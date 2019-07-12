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 Політика України
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Все про:Зеленський (2045) Омелян (536)

 Омелян - Зеленському: "Ну, протягнете на хайпі: "Ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян відреагував на відеозвернення президента Володимира Зеленського, де він висловив сумніви в корисності міністра, який "будує дороги лише у власному Facebook".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Омелян написав у Facebook, що йому "дуже лестить увага президента України".

"В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі", - зазначив Омелян.

Він поцікавився, чого досяг Зеленський після вступу на посаду.

"Все погано і всі не такі - це чудова теза. Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев’ять років тому. Чую останні п`ять. Ви самі щось намагалися зробити? Майже два місяці вже пройшло... Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу? Ну, протягнете Ви на хайпі, "ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник і запитають: "а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?". І поїдете Ви в Ростов, вести "Сміхопанораму" на регіональному телебаченні", - написав Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян

Міністр додав, що президентом бути дуже важко.

"І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини. Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.
Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося", - підсумував він.

Свій пост міністр Омелян супроводив такою ілюстрацією:

Омелян - Зеленському: Ну, протягнете на хайпі: Ссишиш, ти, чєрт, лушпарік, ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник 01

Нагадаємо, Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137183
 
   
 Топ коментарі
 
Омелян, красава. с зебилом только так и надо!!!
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а ответ-то просто по классике, обосрал "зе!" с ног до головы, при этом не нарушая норм приличия, загляденье.
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Шо за бред?!
Саакашвили вытащил наружу делишки Омеляна придя на заседание комитета который запретил захождение других авиакомпаний кроме МАУ на одесский аэропорт.
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Ну , да ! А до Зеленского наши холодильники он сам и наполнял ! И куда ж нам теперь без амеляна ?
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Читаю посты и удивляюсь,сколько еще в нашем царстве-государстве ДЕБИЛОВ!!!
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Порохоботовский кондом. Совсем берега попутал, дурачок. Выс#ался, отвел душу, а теперь всю оставшееся время до момента конфискации и посадки будет мучится и думать про себя "Какой же я идиот".
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Это не просто не любовь. ЖТО СПЕЦЗАКАЗ БЕНИ
БО ОМЕЛЯН выбил из под МАУ безраздельное господство в воздухе и запустил дешевые полеты для граждан Украины,
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ЭТО ЕЩЕ И СПЕЦЗАКАЗ ХРЕМЛЯ
ОМЕЛЯН СОБИРАЛСЯ ЗАПРЕТИТЬ ЖД СООБЩЕНИЕ С РАШЕЙ
И клоуну с кварталом было бы тяжело кататься в мацкву
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Тебя уже пометили за твое вранье.
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Чемодан, вокзал, Израиль
ИГокович , шо , решил за Беню заступиться?
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Брехня! Омелян лобировал интересы МАУ пока ИВК оставался в Украине. И после его побега продолжал блокировать назначение незаангажированного руководителя бориспольского аэропорта.
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Фактов нет, поэтому предположение: Омеля взял бабла порешать со всеме аэропортами, но после демарша Саакашвили ему стало стремно и он отказался дальше покрывать МАУ, а бабло не вернул.
Такое кидалово Валерич точно не мог простить, но к этому времени уже попирал землю обетованную с большими шансами оказаться за решеткой в США
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Просто смешно слышать.
"Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
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омеля дэбильнее любого форумского порохобота. гнать давно пора, а теперь рад бы был, чтоб посадили.
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Чемодан, вокзал, раша, троль козломордый
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я твою мам\у ...дальше сам знаешь
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Знаем.
Со своими мамами у вас, пида...сов кацапских, проблемы - не знаете, какая лядь вас родила.
Поэтому все время вспоминаете чужих матерей.
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Мразь те Омеля, после таких слов и место твоё в тюрьме на параше вместе с замами за дороги непотстроенные,... за раворованную укрзалилізницю. кудахкать будешь перед судьёй и прокурором - ща Гиперлуп тоже....
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"гіперлупер" вже збудував швидкістне сполучення ?
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СБУ займётся гиперлупой Омеляна и дорогами. Особенно Днепр - Одесса.... и т.д.
Столько людей погибло из-за этого молодого вора.... Мудило.
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У Омеляня - по Київу катаються порожні міські електрички, довжиною в сім вагонів, імені Черновецького, а в шестивагонну на Козятин та Миронівку куй влізеш...
Стратег інфраструктурний...гиперлуп іди копай!!!
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Одни в восторге, что бездельник так общается с Президентом страны! Много ума не нужно себя так вести. Да, действительно у Зеленского нет ни власти еще, ни полномочий. Так что требовать будем, когда все это будет!
А ведь по сути то Омелян ничего полезного и не сделал! Вредитель ты, Омелян.
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Шо кацап, ЖАЬА ЗЕЛЕНАЯ ТЕБЯ ДАВИТ, что украинцы могут летать по все ЕС за 30 евро???
Ох как кацапов давит ЖАба 😀😀😀
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Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!

https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vs
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Привлекаю внимания 75%. Жду опровержения!
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амфаш
Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите?


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РЕВАНШ ПОЛНЫМ ХОДОМ.
Значит Майдан не за горами
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Такие как Омелян, просто обязаны раскачать "переходной режим" под клоуна. До власти рвутся те, для кого клоун проходная фигура. Как он и был задуман. Как этот план и реализовывается. Клоун - никто. Но, это очень опасно.
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Ну вы-то нам холодильник забили..на пол-года точно!)))!
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Ага, сейчас то при Омелянах то холодильники переполнены с 2014 года.
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Этот Емеля себе политическое убежище пытается устроить чует кошка чье мясо сьела,вот
и закатывает истерики. Думает что Зеля наговорит лншнего. Дебил этот омелян нельзя так про клуб презедентов, Ему не то что убежище у него и визы поотберают.
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Метко.
Омелян, конечно, как министр был так себе, но припечатать словом зеленую обезьяну умеет
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Получил по зеленым соплям.Это не пуесосы -клоуны из твоего окружения
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не все не такие а вы, гиперлуп облупленный угрожает ещё
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Два мудака-пара😂 Что Омелян-дно помойное,что Зеленин-крьіса сиплая.
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Коррекция тарифов сразу облегчит наполнение холодильников.
Порядок на таможне дополнительно облегчит наполнение холодильников.
Строительство дорог турецкими фирмами под ключ тоже наполнит бюджет.
У Омеляна было одно видение: как стырить и уйти от ответстввенности.
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Этого петуха только за одну дорогу Киев -- Смела На кол сажать надо при скопившихся вокруг кола доброжелателях которые по недомыслию прокатались с ветерком по ейной дороге Ейную мразь по кусочкам надо резать перед етим сняв шкуру Кол для ****** Очень мягкое накапзание
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А як з дорогами у Орді? Давненько тебе не бачив. Мабуть за довгим рублем їздив.
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Тебе соевая шавка лутше знать ты ж убоище луганское лишнехромосомное Тебе дырявому не приходится по нашим дорогам ездить
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А тебе по нашим разве приходится, кацап?
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омеля-самая бесполезная куйня за все годы существования Украины.
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Та ну на...
Сядь на авто, покатайся по дорогах между селами и районами и не забудь сказать местным, которых встретишь, министр чего ты - там тебя и закопают...
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А ті дороги були кращі при ригааналах і де був твій їзик при Яянуковичу, Рабінович з оппоблоку ти наш???!!!
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Омельян,идика ты куда по дальше.Хотел уже было матюкнуться,но вспомнил про закон Ольки проси господи Богомолец,и передумал.Так на ваши рожи наглые,откормленные смотреть надоело.В особенности на Розенко с Ревой.При вашей шобле у нас холодильники аж "трещат" от пустоты,и едим мы много,больше чем немцы.
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омелян - захолустный нарцисс и неумное хамло.
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Зразу відчувається різниця в класі в Зе і в Омеляна.
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ах так!.. Владимир Александрович Мамин-Йурыст пожалуется Бене или самому Кадырову, он уже знает как и каким боком к нему подходить..
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Люди уже ПЯТЬ лет заглядьівают в холодильник, дебил соевьій
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Если разобраться со всеми участниками "Роттердам +"
- с конфискацией, как положено - то продуктов в холодильниках точно прибавится.
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Да ты точно чертила не энтилегэнт,моржовый,всё и все отстаиваете своего бывшего патрона,иудины нет бы трудиться на благо а они соревнования устроили кто посладше обгадит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОмелян - Зеленському: "Ну, протягнете на хайпі: "Ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник"
 
 
 
 
 
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