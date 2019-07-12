 "Шукаємо йому заміну", - Абромавичус про главу "Укроборонпрому" Букіна

Нового керівника ДК "Укроборонпром" буде призначено протягом кількох тижнів. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавичус, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, політичне рішення про зміну керівника держконцерну Павла Букіна вже ухвалено. "Шукаємо йому заміну", - сказав Абромавичус.
Відповідаючи на запитання, коли буде призначено нового керівника, Абромавичус сказав: "Думаю, протягом кількох тижнів".
Він повідомив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки - без конкурсу. "Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар - один з найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом підшуковуватимемо людей на топові позиції в концерні", - зазначив Абромавичус.
Он незапятнанный !!!!
Ну, а не вийде, то «Ізвінітє. Народ у вас такой.»
А захватить во время войны с Роисей оборонку для рыгов важно.
Или это ты и твой ******** ЗЕ раздетую и разоруженную армию восстановили?
Членом по роялю играя в русских банях что ли?
Ты быдлан зубожЫлый, ЗЕлупа быдлан преуспевший. А на двоих у вас одно достоинство - хер ЗЕлупы.
А как же избрание на конкурсной основе???? Шо опять??? А обещали!!!
Шах и мат или как у нас теперь принято говорить, чики-брики в дамках
національністю , але зараз
звертаю увагу , що все меньше
залишається при владі людей з
українськими призвіщами .
Мені одному так здається ?