 На окупованому Донбасі зафіксовано зростання розбійних нападів та пограбувань місцевих жителів найманцями РФ, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР.
Зокрема, від початку червня ц.р. у підрозділах російсько-окупаційних військ припинено практику проведення заходів щодо запобігання скоєнню військовослужбовцями злочинів і безчинств проти цивільного населення. Наслідком цього стало стрімке зростання кількості випадків їхньої причетності до розбійних нападів та пограбувань домогосподарств місцевих жителів.
Водночас на пунктах в’їзду/виїзду почастішали випадки безпідставного вилучення окупантами матеріальних цінностей та продовольчих товарів у громадян, які прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях.
В рамках импортозамещения перешли на подножный корм.
Кроме того, возможно предполагалось, что они уже должны были вторгнуться в Бердянск, Николаев,Ммариуполь и "кормиться" с тамошнего населения.
Чмо зеленое..сопи сученок в триколор и не поднимай свою бошку...отобьют.
И первыми, к кому они придут, будут те, кто приближали как могли воссоединение с ними, электорат Харькова, Днепра, Мариуполя, Запорожья.
Вы за это долго и упорно боролись.
Вы сделали это вместе!
Весь русский мир гурьбой,
поля и города,
накрыла в один миг
моржовая ***да!
************ это я ещё пойму,а так...недохуйло.
А вообще,если честно...пох.
Уродам и мразям звавшим кацапов и предавшим свою землю,вообще нужно бутылку в анус и пешим порядком на освоение китайской Сибири.