 Розмова тривала 20 хвилин і мала прагматичний характер, - Пєсков розкрив деталі першого спілкування Путіна із Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у п'ятницю.

"Щодо розмови. Це була перша розмова, така ознайомча. Ви знаєте, що вони вперше спілкувалися телефоном, раніше якихось контактів між ними не було. Розмова носила досить прагматичний характер", - повідомив Пєсков журналістам.

При цьому він не конкретизував, чи вдалося під час розмови сторонам зблизити позиції щодо звільнення утримуваних осіб, зокрема українських військових моряків.

Прессекретар нагадав, що за підсумками телефонної розмови Кремлем було поширено відповідну заяву. "Роботу буде продовжено на експертному рівні щодо всіх утримуваних осіб", - сказав Пєсков.

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Він уточнив, що на рівні експертів обговорюватиметься питання про всіх утримуваних осіб, зокрема журналіста Кирила Вишинського, якого тримають під вартою в Україні.

"Обговорювалася також можливість продовження контактів у "нормандському форматі", - повідомив Пєсков.

При цьому він не розповів, з чого почав розмову Зеленський, який планував перше своє спілкування з Путіним почати з фрази про Крим і Донбас.

"Це вам потрібно адресувати питання вашим українським візаві. Путін почав розмову словами: "Добрий день", - повідомив Пєсков.

Він уточнив, що розмова двох президентів "тривала близько 20 хвилин".

Водночас планів щодо проведення повторної телефонної розмови між президентами РФ і України поки що немає. "Поки що якогось конкретного розуміння немає", - повідомив Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи планується в найближчій перспективі повторити розмову Путіна і Зеленського.

"Сам факт першого спілкування президентів Росії і України дуже важливий", - наголосив Пєсков.

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Відповідаючи на запитання про те, чи залишився Путін задоволений телефонною розмовою із Зеленським, Пєсков заявив: "Навряд чи варто зараз обговорювати якісь емоційні відтінки і тональності, не для цього була розмова".

Відповідаючи на запитання про те, наскільки швидко вдалося команді Зеленського узгодити телефонну розмову з російською стороною, Пєсков пояснив: "Спілкування глав держав узгоджується вельми оперативно. Тут, власне, була б ініціатива, а з технічним узгодженням жодних проблем немає".

Телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Це був перший контакт глав двох держав після обрання Зеленського президентом України.