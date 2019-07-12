 УПЦ КП Філарета просить суд заборонити передавати в користування іншим юрособам Михайлівський монастир

Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, позивач просить суд заборонити Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації вчиняти будь-якій дії щодо припинення користування позивачем будинками Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церквою Успіння Богородиці Пирогощої. Водночас позивач просить заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім Київської Патріархії УПЦ КП, зазначених об’єктів нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.
Наразі судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.
нет такой. Так что, Филя, ехай до Масквы - в свой дом родной.
но суд выбрал правильный
Окружной административный суд
Это та жопа что переименование проспектов отменила
и приват Бене вернуть хочет
Он САМ подписал документ о создании ПЦУ и ликвидации КП УПЦ
(и не мало сделал для того чтобы это состоялось)
его оставили почетным патриархом
но дедушке нужна власть и ничего более
хотя в его возрасте уже надо готовится ко встрече со Всевышним
а не грести под себя
полтинник у меня уже за плечами,тезка
Не надо переходить на личности
PS я тоже в церковь не хожу
Бог он не в церкви - Бог он в голове
а про деда я уже высказался ,повторяться не буду
Зоря же так и высрала - лекарства плохие(но в понимании что Фил - в здравом уме подписывал, а испортился - после прибытия Тутмаса уже)
Это просто кгб-изм какой-то, где же человек
харчеватьсябесноваться то будет?
Я почти уверен шо Филе чет укололи и развели. Сказали шо переизберем Петка и он порешает. Фил бедный и ждал выборов, но Петко обосрался и сразу "духовность" ему стала неинтересна))
На ровном месте такой хитрый поциент как Фил не развел бы натуральную поповскую войну
Лох десятилетия - подарок! В Студию!!
якщо суд "прийме до розгляду" подання від організації,котра втратила юридичну суб"єктність(УПЦ КП ВЖЕ НЕ ІСНУЄ) -значить порушить Закон.