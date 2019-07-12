 На окупованому Донбасі зафіксовано зростання розбійних нападів та пограбувань місцевих жителів найманцями РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

Зокрема, від початку червня ц.р. у підрозділах російсько-окупаційних військ припинено практику проведення заходів щодо запобігання скоєнню військовослужбовцями злочинів і безчинств проти цивільного населення. Наслідком цього стало стрімке зростання кількості випадків їхньої причетності до розбійних нападів та пограбувань домогосподарств місцевих жителів.

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Водночас на пунктах в’їзду/виїзду почастішали випадки безпідставного вилучення окупантами матеріальних цінностей та продовольчих товарів у громадян, які прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях.