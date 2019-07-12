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 Суспільство
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Все про:Кабмін (2943) Кубів (123)

 Кабмін представив портал держпідприємств ProZvit із показниками їхньої роботи

Кабінет міністрів представив портал державних підприємств ProZvit, де будуть доступні їхні показники роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Про це під час презентації порталу онлайн-аналітики державних підприємств сказав перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Сьогодні представляємо портал державних підприємств ProZvit. Відтепер всі державні підприємства звітують в електронній формі та фінансові показники діяльності агрегуються на цьому порталі", - сказав Кубів.

Він зазначив, що зараз кожен охочий може зайти на цей портал і побачити відповідні показники роботи державних підприємств.

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У міністерстві вважають, що такий портал є потужним антикорупційним запобіжником, який покликаний підвищити ефективність роботи держпідприємств.

Як відомо, в 2018 році 100 найбільших державних підприємств отримали чистий прибуток 25 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137168
 
 
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в чём зрада, козломордина? Его уже давно разрабатывали.
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разработали давно, а показали когда ушел петя? Кабмин представил портал госпредприятий ProZvit с показателями их работы - Цензор.НЕТ 3964
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зебильчик, показывают по готовности проекта.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКабмін представив портал держпідприємств ProZvit із показниками їхньої роботи
 
 
 
 
 
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