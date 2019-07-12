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 Київські новини, Суспільство
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 УПЦ КП Філарета просить суд заборонити передавати в користування іншим юрособам Михайлівський монастир

До Окружного адміністративного суду надійшло клопотання від Київської Патріархії Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) про забезпечення позову, в якому Київська Патріархія УПЦ КП просить суд заборонити Київській міській державній адміністрації (КМДА) і Київській міській раді (КМР) здійснювати дії щодо передачі в користування об'єктів нерухомого майна іншим особам.

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

​"Зокрема, позивач просить суд заборонити Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації вчиняти будь-якій дії щодо припинення користування позивачем будинками Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церквою Успіння Богородиці Пирогощої. Водночас позивач просить заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім Київської Патріархії УПЦ КП, зазначених об’єктів нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

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Наразі судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

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Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137163
 
   
 Топ коментарі
 
Святой Деменций, останови Филарета!
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Бывших КГБшников не бывает....
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лаптями от твоего поста несёт
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УПЦ КП не існує а Філарета потрібно закрити в монастирі рішенням церковного суду!
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ну так почему бы этому филарету не подать сразу на приватизацию ... в личную собственность.. думаете он бы отказался... если бы еще кто и заплатил... т
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Святий Деменцій може вже лише одне.. швидше підвести Котріарха Галактики до річки Стікс...
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лоханул петя филарета на старости лет, дед чи виживе? а ведь он Филарет 30 лет отстоял на службе независимой украинской церкви.
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на питаннячко з української мови відповіси?
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ти, діду, як дитинча. спробуй хоч щось запитати, якщо не можеш відоповісти.
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а шо ж у олигофрена можна питати? тиж одной фразой володієш і усим іі задаєш. ти таки гомік? да?
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виглядаєш дурнем. власне ти ним і є. продовжуй, імпотенте, продовжуй. нехай всі бачать твої помилки. Гугл-перекладач?
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ти ким виглядаєш я ще з першого разу вгадав.і нічого ми люди толерантні. дупліться на здоров'я, тільки не розмножуйтесь.
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на сьогодні досить. продовження екзекуції буде завтра. якщо ти, лахто, захочеш, звісно.
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я ж в дупу тебе довбать не буду. я не з ваших, так що адью недоносок
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... якшо у вашій хаті запах,то це точно не через wifi..
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Нет такой оргнаизации УПЦ КП. Спутли с КПСС
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А что это за организация такая - УПЦ КП?

нет такой. Так что, Филя, ехай до Масквы - в свой дом родной.
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УПЦ, КГГА, ПЦУ,... хер зна, но мне приходилось, с 70-е и 80-е, прошлого века, общаться с весьма интересными и умнейшими людьми, которым было уже за 80 глубоко. Так уж мне свезло. Двое из них- из рода Милюковых. Да-да, того самого. Один- полуполковник(с) Армии Колчака. Так вот, они говорили, что их, и их окружение, страшно раздражали вот эти хреновины. И это- правильно! Но, мы упорно от них не отказываемся.
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Филарет конечно маразматик
но суд выбрал правильный
Окружной административный суд
Это та жопа что переименование проспектов отменила
и приват Бене вернуть хочет
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Филарет- маразматик(с). Стоило старцу тока чуток отклониться, от Генеральной линии Партии. И фсё! На дурку его, да?
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дело не в отклонении от линии партии
Он САМ подписал документ о создании ПЦУ и ликвидации КП УПЦ
(и не мало сделал для того чтобы это состоялось)
его оставили почетным патриархом
но дедушке нужна власть и ничего более
хотя в его возрасте уже надо готовится ко встрече со Всевышним
а не грести под себя
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Что ему делать- он знает лучше вас, малолетнего. Что он подписал- от сам осуждает. Имеет право, если его развели. Мне- плевать на любую церковь, я- атеист. Но! Происходящее сейчас- это путь в никуда. Дед в это врубился, похоже. Его не остановить, как мне кажется.
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кто из нас малолетнее это еще вопрос.
полтинник у меня уже за плечами,тезка
Не надо переходить на личности

PS я тоже в церковь не хожу
Бог он не в церкви - Бог он в голове
а про деда я уже высказался ,повторяться не буду
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Ув. тов. А то шо деду могли реально шото уколоть и наплести шо "так надо" - не в счет?
Зоря же так и высрала - лекарства плохие(но в понимании что Фил - в здравом уме подписывал, а испортился - после прибытия Тутмаса уже)
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Окружний адміністративний суд м. Києва як СИМВОЛ судової нереформи Бариги..



УПЦ КП Філарета просить суд заборонити передавати в користування іншим юрособам Михайлівський монастир - Цензор.НЕТ 5453

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Учредитель УПЦ - Гунедяев! Гнать их в шею с Украины.
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Идиот, прихожан- тоже? УПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь - Цензор.НЕТ 4993 А если они воспротивятся, тогда как? Пулемёты? Отвечай, Идиот.
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Ой, делов-то. Напяль грозный горшок на плешивую голову, пробормочи крепкое заклинание, поразмахивай руками, мощами и кадилом и пообещай наложить(анафему) - и тогда никакой суд, или администрация не рискнут отобрать капище УПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь - Цензор.НЕТ 6867
Это просто кгб-изм какой-то, где же человек харчеваться бесноваться то будет? УПЦ КП Филарета просит суд запретить передавать в пользование другим юрлицам Михайловский монастырь - Цензор.НЕТ 9763
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Когда Филарет отжимал храмы у московского патриархата, ему и в голову не приходило, что с ним тоже так же могут поступить. Как аукнется - так и откликнется.
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Не, а чего Петко не комментирует срач?
Я почти уверен шо Филе чет укололи и развели. Сказали шо переизберем Петка и он порешает. Фил бедный и ждал выборов, но Петко обосрался и сразу "духовность" ему стала неинтересна))
На ровном месте такой хитрый поциент как Фил не развел бы натуральную поповскую войну УПЦ КП Філарета просить суд заборонити передавати в користування іншим юрособам Михайлівський монастир - Цензор.НЕТ 9779
Лох десятилетия - подарок! В Студию!!
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Наразі судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

якщо суд "прийме до розгляду" подання від організації,котра втратила юридичну суб"єктність(УПЦ КП ВЖЕ НЕ ІСНУЄ) -значить порушить Закон.
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