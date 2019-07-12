 Терористи обстріляли з ПТРК опорні пункти ОС поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Максим Праута.
"На луганському напрямку після 5-ї ранку противник з боку окупованої Горлівки з протитанкового ракетного комплексу обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Зайцевого.
Крім того, з 5:20 до 6:00 окупанти з озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Травневого", - повідомив він.
За словами Праути, на донецькому напрямку вночі ворог з боку окупованої Ужівки з ручних протитанкових гранатометів протягом 20 хвилин обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Лебединського.
Так само з боку Ужівки вже близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Водяного.
"Наголошу, що в цей же ранковий час на позиціях українських військ, обладнаних біля Новотроїцького, розірвалися 9 мін калібру 82 мм, випущених з боку окупованого Докучаєвська", - сказав Праута.
Водночас, за даними Міноборони, від початку поточної доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає.
Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.
"Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил", - додав спікер Міноборони.
Кстати надьку не пустили к лугандонцам. А зря пусть бы там и осталась...
Видео:
https://www.facebook.com/artem.ovdienko/videos/2807501009279333/
В Станице Луганской сепарня перешла мост и закрепилась на бывшей нашей стороне, ВСУ отступили на 800 метров в голое поле. В серой зоне оказались 60 Украинских домовладений, жители которых умоляли их не бросать.
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U