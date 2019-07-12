 Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко нагадав під час виступу перед прихильниками в Житомирі.

За його словами, озвучена сьогодні ідея про так звану "нову люстрацію" може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх. Адже перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів України, зазначив Порошенко.

"Сьогодні прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п’ятої колони". Цей список дуже нагадує інший список - тих, проти кого держава-агресор запровадила санкції, людей, які боронили Україну, які боронили Революцію Гідності, які перемагали і зупиняли прокремлівську колону", - наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років (оновлено)

Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, чинні міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України, – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв, застерігає Порошенко.

На його думку, подібна ініціатива, інспірована антиукраїнськими силами, – це ще один доказ неприкритого проросійського реваншу, адже патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля.

Протистояти наступу реваншистів можна, тільки об’єднавшись навколо потужної політичної сили, яка здатна зупинити "п’яту колону" Кремля, – навколо "Європейської Солідарності", наголосив лідер партії.

Також читайте: Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО