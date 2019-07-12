EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  12053  175
Все про:Дніпропетровськ (1073) Зеленський (2045) Філатов (176)

 Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі. ФОТО

Глава держави Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов сьогодні відвідали Центральний міст, де зараз триває завершальний етап реконструкції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Дніпра, для проведення першого в історії моста ремонту місто задіє кошти лише місцевого бюджету. На це було виділено 399 млн грн.

"Ми стали єдиною громадою в Україні, яка за рахунок міського бюджету зважилася виконати таку масштабну реконструкцію. До початку капітального ремонту Центральний міст був у жахливому стані. Зношені балки і металеві конструкції переправи могли призвести до справжньої катастрофи. Було багато труднощів: підрядник, який зривав усі терміни; додаткові роботи, які неможливо було передбачити на початку ремонту, - ніхто не знав, у якому стані міст під асфальтом. Однак зараз ми можемо з усією відповідальністю сказати, що вже на День міста Новий міст буде відкрито, і він буде повністю безпечним і комфортним для всіх учасників дорожнього руху", - сказав Філатов.

Президент запропонував меру парі: якщо Центральний міст повністю не відкриють до 14 вересня - Філатов піде у відставку.

Міський голова Дніпра погодився на ці умови.



Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137181
 
   
 Топ коментарі
 
Ты ошибаешься . Филатов превратил город в Город . А быдло - это ты .
 показати весь коментар
 
Где-то я это уже видел.....
Зеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре - Цензор.НЕТ 3265
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Нет! Так не надо! Надо до конца, а не вырывать, из контекста. А было вот так: "А ты азартен, Парамоша! Это- тебя губит!"(с)
 показати весь коментар
 
 
Он без Богдана хоть посрать самостоятельно может? Богдан вроде, как не регент при монархе-молокососе, а офисный клерк вообще-то
 показати весь коментар
 
 
Кстати а если успеет тогда Зеленский уйдет, надо скинутся на мост.
 показати весь коментар
 
 
Надо бьіло Филатову в ответ предложить что если откроют, то зеленая шмаркля на вьібор: или уходит в отставку, или с етого моста прьігает а районе фарватера.
А Филатов занялся собой после посещения Японии и похудет по какай-то там японской методике. Кстати, привез оттуда идею - дополнительньіми сигнплами оснащать светофорьі. Весьма еффективно вьіходит: светофорньій столб подсвечен тем цветом, каким светит сам светофор.
 показати весь коментар
 
 
Отремонтированная полоса уже разрушается. Так что это лучше Филатову прыгать с мота. Можешь к нему присоединится.
 показати весь коментар
 
 
Я лучше просто тебя, дебила, нахпошлю и вся недолга
 показати весь коментар
 
по приколу... Мост анженерной работы из хрусталя Зеленский и Филатов заключили пари по поводу реконструкции моста в Днепре - Цензор.НЕТ 7188
 показати весь коментар
 
 
Главное чтобы не такой мост, который пару месяцев назад открыл Кличко. Там уже не просто стекло бьется - по бетону трещины пошли. Зато успели открыть ко дню Киева.
 показати весь коментар
 
 
чтобы хернёй не маялись дать пацанам доски, гвозди, молоток. Кто быстрее сколотит собачью будку-тот и выиграл.
 показати весь коментар
 
 
А Філатов знає що Кличко за 400 млн, новий міст збудував, і без парі, і до дня Києва, і з китайським склом, оце рівень.
 показати весь коментар
 
 
200 метров длиной и 6 м шириной пешеходный мост и 1,5 км длиной и 21 м шириной автомобильный это конечно сравнимо.
 показати весь коментар
 
это пари может стоить жизней людей в будущем, но тогда уже никто не вспомнит о пари. Вон один мэр уже подгонял мост под день Киева.... А Жуков брал Киев под день Конституции СССР с многочисленными жертвами.... Уж лучше не спеша сделать, но основательно... Конечно, если нет подозрений , что затяжка из-за разворовывания...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
самоё интересное, что платить в любом случае будут жители Днепра
Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3815
 показати весь коментар
 
 
пффф... бабло с моста? Это уже не его уровень! Сейчас бабло качается со всей страны! Иногда с зарубежных (пока ещё) партнёров... Но некоторые как-то неуверенно его дают, Канада только 25 млн. и на 6 лет...
 показати весь коментар
 
Из пари непонятно, что будет, если достроит. Зеля в отставку подаст?
 показати весь коментар
 
 
Да, странное какое-то пари. Типа пари с бабой: если да - я тебя трахну, если нет - ты меня.
 показати весь коментар
 
 
Ой как я удовлетворен визгом свиней соевых! Всегда как зайду на цензор, читаю коменты и наслаждаюсь. Как же вас пучит и рвет вам дупы. Всем понятно, что идейных тут единицы. Остальная шваль - это прикормленные паразиты. Те, кто последние дни у кормушки. Те, которые грабили, воровали, занимались мародерством, коррупцией. Их родственники и приближенные. Чем сильнее тянут за шиворот от кормушки, тем сильнее визг. Это же видно, и они даже это не скрывают.
 показати весь коментар
 
 
как ЗЕ может сделать єнергоресурсі дешевле?? што за бред? и путлера когда это он накуй посылал? на колени же собирался становиться. шо-то вы фантастику какую-то рассказываете, вы не гандон?
 показати весь коментар
 
 
а можно ещё зв резервы просрать на снижение тарифов, что зеля и делает
 показати весь коментар
 
тупеньке... ТАРИФ це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ!!! а не ціна правила піднімати-опускати чи сунути неможливо Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2710 не ліпи слизьке то твердого
 показати весь коментар
 
показательно что все у вас в будущем времени
 показати весь коментар
 
 
Энергоресурсы ( цены) уже действует в этом направлении, по таможням работают . Так это он считанные дни , а при Мародере было тихое болото .
 показати весь коментар
 
кстати...хотят этот хрустальный мост в августе ваще перекрыть!
(а теперь и в три смены пахать будут))) и филя с батогом))))
 показати весь коментар
 
Кому интересно есть тема на форуме gorod.dp.ua с фоточками про этот многострадальный мост где опоры теряться из палок и пены строительной, а покрытие дорожное держится 1 зиму. Где люди сами засыпают ямы. Так что да как раз время для пари))) https://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=392811&page=711
 показати весь коментар
 
а что, Филатов лично там камни таскает?

Я не в восторге от этого хмыря, тем более от зели, но причем к строительству мэр города? могут быть сложные погодные условия, торможение финансирования и т.д.

опять хайп и взятие на слабо. Беня решил от Филатова избавиться?
 показати весь коментар
 
 
так ти ще більший ідійот ніж мойша... КОЖНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ має свої ОБОВ'ЯЗКИ які записані в посадовій інструкції... А за "фсьо" відповідає лише б-г.. як він існує Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7898
 показати весь коментар
 
Это все, что на скреб в своей голове? Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 5745
В городском хозяйстве у тебя пробелы.
 показати весь коментар
 
Мост строится за деньги города. Мер и его чиновники несут ответственность за бюджетные деньги города.
 показати весь коментар
 
 
та НЕМА мерів в Україні!! Просто Н Е М А Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2913
 показати весь коментар
 
Девять женщин не смогут родить ребёнка за 1 месяц...
 показати весь коментар
 
 
Спор то Филатов выиграет лишь бы потом не было как с Киевским пешеходным что уже трещит
 показати весь коментар
 
 
уточнили - качественно построить к сроку.
 показати весь коментар
 
 
Ого. Сопля реально почувствовала угрозу в том что Филатов пользуется масштабной народной поддержкой
 показати весь коментар
 
 
Филатов не может выиграть спор. То, что мы сейчас имеем - это не Новый мост, это Тыгыдым им. Филатова. До ремонта на разбитых швах так не подбрасывало, как на "отремонтированной" половине. Чтобы сделать мост качественно, надо демонтировать процентов 50 того, что уже за эти годы наворотили.
 показати весь коментар
 
"В свою очередь глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский может даже первым испытать мост.
"Только не бутафорное открытие, а открытие качественного моста…
Президент сам первый на КамАЗе будет ехать через мост", - сообщил Богдан.


https://bykvu.com/bukvy/122178-zaklyuchili-pari-filatov-poobeshchal-zelenskomu-ujti-v-otstavku-esli-ne-otkroet-most-14-sentyabrya




Как пуйло в КАМАЗе на крымском мосту?
 показати весь коментар
 
 
А в кузове будет сидеть связанный Филатов, чтобы если что не так, сразу к сомам?..
 показати весь коментар
 
 
А если все будет так, какая ставка в споре со стороны преЗедента?
 показати весь коментар
 
Как можно за два месяца устранить дефекты заложенные в проект реконструкции?
 показати весь коментар
 
Понятия не имею.
Но два чувака ( терминология преЗедента ) заключают спор.

"Президент предложил мэру пари: если Центральный мост полностью не откроют до 14 сентября - Филатов уйдет в отставку."

Как конкретный чувак он тоже должен что-то поставить на кон.
Что он поставил?
 показати весь коментар
 
Да "уволят" его, судя по всему.
Если сердце не остановится от передоза до 14 сентября.
"Приход" на купол для здоровья бесследно не проходит.
 показати весь коментар
 
 
Тогда я бы "ремонтировала" так, чтобы Камаз провалился вниз вместе с водителем.
 показати весь коментар
 
 
Мер Днепра выбран людьми Днепра. При чем тут зеля? Ещё один плевок в законы. Пора б громад возмутиться.
 показати весь коментар
 
 
Громада Днепра с нетерпением ждет 2020 года, когда будут выборы горсовета и городского головы.
 показати весь коментар
 
У Зе диплом инженера-мостостроителя? И у Богдана тоже?
Президент предлагает пари, не разбираясь в существе дела.

Или они хотят чтобы в Днепре Вилкула выбрали?

Дебилы, мля.
 показати весь коментар
 
так он этого и хочет. Он полностью хочет откатить все назад и сделать Украину колонией кацапов. Именно для этого зеленый и приперся. И все для этого делает. Ему важнее свои кинишки снимать на кацапские деньги, а на Украину он клал всегда.
 показати весь коментар
 
 
Так а, что предложил со своей стороны презЭдэнт если Филатов победит, тоже уйдет с должности? Я тогда выезжаю в Днепр, хоть мусор собирать хоть мешки ностить, лишь бы Филатов победил.
 показати весь коментар
 
Пари: Филатов рискнул должность мера, а Зелень чем рискнула ? или как всегда ничего никому не обещал...
 показати весь коментар
 
... И когда у них закончились патроны, начали они письками меряться. (с)
 показати весь коментар
 
Во-первых, Филатов сам обозначил дату, после чего Зеленский предложил пари. Во-вторых, Филатов мог отказаться от пари, но согласился будучи полностью уверенным в своих словах. Это его личное дело. В любом случае, даже если мост не доделают в срок и он подаст в отставку, через год снова выборы, на которые он имеет право пойти. Ну и третье, через год таки выборы, подаст Филатов в отставку или нет.
 показати весь коментар
 
"Президент предложил мэру пари: если Центральный мост полностью не откроют до 14 сентября - Филатов уйдет в отставку."
ОК! А если таки полностью откроют?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору