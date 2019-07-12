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 Політика України
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Все про:люстрація (155) Порошенко (9391) Європейська Солідарність (61)

 Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко

Україна почала по-справжньому розбудовувати власну державність лише з 2014 року, після Революції Гідності, однією з вимог якої стала люстрація чиновників з оточення Януковича, причетних до розстрілів на Майдані і здачі національних інтересів на користь Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко нагадав під час виступу перед прихильниками в Житомирі.

За його словами, озвучена сьогодні ідея про так звану "нову люстрацію" може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх. Адже перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів України, зазначив Порошенко.

"Сьогодні прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п’ятої колони". Цей список дуже нагадує інший список - тих, проти кого держава-агресор запровадила санкції, людей, які боронили Україну, які боронили Революцію Гідності, які перемагали і зупиняли прокремлівську колону", - наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років (оновлено)

Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, чинні міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України, – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв, застерігає Порошенко.

На його думку, подібна ініціатива, інспірована антиукраїнськими силами, – це ще один доказ неприкритого проросійського реваншу, адже патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля.

Протистояти наступу реваншистів можна, тільки об’єднавшись навколо потужної політичної сили, яка здатна зупинити "п’яту колону" Кремля, – навколо "Європейської Солідарності", наголосив лідер партії.

Також читайте: Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137166
 
   
 Топ коментарі
 
Подозрительно, но Порошенко нет в санкциях Кремля.
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Зате обходить всіх ригів.
І надає індульгенцію членам команди ЗЕ.
Отака рівність перед законом.
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Он не просто совпадает. Его Портнов ЗЕлупе из Москвы привез.
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Список политиков и госдеятелей, подпадающих под "новую люстрацию", подозрительно совпадает с "санкционными списками" Кремля, - Порошенко

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ФАКТИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ и РЕШАЛА В СУДАХ член БПП депутат ГРАНОВСКИЙ Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9807


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Пля, шо с людЯми делают дурные бешеные бабки, вседозволенность и безнаказанность. Такие мутации предмет для научных исследований...
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Двое украинских парламентариев и друзей президента Порошенко оказались гражданами России
https://goo.gl/GTr5E9
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таког не может быть Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4833 у Парашенко все поцреоты Украины, например: Грановский, Кононенко .................................


Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7124









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Речь идет о лидерах «Оппозиционного блока» Юрии Бойко и Сергее Левочкине.

Ха, это Бойко и Левочкин что ли друзья Пороха? Вот это шутка сегоднчшнего дня! Обьявить врагов Порошенко его друзьями ,😂. Циничненько!
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СРОЧНО ВЫЗОВИТЕ ПАРАШЕНКО ПСИХИАТРА!!!
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Ты хотел сказать: Зеленскому срочно нужна помощь психотерапевта
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а почему не упомянул генплокулола, матиоса, швайку, семью гладковского, грановского, березенку, кролика с его зачисткой банков для процветания страны?
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То, что предложил Зеленский называется репрессиями а не люстрацией - выборочное определение "врагов народа", социально близких и социально далеких. С наступившим 1937 годом вас, господа!
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Какую только херню в панике не пишут свиботы )))
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раздувают армагеддон. Без пети нет жизни. Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 103
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Толковый словарь порохобота: репрессии - отрывание с зубами чиновника на 5 лет от госбюджетной титьки и принуждение зарабатывать себе на жизнь собственным трудом.
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Чиновников пожалел или петю жалко?
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Погодите, такими темпами скоро начнут выполнять план по люстрированнымв соответствии со спущенными сверху цифрами. И тогда уж мало не покажется.
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Так хочется жирненькими чиновниками остаться и продолжать пахать на благо украинского народа, как раб на галерах? Привыкайте жить без бюджетной титьки и зарабатывать своими собственными головой и руками.
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Я даже знаю, к кому бюджетная титька перейдёт.
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60% українських чиновників ведуть бізнес у Криму, платячи податки окупантам
http://ua1.com.ua/economics/60-ukrajinskih-chinovnikiv-vedut-biznes-u-krimu-platyachi-podatki-okupantam-39488.html

Правда, Петрилло нипричем то было??
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Не тщите себя надеждами. История говорит, что соратников тоже уничтожают.
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Ты сильно умный? Тогда читай:

Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!

https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vseh_deyateleyi_perioda_yanukovicha/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70848582


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порохобот твой Парашенко вообще работал в правительстве Янукоовоща Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6650




23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко[31], сообщил, что последнему предложен пост министра экономики[32].
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли[33].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

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О зе в это время отплясывал на корпоративах для овоща и его окружения
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А при чём Порошенко к законопроекту Зеленского?
Ты в своём уме?
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пукіну і воювати не потрібно -
Втиснули нам це чудо - і воно
за пару місяців все знищить .
Раніше я матюкав зебілів -
тепер пи...ти буду !
Приєднуйтесь !
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Ну так может оба списка Портнов составлял
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Мені здається що Порро розгойдує човна. Ще й у брехла вистачає нахабності згадувати вбитих за часів Революції Гідності! При його правлінні докази було знищено, дерева з кулями зпиляні, розслідування заведено у тупик й ніхто не зазнав покарання за злочини. За його політики Росія повернулася до ПАРЕ, з неї знімають санкції, як і з українських персоналій на кшталт Саші Стоматолога, Арбузова, Кліменка та інших. А воно ще щось п№3дить!
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Если Свинорылый пролетит на выборах, то он еще и "майдан" снова попытается собрать. Можно будет ждать провокаций и разжигания.
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Та лучше бы пролетел бы. Будет там мутить в Парламенте и палки в колёса вставлять... Человек существо слабое, легко поддающееся искушению. Особенно народный депутат Украины. Ему ничего не стоит, как обычно и привычно, зайдя в парламент, занести через таких как Кононенко, Грановский, Онищенко чемоданы с несколькими лимонами кэша и многие неокрепшие сразу к нему во фракцию перекочуют... А майдан, если он соберёт - его и похоронит. Ещё не хватало настоящей гражданской войны в центре.
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всех люстрировать и дать путь к власти рыгианалам и ватникам под новым брендом "слуга урода"
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После выборов клован и военных люстрирует.
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... в роли проститутки Украины- владимир.
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Словесный понос этого кренделя уже всех достал. Мастер слова и дела, но только в свой карман.
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А вообще, для зелемордых объясню, зеля объявил тотальную приватизацию, а для удачного деребана ему нужны на должностях свои люди.
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посады занимали люди которые имели опыт управлении во времена агрессии России,дипломаты которые 5 лет отстаивали интересы страны,и если им запретят занимать ихние посады,то кто придет на их место? Клоуны,шуты,ватники,украинофобы,граждане Израиля,Богданы,братья и родственники сепаратистов? Что они умеют делать? Жрать шаурму и бегать по фонтанах?
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верните петиных гонтареву, шокина, вовка, сеню, свинарчуков наконец))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Оце відстояли "интереси страны" по бідності перші в Європі!!! Петрушка сполоханий не даремно, розуміє чиє сало крав, не покладає надії схватися за мандат. На суду багато чого ще впливе коли ця нечисть почне топити один одого.
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Уклонистов и врагов украинского народа ( слуг россии)
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Что он несет, под новую люстрацию подпадают абсолютно ВСЕ а не только по списку Кремля.
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Неужели мы наконец-то сможем сказать "остаточне прощавай" *********?

Даже после того, как эту жирную падлу чуть ли не силой выперли из през.кресла, оно все равно не исчезло из средств информации и продолжает регулярно вызывать тошноту.

Может хоть люстрация поможет от этой назойливой свиньи избавиться.
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У меня была мысль придать забвению в СМИ всех кто не считает рашку агрессором....но, почему бы и всю нечисть не убрать из инфо поля вклячая Петю...оставить только криминальную хронику!
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https://www.radiosvoboda.org/a/30050781.html

Проти кого спрямована Зе-люстрація?
Руслан Кошулинський. По 27 листопада 2014 року був депутатом Верховної Ради від ВО «Свобода». У березні 2015 року Кошулинський відправився артилеристом в АТО у складі у 44-ї артилерійської бригади. Проходив піврічну службу на Донбасі в званні старшого сержанта.
Павло Жебрівський. У серпні 2014 року відбув служити добровольцем у зону АТО у званні старшого сержанта. Воював у складі 54-го окремого розвідувального батальйону, брав участь у боях із російськими гібридними силами під Дебальцевим та іншими містами Донеччини та Луганщини. У січні 2015 року був відкликаний з фронту, щоб очолити управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів високопосадовців. 11 червня 2015 року призначений головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Чільним своїм завданням Жебрівський вважав повернення Донеччини в єдиний український простір.
Андрій Білецький. Депутат чинної Верховної Ради. Створив батальйон «Азов», який став полком спецпризначення. «Азов» під командуванням Білецького зіграв головну роль у визволенні 13 червня 2014 року Маріуполя від проросійських бойовиків, у відбитті наступу російських інтервентів на місто та у контрнаступі на Широкине.
Я назвав тут лише трьох осіб, які потрапляють під оголошену Зеленським люстрацію, а подібних до них десятки, якщо не сотні. Так, гріхи й огріхи можна знайти і в діяльності цих трьох, і в діяльності ряду інших українських патріотів, завдяки яким встояла незалежність України. А у тих, хто розважав російських олігархів і чиновників на корпоративах, цих гріхів немає. Вони - за законопроектом - білі й пухнасті, хоча насправді по вуха у бруді.
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Лавров призвал Зеленского избавиться от «наследия режима Порошенко»

Короткая ссылка

9 июля 2019, 16:37
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Ну и какую силу имеют его слова?

А вот путинские расейские СМИ сходятся во мнении, Зеленский будет хуже, чем Порошенко.

Зеленский может стать для сегодняшней власти России ещё хуже Порошенко. Хуже настолько, что это будет сложно обратить Украину в удобный и привычный нам образ врага.

Он просто будет нас игнорировать и интегрировать свою страну с западом. Рушить всю эту привычную Украине с 1991 по сегодняшний день коррупционную систему.

https://www.crimea.kp.ru/daily/26969/4025139/
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Министры иностранных дел Украины и России Петр Порошенко и Сергей Лавров договорились провести двустороннюю встречу во время проведения в Лондоне 27-28 января 2010 года Международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/poroshenko-i-lavrov-dogovorilis-vstretitsya-v-londone.html
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А где петюня уже готовый список видел, что с рашинским сравнил?
Балаболка хренова!
Хотя я тоже не доволен, что Зеленский цепляет только петин период, а рыгов легитивного шо, можно возвращать?
Или я чего то не понимаю!
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А че наш справедливый суд еще не отменил?
Обещали на днях!
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отрЫГАлы они хорошие. Они любят и смотрят сериал СКОТЫ!
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Ох-ть фотка!
Сборище уродов!
Сколько умерших больных на этой Богатыревой, что она 2 года тендера не проводила! С-ка!
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Путін по телефону проінформував ліпецького кондитера!
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Когда вспоминаешь Лолиту - не смешно!
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Чому ж лише пєтін? Прочитайте категорії, кого має торкнутися заборона обіймати владні посади. Наприклад, ВСІ депутати ВР. Не лише пєтіни, а всі. І т.д. - у проекті Закону немає різниці до якої "групи" належить той, хто обіймав певні посади. Більше того, заявлено що і в команді Зеленського ті особи, що підлягають під дію Закону, будуть звільнені з посад. Якщо, звісно, Закон буде прийнято ВР. Чого, звісно, не станеться. Розмови мають виключно теоретичне спрямування )))
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Порохоотбросы вы так и не поняли после президентских выборов, что люди на ваши " все вокруг кацапы, кто против Пети" давно не ведутся, но вы продолжайте, идиоты не учатся даже на своих ошибках.
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Та не Петя, ты большого о себе мнения...этого украинцы хотят, а поэтому ты Петя приплыл, догадайся сам куда!
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Откуда тебе знать, что хотят украинцы, кокошник?)
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З переляку вже список привидівся, а як захвилювалася вся соя!! Зрозуміло дана команда на черговий викид помиїв. Це підтверджує вірний шлях влади!!!!
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Патриоты всегда беспокоятся об Украине.
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Співпадають, та не зовсім. У кремлівських відсутні, наприклад: Бойко, Шуфрич, Ківалов, Розенблат, Поляков і т.д. Відсторонити їх від влади - прекрасна і благородна ідея. Але питання - чи не занадто хвацько Зеленський пропонує махнути шашкою? Таке завзяття явно відсторонить від влади досить професійних та достойних людей. Можливо, варто пошукати інші варіанти? Наприклад, щоб антикорупційні органи почали займатися справою, СБУ взялося за зрадників і т.д.
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верніть Педро, бо путєн нападає і нападає ! )))
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"озабоченность" петруся понимаем...
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пусть расскажет как его в Закарпатье погнали с криками "Ганьба".
В этом списке он должен быть № 1.
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Подозрительно, но при Порошенко ( он же министр экономики при Азарове, он же основатель партии регионов) после майдана не сел ни один Регионал, и арестованые счета уже разблокировали Арбузову Азарову и т.д... Может зрада, порохоботы ?
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если мы не остановим зелю то скоро начнут судить военных с ВСУ которые воевали на донбасе
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Защитник Порошенко? Здорово, обобрал население до нитки со своими сраколизами, посадил их на хлебные места без всякой ответственности за гопничество - и теперь очень переживает, что их нахер выкинут с денежных потоков. Ничего себе, защитники - убийство на Майдане и в Одессе до сих пор в жопе у защитника революции и соратника Луценко. Вот уж скотина лицемерная - ***, тебя первого в помойную яму следует посадить.
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так путин нападет скоро..а так ждем с,когда Порох станет на лыжи и нехорошие люди-порохоботы рассосутся или растворятся в пространстве,как и не были ни барыги ни его подлабузников
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Комунопорохобарига №1, чоколадний злодій, люструвати довічно з конфіскацією.
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Тут у петрушки прокол,на яву перебрав! Це зветься тиха паніка, видно що вже сон пропадає!!!
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Петя знов завiв стару шарманку об агентах кремля Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9900
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була колись така говірка: будь якого прораба, який пропрацював п'ять років--можна сміло саджати. так би до усих хто був при владі усі ці 30 років.
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лолите бояться нечего, его в списках кремля нет.
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Обратите внимание на места, куда ездит Поросёнок со своими высерами - Львов, Житомир. Но не Одесса, Николаев, Днепр, Харьков и т.д., где его могут разорвать. Порошенко - редкостный серун, который подносит втихаря и вонюче.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСписок політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко
 
 
 
 
 
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