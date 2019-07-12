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Все про:електроенергія (238) Укренерго (35) НКРЕКП (132)

 Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП ухвалила постанову про зниження тарифу "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила Постанову "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП "НЕК "Укренерго". Цим документом Регулятор знизив тариф держкомпанії на 10% з 347,43 до 312,14 грн/МВт·год.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", відповідне рішення ухвалено на засіданні Комісії 12 липня 2019 року.

"Положенням про покладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії передбачено зобов'язання оператора системи передачі в частині закупівлі 80% обсягів електричної енергії, необхідних для компенсації технологічних витрат на передачу електроенергії електромережами на аукціонах у ДП "НАЕК "Енергоатом". У зв'язку з цим виникає необхідність перегляду структури та рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП "НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, зниження тарифу "Укренерго" є єдиним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Так, Асоціація енергетики України направила лист в НКРЕКП з пропозицією про зниження тарифу "Укренерго" на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу електроенергії на об'єкти "зеленої" енергетики, які не введені в експлуатацію.

Тарифи для населення на новому ринку не зросли.

Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення про зупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 07.06.2019 № 954 від 07.06.2019 № 955.

НКРЕКП подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення тарифів НЕК "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для занепокоєння "Укренерго" немає: ціни на електроенергію на ринку нижче за встановлені обмеження, - Корольчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137177
 
 
 Топ коментарі
 
Нормально так Мародёр с Гросей по нашим карманам погуляли.
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Нормально так Мародёр с Гросей по нашим карманам погуляли.
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господин ахметов? Владеешь заводами? Нет? Тогда читай статью, ну для населения не понизили
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А в Украине только Ахметов занимается производством? Тебя наверное сильно пытали, когда Мародёр пролетел. Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 9494
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Коломойский и еще парочку воров из 90х......остальные, это мелкий бизнес
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Ой как всё запущено. Откуда такая инфа?
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Сыкономленные на деньги пойдут ахметову.
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сэкономленные коломойским деньги не пойдут государству.

так эта статья переводится на доступный для понимания
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Уменшаю "паёк" в четыре раза! Кто больше? Принимаем ставки господа!.. Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3160 Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3160 Тарифы для промышленности снизятся: НКРЭКУ приняла постановление о снижении тарифа "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 3160
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треба перевірити, чи не живете Ви там десь близько бориспільських озер?
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ну коломойский и ахметов купят себе новый дом, а для тебя же сказали "Тарифы для населения в новом рынке не выросли"
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Чем же отличается новая система от старой, если нужно опять регулировать тарифы вручную?
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Ручная "работа" в некоторых случаях доводит даже до оргіазма! Власть такое удовольствие получает...
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Тарифи не регулируют, их сперва эрегируют и только потом с их помощью население доводят до оргазма... Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП ухвалила постанову про зниження тарифу "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3795
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Панове, це все під вибори! Ось дочекаєтесь осені тоді вам "кузькину мать" і покажуть... Тарифи для промисловості знизяться: НКРЕКП ухвалила постанову про зниження тарифу "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3020
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ХА ХА ХА
А как же рынок! вы уж там наверху определитесь у нас все таки рынок или у нас ТАРИФЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОТОРЫЕ ПРИЗНАНЫ НЕ ЗАКОННЫМИ!!
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Мне вот это ЗАКЛИНАНИЕ ОТ ВЛАСТЕЙ
"ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАРИФЫ НЕ ВЫРОСЛИ......"
"ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАРИФЫ НЕ ВЫРОСЛИ......"

А население что в вакууме живет?! население куда пойдет за продуктами за бензином за другими необходимыми товарами! если вы повысили бизнесу куда бизнес это повышение переложит?!! Так что население в любом случае заплатит если не напрямую так через цену товаров но заплатит!!
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Зачетный тариф, теперь промпредприятия будут платить 0,31214 грн за киловаттчас, но для населения гораздо дороже, тем более учитывая превышение "установленного льготного тарифа".
Радуйся народ, закончилась эпоха бедности!!!
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за чей счет олигархический банкет ответь наш Придурок
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Нужно сравнять тарифы для промышленности и тарифы для населения. Покажите мне, в какой ещё цивилизованной стране существует перекрёстное субсидирование и дотирование населения за счёт бизнеса?!
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