранковий час на позиціях українських військ, обладнаних біля Новотроїцького, розірвалися 9 мін калібру 82 мм, випущених з боку окупованого Докучаєвська", - сказав Праута.

Водночас, за даними Міноборони, від початку поточної доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.

"Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил", - додав спікер Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137200
 
 
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Украина удивительная страна. Вчера ты голосовал за зеленского. Сегодня берешь автографы у савченко:
Террористы обстреляли из ПТРК опорные пункты ОС вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2928

Кстати надьку не пустили к лугандонцам. А зря пусть бы там и осталась...
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Ты - х*йло": украинский телеведущий вслед за грузином обматерил Путина в эфире.
Видео:
https://www.facebook.com/artem.ovdienko/videos/2807501009279333/
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Телемост между Украиной и Тбилиси, между "24 каналом" и "Рустави 2", уже в эту пятницу в 7 вечера по Киеву.
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дивлюсь на порохоботів і розумію, іх треба отстрілювати. вони просто зомбі-ідиоти. практично жодного комента в тему, знають одне-- з гімна шоколад місити
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Раскрой эту тему ЗЕбил...

В Станице Луганской сепарня перешла мост и закрепилась на бывшей нашей стороне, ВСУ отступили на 800 метров в голое поле. В серой зоне оказались 60 Украинских домовладений, жители которых умоляли их не бросать.
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U
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каска теперь вечно живая Терористи обстріляли з ПТРК опорні пункти ОС поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8698
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Опорные пункты из ПТРК ??? Может всё-таки гранатомет с гранатами осколочного действия.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТерористи обстріляли з ПТРК опорні пункти ОС поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони
 
 
 
 
 
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