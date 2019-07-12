 Терористи обстріляли з ПТРК опорні пункти ОС поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Максим Праута.

"На луганському напрямку після 5-ї ранку противник з боку окупованої Горлівки з протитанкового ракетного комплексу обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Зайцевого.

Крім того, з 5:20 до 6:00 окупанти з озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Травневого", - повідомив він.

За словами Праути, на донецькому напрямку вночі ворог з боку окупованої Ужівки з ручних протитанкових гранатометів протягом 20 хвилин обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Лебединського.

Також читайте: Терористи тричі накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ біля Кримського. Від початку доби - 8 ворожих обстрілів, - Міноборони

Так само з боку Ужівки вже близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Водяного.

"Наголошу, що в цей же ранковий час на позиціях українських військ, обладнаних біля Новотроїцького, розірвалися 9 мін калібру 82 мм, випущених з боку окупованого Докучаєвська", - сказав Праута.

Водночас, за даними Міноборони, від початку поточної доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.

"Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил", - додав спікер Міноборони.