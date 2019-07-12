 Омелян - Зеленському: "Ну, протягнете на хайпі: "Ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Омелян написав у Facebook, що йому "дуже лестить увага президента України".
"В кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику присутнє згадування моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта і досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі", - зазначив Омелян.
Він поцікавився, чого досяг Зеленський після вступу на посаду.
"Все погано і всі не такі - це чудова теза. Я її чув і п`ятнадцять років тому, і дев’ять років тому. Чую останні п`ять. Ви самі щось намагалися зробити? Майже два місяці вже пройшло... Чи тупо немає повноважень, знань, вмінь, бачення, команди, бажання, часу? Ну, протягнете Ви на хайпі, "ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік", ще місяць-другий, а далі люди заглянуть у холодильник і запитають: "а що, крім Сватів і Кварталу 95 по телебаченню, нас годувати не будуть?". І поїдете Ви в Ростов, вести "Сміхопанораму" на регіональному телебаченні", - написав Омелян.
Міністр додав, що президентом бути дуже важко.
"І для людини, яка ним є чи прикидається, і для власної родини. Готуйтеся, бо дякую ніхто не скаже точно, навіть якщо зробите грандіозні звершення. Пощастить, якщо не проклинатимуть.
Щоправда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у Вашому виконанні в мене вже не залишилося", - підсумував він.
Свій пост міністр Омелян супроводив такою ілюстрацією:
Нагадаємо, Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років.
Саакашвили вытащил наружу делишки Омеляна придя на заседание комитета который запретил захождение других авиакомпаний кроме МАУ на одесский аэропорт.
БО ОМЕЛЯН выбил из под МАУ безраздельное господство в воздухе и запустил дешевые полеты для граждан Украины,
ОМЕЛЯН СОБИРАЛСЯ ЗАПРЕТИТЬ ЖД СООБЩЕНИЕ С РАШЕЙ
И клоуну с кварталом было бы тяжело кататься в мацкву
ИГокович , шо , решил за Беню заступиться?
Такое кидалово Валерич точно не мог простить, но к этому времени уже попирал землю обетованную с большими шансами оказаться за решеткой в США
"Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
Со своими мамами у вас, пида...сов кацапских, проблемы - не знаете, какая лядь вас родила.
Поэтому все время вспоминаете чужих матерей.
Столько людей погибло из-за этого молодого вора.... Мудило.
Стратег інфраструктурний...гиперлуп іди копай!!!
А ведь по сути то Омелян ничего полезного и не сделал! Вредитель ты, Омелян.
Ох как кацапов давит ЖАба 😀😀😀
https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vs
Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите?
Значит Майдан не за горами
и закатывает истерики. Думает что Зеля наговорит лншнего. Дебил этот омелян нельзя так про клуб презедентов, Ему не то что убежище у него и визы поотберают.
Омелян, конечно, как министр был так себе, но припечатать словом зеленую обезьяну умеет
Порядок на таможне дополнительно облегчит наполнение холодильников.
Строительство дорог турецкими фирмами под ключ тоже наполнит бюджет.
У Омеляна было одно видение: как стырить и уйти от ответстввенности.
Сядь на авто, покатайся по дорогах между селами и районами и не забудь сказать местным, которых встретишь, министр чего ты - там тебя и закопают...
- с конфискацией, как положено - то продуктов в холодильниках точно прибавится.