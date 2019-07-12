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 Політика України
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Все про:G-7 (157) люстрація (155)

 Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною

Притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою є правильним кроком, але нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції Гідності.

Про це заявляють посли країн "Великої сімки" (G7), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виборчі зміни та політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового покладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесу управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції Гідності", - зазначено в заяві.

Раніше Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137174
 
   
 Топ коментарі
 
В переводе с дипломатического: "ты совсем берега потерял, придурок".
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Уклоніст-полумуж скоро воїнів наших почне судити за «убийство мирных ополченцев Донбасса».

А ви йому про якусь люстрацію ...
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По этому Закону, первым, кто подлежит люстрации, это Разумков и Богдан. Если начнут с них, полностью поддержу Зеленского. Потом надо люстрировать Юлю и всю рыговскую шоблу.
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Ага, зараз тільки розженеться і люструє.
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Під ЗЕ-люстрацію підпадають навіть творці ракет.



У список люстрації, яку пропонує провести президент України Володимир Зеленський, потрапляють ті, хто стояв за розвитком ракетної програми.
Олег Коростильов, директор КБ "Луч".
Це конструкторське бюро створило ракети "Нептун", "Вільха".
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Интересно , кем он заменит десятки тыс профи ,, специалистов в своём деле .? Гримёрами и кoстюмерами из квартала ?? .

Пропала держава . Посли G7 про запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною - Цензор.НЕТ 4971 .
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Скільки той директор грошей відмив, поки що один Бог знає. А яке лайно вони видавали на гора, хіба не пам'ятаєте?
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В ПЕРЕВОДЕ С ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА - САЖАЙ ИХ ВОВА, ЭТО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА САЖАТЬ БЫВШИХ. 😂😅😂
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Та ні вони стримують посадки. Вони знову срімляють палиці в колеса. На словах - боріться з корупцією, а на ділі - не трогайте тих, хто вас обворовує, а в наші банки ті гроші вкладає.
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Отлично сказано про банки. Как думаете, Коломойский вернет в Украину деньги, которые вывел в офшоры через фирму Зели?
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Для люстрованих комунопорохобариг віддати Чорнобильське укриття ,для тривалого проживання
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Хай, животинко.... Как там? |• по Цельсию на сковороде?
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Ну простите.... Весь цензор увидел ваш илеал женщиниы... Дай бог вам такую невестку...сиделку...и омывательницу тела...
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Вообще-то люди существуют не только для того, что бы их *****
Хотя, тебе рабу кацапскому, этого явно не понять. Ведь тебя **** всю твою жизнь. От ***** до чеченцев...
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В Киеве автомобилисты устроили "дорогу позора" VIP-кортежу Зеленского: резонансные кадры. VIP-кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил коллапс в Киеве.
Автомобилисты в ответ организовали лидеру "дорогу позора". Нашумевшее видео с кортежем "слуги народа" вызвало ажиотаж в украинском обществе.
На проспекте Григоренко, что в Дарницком районе Киева, из-за VIP-кортежа Зеленского образовалась огромная пробка.
Полиция ради перекрыла целую улицу, чтобы пропустить 9 элитных машин президента. Автомобилисты вышли из себя и начали гневно сигналить. В соцсетях киевляне отмечают, что это не единичный случай.
"На видео (нижче, за ссиллю) - Позняки. Начали перекрывать для проезда кортежей. Утром и вечером. Сегодня у киевских водителей сдали нервы и они надавили на "клаксоны", дабы показать избранным, что перекрывать улицы не стоит. А ведь на выборах обещали, что кортежей не будет", - рассказал очевидец.

Киевляне опять вспоминают, как стоять в длинных пробках, потому что тело везут. При этом в рекламе зеленолицего - помните - было обещание отменить кортежи. При этом кортежи там были с синими мигалками, и народ ржал - синие мигалки только в России. Мол, сразу видно, что замер зеленой команды об отношении народа к власти брался с российского народа. Оказалось, что и лекало того, как власть должна себя вести - тоже.
Виктор Трегубов

Реакція соцмереж: "У Києві, на Позняках, для кортежу Зеленського заблокували дорогу.
Обурені водії сигналять. Янукович 2.0. Скоро буде тікати в Ростов." - і т.д. - https://censoru.net/37070-v-kieve-avtomobilisty-ustroili-dorogu-pozora-vip-kortezhu-zelenskogo-rezonansnye-kadry.html
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https://hvylya.net/news/digest/ugo-oprovergaet-chto-dlja-kortezha-zelenskogo-perekryvajut-dorogi.html

це був кортеж прем"єр міністра Молдови...розберися спочатку, не будеш виглядати дурнем!
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зебіл, ти можеш ссиль відкрити? Кортеж Санду - це було вчора. А тут розмова йде за пробку в понеділок!
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"Посли G7 про запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною" - як це не можна порівняти? Та при янику наш зелений Гандон жив припіваючи, а тут Майдан йому кацапський ринок закрив.
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Вам очі затьмарив зелений гандон. Ви не бачити проблеми за своєю ненавистю.
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МЫ как раз видим, что Зеля хочет этим законом убрать от власти всех, кто был на Майдане и вернуть рыгов. А почему вы этого не видите, непонятно. Вам так нравилось жить при Януковиче?
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Эд Пинчук

"Я прямо так і бачу, як після заяви Президента, на протязі ГОДИНИ, зібралися ВСІ посли же-7, та не будь-де, а в МІКЛОБЛОЗІ Твіттера, прокоментували...с такою оперативністю, не працювали, навіть американці, під час Карибської кризи ...їм більше нема чим зайнятися, як так оперативно коментувати внутрішню справу України, що не стосується їх держав?...мені смішно!..де посилання на мікроблог?"
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Ці грьобані євроліберасти знову стали на захист наших ворюг. Хто ж дозволить знищувати європейських інвесторів. Награбоване в країні вивозиться в їхні банки. Нас грабують а їх інвестують.
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да давай уже с кацапами объединяйся в единое государство, что уж там европа тебе сдалась
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Слушать они их будут только первое время! Что бы для наших плебеев не было резко!
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ПреЗЕдент вибрав свою путю-не заважайте! Слухайте фортеп'янний дует і вам буде щастя.зебіли!
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пусть зелик шмаркля попробует ИХ люстрировать
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это правда
многое изменилось на распиленные деньги налогоплательщиков Европы
Судьи совсем охирели
прокуроры оху...ли
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Та какая ситуация!
Клоуну срочно нужно выполнить команду Вовы.
Иначе дупа будет бо-бо...
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Европа стукнула по лбу клоуну тем местом, каким он давеча на рояле играл...
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Цікаво, хто серед зеленої шпани, набраної для процесу люстрації, буде головним, може беня або за його дорученням, бодя. І той і інший, "зразок" порядності і моральності.
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Ну якщо прямою мовою - Ти -"ніхто", і звати тебе -"ніяк".
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послы могут идти в жопу. жги зеля
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Не тільки посли, вся Європа разом з США йдуть в жопу, жгі Зеля, мордва з тобою.
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Не мешайте кагаленку заниматься традиционным ремеслом - гешефтами...
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Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", - сказано в заявлении.

Другими словами привлекать к ответственности за преступления нужно, но проевропейских сил это не касается, им беспредельничать можно.
Видимо в планах еще поднять тарифы, цены или сделать еще какую-то гадость людям, а кто это может сделать как не евросилы.
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Масквабад на 100% поддерживает Зеленского в этом вопросе. Только и только "предыдущая власть" виновата в том что х.йло заглохло в некоторых районах луганской и донецкой областей.
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Просто клоуну наконец намекнули с кремля, что вместо поедания шаурмы и купания в фонтанах, пора-бы уже начинать серьезно работать, и начать хотя-бы с этого кремлевского списка...
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Маразм крепчаєт, виявляєтся ті хто захищав Україну від ворога можуть попасти під люстрацію ,а хто понад десять років висміював Україну і все українське тепер президент.Замість того що б запропонувати бачення як вивести країну з економічної кризи ,як реформувати судову систему ,як повернути виведені в офшори капітали ,а це понад 150 мільярдів доларів ,виведення тіньової еконорміки,деолігархізація ітд.Вкидаются тупі нікчемні проекти люстрації,треба відділити зерно від полови не всі корупціонери.
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Ну понятно.Всё по Карлу Волоху
Нинішня влада України краде вимушено і на порядок менше, ніж у 2014 році, вважає блогер і активіст Карл Волох. Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною - Цензор.НЕТ 4810
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Згідно нової доктрини окупації України Московією , в Ненці має бути гризня . Першим етапом розсварити Україну з Америкою і Європою . Як бачим новообраний старається.
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Порошенко в цьому перві місця займає, у нього всі зрадники і тільки він в шоколаді.
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Зрада!
ЗР-АА-ДА!

Послы подкуплены Проклятым Порошенко!
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ні, вони кажуть що треба не віртуальні люстрації проводити, а судити винних з конфіскацією і на гарні строки.
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Да, да, они требуют смертной казни для всех, на кого Зеля укажет перстом!
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Какая революция? Её ещё не было. Президентом был министр Азарова и Януковича. А теперь пришло время провести.
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Люстрація- фігня, якщо є за шо то, треба судити з конфіскацією, а не в іграшки гратися. І починати потрібно не з стрілочників, а з судей і місцевих сцарьків.
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Цікаво, чи знають бійці на передовій, що Зе команда можуть скоро їх за грати почати відправляти за війну проти "братської росії" на донбасі. https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs
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В 3,14з2у этих послов! Пускай приедут и поживут в Украине,так каждый день будут готовы люстрировать!
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Значит, надо садить Порошенко не по люстрации, а по уголовке
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Люстрация всех майданных сил - это требование *****
Именно ***** с 14 года развязал войну, так как скинули его оккупационную администрацию в виде овоща и всей 5 колонны.
Именно ***** с 14 года повторят, что овощ легитимный, а нелегитимные майданные силы должны уйти.
Возврат во власть 5 колонны кремля - это условия ***** зелёной плесени, после чего он действительно прекратит войну, потому что в ней уже не будет никакой необходимости
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g7 это которые у путлера отсасывают. мрази. в украине нужно люстрировать ВСЕХ, кто 28 лет воровал при владе. с полной конфискацией
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПосли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною
 
 
 
 
 
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