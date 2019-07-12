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 Політика України
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Все про:ВР (5148) НАТО (2034)

 У Раді необхідно створити комітет з нагляду за діяльністю структур з безпеки та розвідувальної служби, - директор Центру НАТО в Україні Маронкова

У НАТО вважають, що у Верховній Раді України має бути створено комітет, який би займався наглядом за діяльністю оборонних структур в Україні, повідомила директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова.

"Є цілий пакет законопроєктів, які ще не були розглянуті. Я дозволю собі прямо сказати, що їх необхідно розглянути для подальшого просування в реформах. Йдеться і про реформування СБУ - це законопроєкт, який є результатом співпраці зі США... Хочу також відзначити законопроєкт про розвідку, закон про управління держтаємницями і секретною інформацією, реформа оборонної промисловості та закупівель, зокрема закон про держзамовлення у сфері оборонної продукції. Я могла б продовжувати, але ми вважаємо, що ці п'ять є ключовими сферами, в яких реформи мусять тривати, щоб досягти ефективних результатів, - сказала дипломатка на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Маронкова висловила думку про необхідність створення наглядового комітету в Раді за діяльністю в сфері оборони.

"Крім того, ми вважаємо, що необхідно створити комітет у Верховній Раді, який би займався наглядом за діяльністю структур з безпеки і розвідувальної служби в Україні", - розповіла Маронкова.

Вона також додала, що дипломати НАТО в Україні готові до співпраці з новими представниками влади.

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"У нас є значні сподівання щодо України, але ще великий обсяг роботи належить виконати", - резюмувала директор Центру інформації та документації НАТО.

Маронкова додала, що наприкінці жовтня очікується візит генсека НАТО в Україну Єнса Столтенберга разом із членами Північноатлантичної ради НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137192
 
   
 Топ коментарі
 
... и ещё один комитет для наблюдения за этими наблюдающими
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Артисты квартала 95 будут наблюдать за сценаристами квартала 95

Дожили
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От ви НАТО, не чухайтесь, а скоріш створюйте Комітет НАТО, а то там скоро буде комітет ФСБ !!!!
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Задача зеленского вернуть Украину в лоно росиси... Вот уже и меркель с макароном сказали зебилу шо мол мы в пасе берем катсапов обратно, ведь мириться нужно и бабло рубить. А что зебил? А зебил сказал есть сэр и всё...
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НАТО боится репрессий спецслужб при новой власти и хочет контролирующий орган?.. В Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова - Цензор.НЕТ 313 В Раде необходимо создать комитет по наблюдению за деятельностью структур по безопасности и разведывательной службы, - директор Центра НАТО в Украине Маронкова - Цензор.НЕТ 617
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Це точно. До влади прийшли кловуни і за ними потрібен "глаз да глаз".
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... и ещё один комитет для наблюдения за этими наблюдающими
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Тобто Зєля - не надійний партнер? Не викликає довіри у структур НАТО? Ти диви! Або порохоботи походять зі структур НАТО, або структури НАТО складаються з порохоботів. Бо якось підозріло і ті, і інші не вірять Вазеліну.
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От ви НАТО, не чухайтесь, а скоріш створюйте Комітет НАТО, а то там скоро буде комітет ФСБ !!!!
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Артисты квартала 95 будут наблюдать за сценаристами квартала 95

Дожили
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коментар відмічено як спам  
 
да гонят они все. в верховной раде надо создать комитет по контролю над нато
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раді необхідно створити комітет з нагляду за діяльністю структур з безпеки та розвідувальної служби, - директор Центру НАТО в Україні Маронкова
 
 
 
 
 
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