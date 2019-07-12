 Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною

Про це заявляють посли країн "Великої сімки" (G7), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Виборчі зміни та політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового покладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесу управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції Гідності", - зазначено в заяві.
Раніше Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років.
У список люстрації, яку пропонує провести президент України Володимир Зеленський, потрапляють ті, хто стояв за розвитком ракетної програми.
Олег Коростильов, директор КБ "Луч".
Це конструкторське бюро створило ракети "Нептун", "Вільха".
Пропала держава . .
Хотя, тебе рабу кацапскому, этого явно не понять. Ведь тебя **** всю твою жизнь. От ***** до чеченцев...
Автомобилисты в ответ организовали лидеру "дорогу позора". Нашумевшее видео с кортежем "слуги народа" вызвало ажиотаж в украинском обществе.
На проспекте Григоренко, что в Дарницком районе Киева, из-за VIP-кортежа Зеленского образовалась огромная пробка.
Полиция ради перекрыла целую улицу, чтобы пропустить 9 элитных машин президента. Автомобилисты вышли из себя и начали гневно сигналить. В соцсетях киевляне отмечают, что это не единичный случай.
"На видео (нижче, за ссиллю) - Позняки. Начали перекрывать для проезда кортежей. Утром и вечером. Сегодня у киевских водителей сдали нервы и они надавили на "клаксоны", дабы показать избранным, что перекрывать улицы не стоит. А ведь на выборах обещали, что кортежей не будет", - рассказал очевидец.
Киевляне опять вспоминают, как стоять в длинных пробках, потому что тело везут. При этом в рекламе зеленолицего - помните - было обещание отменить кортежи. При этом кортежи там были с синими мигалками, и народ ржал - синие мигалки только в России. Мол, сразу видно, что замер зеленой команды об отношении народа к власти брался с российского народа. Оказалось, что и лекало того, как власть должна себя вести - тоже.
Виктор Трегубов
Реакція соцмереж: "У Києві, на Позняках, для кортежу Зеленського заблокували дорогу.
Обурені водії сигналять. Янукович 2.0. Скоро буде тікати в Ростов." - і т.д. - https://censoru.net/37070-v-kieve-avtomobilisty-ustroili-dorogu-pozora-vip-kortezhu-zelenskogo-rezonansnye-kadry.html
це був кортеж прем"єр міністра Молдови...розберися спочатку, не будеш виглядати дурнем!
"Я прямо так і бачу, як після заяви Президента, на протязі ГОДИНИ, зібралися ВСІ посли же-7, та не будь-де, а в МІКЛОБЛОЗІ Твіттера, прокоментували...с такою оперативністю, не працювали, навіть американці, під час Карибської кризи ...їм більше нема чим зайнятися, як так оперативно коментувати внутрішню справу України, що не стосується їх держав?...мені смішно!..де посилання на мікроблог?"
зеликшмаркля попробует ИХ люстрировать
многое изменилось на распиленные деньги налогоплательщиков Европы
Судьи совсем охирели
прокуроры оху...ли
Клоуну срочно нужно выполнить команду Вовы.
Иначе дупа будет бо-бо...
Другими словами привлекать к ответственности за преступления нужно, но проевропейских сил это не касается, им беспредельничать можно.
Видимо в планах еще поднять тарифы, цены или сделать еще какую-то гадость людям, а кто это может сделать как не евросилы.
Нинішня влада України краде вимушено і на порядок менше, ніж у 2014 році, вважає блогер і активіст Карл Волох.
ЗР-АА-ДА!
Послы подкуплены Проклятым Порошенко!
Именно ***** с 14 года развязал войну, так как скинули его оккупационную администрацию в виде овоща и всей 5 колонны.
Именно ***** с 14 года повторят, что овощ легитимный, а нелегитимные майданные силы должны уйти.
Возврат во власть 5 колонны кремля - это условия ***** зелёной плесени, после чего он действительно прекратит войну, потому что в ней уже не будет никакой необходимости