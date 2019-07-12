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 На окупованому Донбасі зафіксовано зростання розбійних нападів та пограбувань місцевих жителів найманцями РФ, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ демонструє незацікавленість у вирішенні проблем, пов'язаних з погіршенням морально-психологічного стану в підрозділах з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили в ГУР.

Зокрема, від початку червня ц.р. у підрозділах російсько-окупаційних військ припинено практику проведення заходів щодо запобігання скоєнню військовослужбовцями злочинів і безчинств проти цивільного населення. Наслідком цього стало стрімке зростання кількості випадків їхньої причетності до розбійних нападів та пограбувань домогосподарств місцевих жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи нарощують щільність мінно-вибухових загороджень на Донбасі. Роботи здійснюють кадрові військові РФ, - ГУР

Водночас на пунктах в’їзду/виїзду почастішали випадки безпідставного вилучення окупантами матеріальних цінностей та продовольчих товарів у громадян, які прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137194
 
   
 Топ коментарі
 
Хуйло: Если их не ограбят российские солдаты, то их ограбят солдаты НАТО. Клянусь дождевым червяком!
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Думается мне, что зебилы и опозиионные платформенщики за смерть, в случае прямой агрессии кацапстана, будут встречать удмуртов и бурятов на танках с цветами...
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Довольствие обрезали, вероятно.
В рамках импортозамещения перешли на подножный корм.
Кроме того, возможно предполагалось, что они уже должны были вторгнуться в Бердянск, Николаев,Ммариуполь и "кормиться" с тамошнего населения.
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*****: Если их не ограбят российские солдаты, то их ограбят солдаты НАТО. Клянусь дождевым червяком!
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Думается мне, что зебилы и опозиионные платформенщики за смерть, в случае прямой агрессии кацапстана, будут встречать удмуртов и бурятов на танках с цветами...
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порохоСКОТ будь скромнее..все же знают что у вас нет мозгов..а ты пишишь что тебе думается
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скоморох гебнявий, а ти часом не заблукав тут?
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Слышишь чучело окацапленное...тебе до мозгов вообще далеко.Или ты думаешь что пердонувши из Николаева у тебя мозги появятся??)))
Чмо зеленое..сопи сученок в триколор и не поднимай свою бошку...отобьют.
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Все зебилы точно не буду, а вот "жопаблок" и "платформа за смерть" однозначно.
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👏 "Просіть і воздасться вам!". Звідти же: "Хто просить, той отримає, хто стукає, тому відчинять."
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Малороски машут руками- приветствуют ****** "-асвабадытелей"! Шалашовки !
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Я не могу определиться : это радость или печаль ? Наверное мне плевать ?
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Для ограбившего это радость, для того кого ограбили это печаль. Если вы ни тот , ни другой, просто считайте что повезло
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Скоро будет ещё хуже: Международные платёжные системы Visa и MasterCard могут прекратить свою деятельность в России, - сообщает издание «Коммерсант». Желающих безнаказанно грабить станет больше. 😎
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Скоро всю эту шушару, ой, извиняюсь, "нашэ люди" примет у нас с хлебом-солью зекоманда, и грабители лугандона расширят свой ареал обитания.
И первыми, к кому они придут, будут те, кто приближали как могли воссоединение с ними, электорат Харькова, Днепра, Мариуполя, Запорожья.

Вы за это долго и упорно боролись.
Вы сделали это вместе!
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Я так не думаю . Не примет Украина ватных уродов . Не важно , кто президент .
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Будут жалобно скулить, как сейчас даунбасята скулят
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Не хватает ума не повторять чужие ошибки, пусть скулят.
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Зов армагеддона дурной голове покоя не дает.
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А оккупанты так себя ведут всегда, может кушать приносить и огороды обрабатывать просящим привести путина.
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И это радует, ордловский сброд того заслужил!!! На оккупированном Донбассе зафиксирован рост разбойных нападений и ограблений местных жителей наемниками РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 2245
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Стараннями Зєлєнского напруга в окупованих районах Донбасу незабаром може спасти. А у неокупованих натомість - зрости
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Нормальный человек поедет в столицу или за кордон работать,а биомусор в ополченцы запишется что бы грабить и бухать..
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Рузге солдат-освободитель освобождает от лишнего имущества.
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Что хотели , то и получили . Они в Украину , как за границу , приезжают за пенсией . Украина содержит убогих "кормильцев" . Обидно .
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И немного лирики

Весь русский мир гурьбой,
поля и города,
накрыла в один миг
моржовая ***да!
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А вы сомневаетесь в этом?!! Всегда виноваты проклятые янки! 😂
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"Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис, -- ответил Остап, не замедляя хода". На окупованому Донбасі зафіксовано зростання розбійних нападів та пограбувань місцевих жителів найманцями РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 7066


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Металлолом закончился почти...за какие деньги скрепным вжопучленцам столоваться?.. На окупованому Донбасі зафіксовано зростання розбійних нападів та пограбувань місцевих жителів найманцями РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 1973
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Пошла третья волна грабежей и всё наверное высылают к себе на нищую росию,,закупорку овощей и фруктов с 2014года с покинутых украинских хат,галоши ,цепь с велосипеда и тд
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А мы уже чуть было волноваться за них не начали.
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Странно. Как это лугандо-домбабвийские аборигены не проявляют энтузиазма, когда ихние освободители освобождают их от совершенно излишних вещей и денег?!
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кароче с данбаса все теперь поголовно бегут на запад в поисках лучшей доли
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А. Так ось чому нам швиденько їх всунуть намагаються? Вже все розікрали, а кацапи перестали забезпечувати. "Прикращать войну и одновременно востанавливать дамбассс", за кошти українців, як сказав презЕ. Знову все по плану запоребрика. У нас президент, чи ставленик пуйла?
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А ты думал ЗЕлупоглазое чмо играющее хером на рояле станет президентом?????
************ это я ещё пойму,а так...недохуйло.
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Дык чё уж там,наЗЕборот,радоваться должны,русский мир однако пришел)))
А вообще,если честно...пох.
Уродам и мразям звавшим кацапов и предавшим свою землю,вообще нужно бутылку в анус и пешим порядком на освоение китайской Сибири.
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Су..ки вы на большее не заслужили. Горите в аду созыватели кацапского мира, вместе со своими выродками.
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Это скреная Расея, это руцькая духовность...

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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа окупованому Донбасі зафіксовано зростання розбійних нападів та пограбувань місцевих жителів найманцями РФ, - ГУР
 
 
 
 
 
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