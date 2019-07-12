 УПЦ КП Філарета просить суд заборонити передавати в користування іншим юрособам Михайлівський монастир

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

​"Зокрема, позивач просить суд заборонити Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації вчиняти будь-якій дії щодо припинення користування позивачем будинками Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церквою Успіння Богородиці Пирогощої. Водночас позивач просить заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім Київської Патріархії УПЦ КП, зазначених об’єктів нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам

Наразі судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Читайте також: Порошенко підписував зі вселенським патріархом таємні угоди, - Філарет

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Читайте також: Співпраця з КДБ - не гріх. За радянських часів без Комітету держбезпеки в церкві нічого не робилося, - Філарет