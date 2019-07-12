 Список політиків і державних діячів, які підпадають під "нову люстрацію", підозріло збігається із "санкційними списками" Кремля, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко нагадав під час виступу перед прихильниками в Житомирі.
За його словами, озвучена сьогодні ідея про так звану "нову люстрацію" може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх. Адже перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів України, зазначив Порошенко.
"Сьогодні прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п’ятої колони". Цей список дуже нагадує інший список - тих, проти кого держава-агресор запровадила санкції, людей, які боронили Україну, які боронили Революцію Гідності, які перемагали і зупиняли прокремлівську колону", - наголосив Порошенко.
Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, чинні міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України, – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв, застерігає Порошенко.
На його думку, подібна ініціатива, інспірована антиукраїнськими силами, – це ще один доказ неприкритого проросійського реваншу, адже патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля.
Протистояти наступу реваншистів можна, тільки об’єднавшись навколо потужної політичної сили, яка здатна зупинити "п’яту колону" Кремля, – навколо "Європейської Солідарності", наголосив лідер партії.
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https://goo.gl/GTr5E9
Ха, это Бойко и Левочкин что ли друзья Пороха? Вот это шутка сегоднчшнего дня! Обьявить врагов Порошенко его друзьями ,😂. Циничненько!
http://ua1.com.ua/economics/60-ukrajinskih-chinovnikiv-vedut-biznes-u-krimu-platyachi-podatki-okupantam-39488.html
Правда, Петрилло нипричем то было??
Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!
https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vseh_deyateleyi_perioda_yanukovicha/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70848582
23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко[31], сообщил, что последнему предложен пост министра экономики[32].
23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли[33].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Ты в своём уме?
Втиснули нам це чудо - і воно
за пару місяців все знищить .
Раніше я матюкав зебілів -
тепер пи...ти буду !
Приєднуйтесь !
Даже после того, как эту жирную падлу чуть ли не силой выперли из през.кресла, оно все равно не исчезло из средств информации и продолжает регулярно вызывать тошноту.
Может хоть люстрация поможет от этой назойливой свиньи избавиться.
Проти кого спрямована Зе-люстрація?
Руслан Кошулинський. По 27 листопада 2014 року був депутатом Верховної Ради від ВО «Свобода». У березні 2015 року Кошулинський відправився артилеристом в АТО у складі у 44-ї артилерійської бригади. Проходив піврічну службу на Донбасі в званні старшого сержанта.
Павло Жебрівський. У серпні 2014 року відбув служити добровольцем у зону АТО у званні старшого сержанта. Воював у складі 54-го окремого розвідувального батальйону, брав участь у боях із російськими гібридними силами під Дебальцевим та іншими містами Донеччини та Луганщини. У січні 2015 року був відкликаний з фронту, щоб очолити управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів високопосадовців. 11 червня 2015 року призначений головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Чільним своїм завданням Жебрівський вважав повернення Донеччини в єдиний український простір.
Андрій Білецький. Депутат чинної Верховної Ради. Створив батальйон «Азов», який став полком спецпризначення. «Азов» під командуванням Білецького зіграв головну роль у визволенні 13 червня 2014 року Маріуполя від проросійських бойовиків, у відбитті наступу російських інтервентів на місто та у контрнаступі на Широкине.
Я назвав тут лише трьох осіб, які потрапляють під оголошену Зеленським люстрацію, а подібних до них десятки, якщо не сотні. Так, гріхи й огріхи можна знайти і в діяльності цих трьох, і в діяльності ряду інших українських патріотів, завдяки яким встояла незалежність України. А у тих, хто розважав російських олігархів і чиновників на корпоративах, цих гріхів немає. Вони - за законопроектом - білі й пухнасті, хоча насправді по вуха у бруді.
Короткая ссылка
9 июля 2019, 16:37
А вот путинские расейские СМИ сходятся во мнении, Зеленский будет хуже, чем Порошенко.
Зеленский может стать для сегодняшней власти России ещё хуже Порошенко. Хуже настолько, что это будет сложно обратить Украину в удобный и привычный нам образ врага.
Он просто будет нас игнорировать и интегрировать свою страну с западом. Рушить всю эту привычную Украине с 1991 по сегодняшний день коррупционную систему.
https://www.crimea.kp.ru/daily/26969/4025139/
https://news.liga.net/politics/news/lavrov_poroshenko_luchshiy_shans_kotoryy_est_u_ukrainy
Балаболка хренова!
Хотя я тоже не доволен, что Зеленский цепляет только петин период, а рыгов легитивного шо, можно возвращать?
Или я чего то не понимаю!
Обещали на днях!
Сборище уродов!
Сколько умерших больных на этой Богатыревой, что она 2 года тендера не проводила! С-ка!
В этом списке он должен быть № 1.