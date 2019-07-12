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 Політика України
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Все про:Італія (288) Марків (38)

 Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено). ФОТО

В італійському місті Павія, почалося засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Після відкриття засідання тривало кілька хвилин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Суддя запропонувала Марківу сказати фінальну репліку. Скориставшись можливістю, він сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Після цього суд пішов у нарадчу кімнату і після 14 години за місцевим часом має оголосити вирок у цій справі.

Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено) 01

У суді присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія.

Заступниця голови департаменту комунікації МВС України Вікторія Навроцька опублікувала фотографії із залу суду, заповненого українцями. "Ви тільки подивіться на цей "вишиванковий" зал...", - написала вона.

Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено) 02
Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено) 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми мусимо довести, що пам'ятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця. ФОТО

Сторона обвинувачення просить визнати Віталія Марківа винним та засудити його до 17 років ув’язнення. Натомість адвокати Марківа вимагають звільнення українця за браком доказів. Одночасно суд розгляне і цивільний позов проти держави Україна, який подали Федерація італійської преси, Асоціація журналістів регіону Ломбардія та заснований Роккеллі колектив фотографів Cesura Lab. Вони вимагають грошової компенсації у загальному розмірі 30 тисяч євро.

Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинувачують у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.Захист відкидає ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Віталія Марківа звинувачують у тому, що, перебуваючи на горі Карачун, він передав інформацію про перебування журналістів українській армії.

Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137164
 
 
 Топ коментарі
 
Правда на твоєму боці.
Тримайся, хлопче.
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зрадлива європа ще відгребе своє, ми теж колись уявити не могли, що мордор на нас нападе
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Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Источник: https://censor.net.ua/n3137164 - даже если это так, то где преступление? какие-то придурки, безо всякой принадлежности полезли в зону обстрела..., допустим сообщил, что дальше? 17 лет дают в Италии за это? а может это были его обязанности, сообщать, что есть какие-то неопознанные гражданские, возможно, иностранцы, которые могут находится в зоне обстрела? или ВСУ в Италии считаются террористической организацией? очень странное положение дел....
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Невже курва засадять макаронники хлопця..?!(
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Всього можна сподіватися... Тим більше, що суддя дуже упереджений. Сподіваймося на краще.
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"...Всього можна сподіватися..." не паплюжте українську, бо вірно - все може статися.

Хоча б хлопець не буде бачити, що зараз коїться в Україні і під портновську люстрацію не попаде
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Як би усі макаронники були такі як цей хлоп то Італія була як Літва та Польща за Украіну та звичайно різко проти ***** але на жаль тут картина маслом»
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Правда на твоєму боці.
Тримайся, хлопче.
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зрадлива європа ще відгребе своє, ми теж колись уявити не могли, що мордор на нас нападе
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вся беда в том, что они с мородором не граничат и на пути мордора к ним находимся мы.
73% - эта болезнь не имеет границ и национальности.
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Захоплять кацапсини нас - буде граничити. Плюс кацапи отримають ще вмілих солдатів з натівською зброєю.... отоді Європа зашкварчить.

Але надіюсь - до цього не дійде.
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журналист на стороне сепаров должен быть обвешан журналами, если нет ,это обычный сепар, а по нему огонь.
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какие могут быть журналисты со стороны террористов? Даже с надписями press это уже не важно, вспомните пореченкова.
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Свидетели передачи информации имеются ??? Почему не подали иск против России,которая ведёт военные действия на Донбассе.
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макаронніки продались мордору за газ
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итальянцы любят *****.... все может быть
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Очень слабое выступление как для таких угроз.

слишком самоуверенно.
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Нормально.
В лице Маркива на скамье подсудимых Украина.
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Их туда никто не посылал, сами поехали. И если журналист,который ведёт репортажи из горячих точек планеты, это понимает, то и должен осознавать всю опасность профессии. Это все равно что пожарник жалуется на то,что ему приходится тушить пожары, или полицейский,который тоже понимает, что его могут убить при исполнении. Почему же на Россию не подавали в суд за бомбежки в Чечне, где гибли мирные жители?
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Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Источник: https://censor.net.ua/n3137164 - даже если это так, то где преступление? какие-то придурки, безо всякой принадлежности полезли в зону обстрела..., допустим сообщил, что дальше? 17 лет дают в Италии за это? а может это были его обязанности, сообщать, что есть какие-то неопознанные гражданские, возможно, иностранцы, которые могут находится в зоне обстрела? или ВСУ в Италии считаются террористической организацией? очень странное положение дел....
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поправлю гейропа ))))
а макаронники вообще конченые гейропейцы))))
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Надо было помнить что тогда просходило. Люди с каской "пресса" потом хватались за оружие и пулиметчили.

Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено) - Цензор.НЕТ 5041
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"...адвокаты Маркива требуют освобождения украинца за недостатком улик"

Что за бред? Какие нужны улики когда человек на службе выполянет приказ и защищает свою Родину? В этом нет состава преступления!!!!
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макаронник приехал в чужую страну без акредитации в зону БД и судят нашего ВСУ - оксюморон какой-то.....
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Ну и что, воевал же о не против Италии?
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Судять за те що захищав свою землю . Не дивно що Європа лягла під Гітлера і розсунула булки а потім щей перед Сталіним. А макаронники взагалі були союзниками Гітлєра а тепер і Путлєра.
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на территории украины,он гражданин украины,в Италии его судя как итальянского гражданина за убийство другого итальянского гражданина.
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В свое время укранский репортер американскаого канала CNN погиб в Ираке от выстрела американского танка. Приняли камеру за птурс. Даже не извинились!
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В этом есть желание вступить в договорные с итальянским правосудием,как и в случае с нашими моряками, что и пытается сделать сейчас Медведчук. Типа,договоримся, что мы мол раскаиваемся, виновны,больше не будем.Нате вам условный срок, потом отпускаем. А через годик,или два этих моряков где-нибудь за границей вот так же арестуют и будут судить,как военных преступников.Вот почему Климкин подавал ноту протеста, а Земля тугим умишком не дошёл до этого.А на хрена? Ему мере выборами в Раду нужны популярные жесты, красивые поступки.И, если что, то я не порохобот, а рассуждают логически.
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Зеля возмущаля тем, что МИД разбрасывается нотами не советуясь с презом.
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"Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии..."

Правильно ли я понял, что итальянский суд судит итальянского гражданина?
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да хоть с тройным...

он находится на территории Италии как гражданин Италии
Его судит итальянский суд

Что не так ?
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Многие, кто следит за этой ситуацией, сейчас пребывают на стадии "гнев", по пути к принятию большего, и неизбежного - Украина для Европы чужая и малоинтересная страна.
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Все не так! Суд ОБЯЗАН учитывать ВСЕ обстаятельства события.
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Як журналіст міг знати конкретно, хто стріляв під час мінометного обстрілу перебуваючи на стороні обстрілу? він так це бачив як кацапська **** зі станції МКС?
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Не фиг было шастать пицееду там, куда его не приглашали, а теперь еще и винить бойца, это война, а не показ мод.
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А что скажет по этому поводу Зебил?
Или у него известное место после ***** болит,
Да и гланды хрипят?
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Я Так и не понял почему адвокат говорит о "НЕДОСТАТКЕ УЛИК" а не на "ОТСУТСТВИИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ" ???
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Где двадцатиниковая итальянка, расхваливающая Италию?
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Молодец Хорошо держался и выглядел достойно Нахрена только в Италию поехал если догадывался что могут быть проблемы Хотя у нас многие атошники вообще в срашку на заработки ездят
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после приговора ,акумы трахнут ,ми заплатим )
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****** просто.
Пусть ЗЕбил тулит в Италию решать эту проблему. А не туалеты по стране ездит открывает, перед выборами...
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Поцриоты Украини ! Вертайтесь до дому до хати .
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ФСБ срет в глаза итальянской фемиде, а она глотает.
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Не здивуюся, як що єдиний виживший свідок обстрілу, виявится проплаченою кацабами французькою журношлюшкою... Краще любуватися українськими дівчатами, чим читати такі сумні новини ... https://www.youtube.com/watch?v=0HTowHyah0M
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передать информацию о пребывании журналистов преступление? секретные журналисты?
-Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.Источник: https://censor.net.ua/n3137164

что-то не так со статьей?
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За что получил 24 года наш герой, шитое белыми нитками уголовное дело???
Наверное это просто подыгрывание РФ со стороны Италии и недружественный акт по отношению к Украине.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
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