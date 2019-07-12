 Омелян - Зеленському: "Ну, протягнете на хайпі: "Ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Омелян написав у Facebook, що йому "дуже лестить увага президента України".

"В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі", - зазначив Омелян.

Він поцікавився, чого досяг Зеленський після вступу на посаду.

"Все погано і всі не такі - це чудова теза. Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев’ять років тому. Чую останні п`ять. Ви самі щось намагалися зробити? Майже два місяці вже пройшло... Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу? Ну, протягнете Ви на хайпі, "ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник і запитають: "а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?". І поїдете Ви в Ростов, вести "Сміхопанораму" на регіональному телебаченні", - написав Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян

Міністр додав, що президентом бути дуже важко.

"І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини. Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.

Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося", - підсумував він.

Свій пост міністр Омелян супроводив такою ілюстрацією:

Нагадаємо, Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років (оновлено)