 До нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій, - Зубко

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми розуміємо, що систему субсидій потрібно вдосконалити і потрібно дивитися там, де справді сім'ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону потрібно переглянути систему субсидій і подивитися, що ми можемо робити", - сказав він.
Ганебна практика субсидій - повина бути знищенна!
Досить цих порошенковських подачок - люди вже багаті, отримують по багато тисяч долярів - можуть самі платити всю комуналку!
Всі хто голосував за Зеленського повинні самі відмовитися від субсидій.
Хай порохоботи її отримують!
Це при Пороху - той же Турчинов отримував 18 000 грн..
А при Зеленському - Данилюк вже 92 320 грн..
той й пенсія Неля така, що вона невстигне її потратити на курортах Європи...
Епоха зубожіння закінчилася!
Один из сыновей прописан(не живет более 20 лет с нами) нам двум пенсионерам не дают субсидии обвиняя в том, что это мы создали такие условия с стране, что дети разъехались кто куда и не живут по месту регистрации. Оказывается мы, с женой виноваты, что создавали рабочие места в столице и заграницей, а дети повелись на это и уехали искать свое благополучие.