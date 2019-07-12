 Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Дніпра, для проведення першого в історії моста ремонту місто задіє кошти лише місцевого бюджету. На це було виділено 399 млн грн.
"Ми стали єдиною громадою в Україні, яка за рахунок міського бюджету зважилася виконати таку масштабну реконструкцію. До початку капітального ремонту Центральний міст був у жахливому стані. Зношені балки і металеві конструкції переправи могли призвести до справжньої катастрофи. Було багато труднощів: підрядник, який зривав усі терміни; додаткові роботи, які неможливо було передбачити на початку ремонту, - ніхто не знав, у якому стані міст під асфальтом. Однак зараз ми можемо з усією відповідальністю сказати, що вже на День міста Новий міст буде відкрито, і він буде повністю безпечним і комфортним для всіх учасників дорожнього руху", - сказав Філатов.
Президент запропонував меру парі: якщо Центральний міст повністю не відкриють до 14 вересня - Філатов піде у відставку.
Міський голова Дніпра погодився на ці умови.
А Филатов занялся собой после посещения Японии и похудет по какай-то там японской методике. Кстати, привез оттуда идею - дополнительньіми сигнплами оснащать светофорьі. Весьма еффективно вьіходит: светофорньій столб подсвечен тем цветом, каким светит сам светофор.
(а теперь и в три смены пахать будут))) и филя с батогом))))
Я не в восторге от этого хмыря, тем более от зели, но причем к строительству мэр города? могут быть сложные погодные условия, торможение финансирования и т.д.
опять хайп и взятие на слабо. Беня решил от Филатова избавиться?
В городском хозяйстве у тебя пробелы.
"Только не бутафорное открытие, а открытие качественного моста…
Президент сам первый на КамАЗе будет ехать через мост", - сообщил Богдан.
https://bykvu.com/bukvy/122178-zaklyuchili-pari-filatov-poobeshchal-zelenskomu-ujti-v-otstavku-esli-ne-otkroet-most-14-sentyabrya
Как пуйло в КАМАЗе на крымском мосту?
Но два чувака ( терминология преЗедента ) заключают спор.
"Президент предложил мэру пари: если Центральный мост полностью не откроют до 14 сентября - Филатов уйдет в отставку."
Как конкретный чувак он тоже должен что-то поставить на кон.
Что он поставил?
Если сердце не остановится от передоза до 14 сентября.
"Приход" на купол для здоровья бесследно не проходит.
Президент предлагает пари, не разбираясь в существе дела.
Или они хотят чтобы в Днепре Вилкула выбрали?
Дебилы, мля.
ОК! А если таки полностью откроют?