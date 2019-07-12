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 Політика України
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Все про:субсидія (311) Зубко (272)

 До нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій, - Зубко

До наступного опалювального сезону необхідно переглянути систему надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити і потрібно дивитися там, де справді сім'ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій і подивитися, що ми можемо робити", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив порядок перевірки одержувачів субсидій, пенсій і пільг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137171
 
 
 Топ коментарі
 
21 квітня закінчилася епоха зубожіння...
Ганебна практика субсидій - повина бути знищенна!
Досить цих порошенковських подачок - люди вже багаті, отримують по багато тисяч долярів - можуть самі платити всю комуналку!
Всі хто голосував за Зеленського повинні самі відмовитися від субсидій.
Хай порохоботи її отримують!



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Правильно, сомневайся! Ибо кто не сомневается - тот голосует за Голобородька и смотрит Скотов!
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Эпоха бедности закончилась! Субсидии больше не нужны!
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21 квітня закінчилася епоха зубожіння...
Ганебна практика субсидій - повина бути знищенна!
Досить цих порошенковських подачок - люди вже багаті, отримують по багато тисяч долярів - можуть самі платити всю комуналку!
Всі хто голосував за Зеленського повинні самі відмовитися від субсидій.
Хай порохоботи її отримують!



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я не голосовал за зеленского, но и не позволяю себе делить Украинцев на зеботов и порохоботов. чем 25% лучше 73%?
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Не связывайся с этой гнилью: их задача - внесение вражды и раздора в общество.
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Правильно, сомневайся! Ибо кто не сомневается - тот голосует за Голобородька и смотрит Скотов!
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"- Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"
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хай Зеленський відмінить заборону на встановлення індивідуального опалення,і субсідії будуть не потрібні...
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Та ти що!!!!! Місцеві князьки уже приватизували комунальне майно. Де ж вони будуть "харчєваться"???
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Дык тарифы немного снизил, зачем она нужна, та субсидия? Зачем зебилоидам субсидии, назначенные "злочынною владою Порха"? Я за то, что бы субсидий не было! Не можешь оплачивать трехкомнатную квартиру-перебирайся в однушку или комнату в коммуналке, так будет справедливо!

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Неля - порохоботка! це провокація від Пороха! У неї пенсію підняли до 50 000 - як найменьше!
Це при Пороху - той же Турчинов отримував 18 000 грн..
А при Зеленському - Данилюк вже 92 320 грн..
той й пенсія Неля така, що вона невстигне її потратити на курортах Європи...
Епоха зубожіння закінчилася!
До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко - Цензор.НЕТ 2373
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Ну так это ж оклад! а теперь приплюсуй 100% за особлыви умовы праци, 80%за сэкрэтнисть,100% за интэнсывнисть, 50%за ненормованый робочый день, + доплата за звання дэржслужбовця пэвного рангу, + за нагороды, + 150 % прэмии и получается неплохо, тебе так не жить!
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Пізно, Зубко, пізно. Ваші попередні "обрізання" більше вплинули на рейтинг, ніж теперішня обіцянка деякі з них переглянути. На поїзд "парламентські вибори" партія Гросі не попадає
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да дело не в рейтингах а в том что КОМУ НУЖНО БЫЛО ДАТЬ И ПОЛОЖЕНО СУБСИДИИ ЗАБРАЛИ получало почти9 лн. домогосподарств а осталось 2,3 млн. домогосподарств что скажите 6,7 млн. ломогосподарств стали все сразу олигархами... вот ме инвалиду 2 группы бессрочно НЕ ПОЛОЖЕНО МОЛ У ВАС СЕМЬЯ ЖЕНА НЕ РАБОТАЕТ СЫН ЕСТЬ НЕ РАБОТАЕТ И ДОЧК ЕСТЬ РАБОТАЕТ.. и у вас наследство после смерти вашей мамы открылось.. НЕ ПОЛОЖЕНО я спрашивал как так ИНВАЛИД и так платит налог да да поясню что за налог с времен СССР кто то решил что инвалидам 2 группы надо платить 90% от размер пенсии по старости 3 группы 50% а только 1 группе 100% и вот вопрос почему я инвалид 2 группы по сути не получаю свои законные 10% или типа отдаю Украине 10% налогов??????? и еще мне НИЧЕГО НЕ ПОЛОЖЕНО Я НЕ ЕВРЕЙ В СИНАГОГИ НЕ ХОЖУ ПАСПОРТОВ СРАЮЛЯ И РОССИИ НЕ ИМЕЮ..
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Зачем вони вообще нужны? Шо у нас пересични совсем бедные?
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ага... давать только при условии подписи заявления будущего субсиданта не менее чем восемью соседями, которым субсидия не положена или письменно отказались...
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я хоть и пенсионер, но никогда не получал никаких субсидий. открыто заявляю нужно срочно убрать все льготы. Об этом я заявлял ,начиная от плюгавенького перзидента. за все кто-то платит. вот я имея нищенскую пенсию --все равно продолжаю работать, ибо не привык быть нужденным. но почему я должен платить, кто довольствуется своей минималкой и не хочет особо напрягаться, потому, что субсидия поможет. а за его гребаную субсидию плачу я.
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Мене теж короблять відкриті взимку вікна(субсидія є- нащо єкономити?). За який #&р я сплачую за себе і за "того парня"????😬😬😬
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Ну шо, зечерти, жрите неосуществимую люстрацию вместо субсидий
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А вот это отличный наглядный пример моего комментария в ответ на твой о 25% и 73% ! Вижу что у тебя отлично получается, даже рисунком делишься с остальными 73%!
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ЗЕ уже обвинил Порошенко в том, что придется отменить субсидии в Украине ?
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Какие вообще могут быть субсидии я не понимаю. Эпоха Бидности закончилась же! На начало нового отопртельного сезона будет уже и новый премьер и новый Кабмин, ждем понижения для начала минимум в 2 раза цены на газ, и минималку 6200.
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Давай, Зубко, напрягайся - до выборов уже почти не осталось времени.
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Прощай люстрований Зубко, ми зберем тобі на довічну субсидію.
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Задолбали вы ублюдки всё пересматривать Все ваши пересмотры заканчиваются либо прекращением начислений либо уменьшением самих субсидий
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а тебе не стыдно получать субсидии назначенные"злочынною владою Порошенка"? До нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій, - Зубко - Цензор.НЕТ 1798
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Тарифы надо адекватные зарплатам Я всегда спокойно оплачивал коммуналку до прихода петруччио и его друга сеньора помидора гройсмана которому максимум приказчиком на сахарном заводе порошенко работать а не премьером Если бы эти мудаки выборы не просрали сейчас бы газ был по12 за куб А так в очередной раз снижение тарифов на газ Хотя помидор кричал что это невозможно
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Из 67 лет 50 - трудовые, ну и что? - "От пенсии до пенсии живут пенсионеры весело"...
Один из сыновей прописан(не живет более 20 лет с нами) нам двум пенсионерам не дают субсидии обвиняя в том, что это мы создали такие условия с стране, что дети разъехались кто куда и не живут по месту регистрации. Оказывается мы, с женой виноваты, что создавали рабочие места в столице и заграницей, а дети повелись на это и уехали искать свое благополучие.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій, - Зубко
 
 
 
 
 
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