 За тиждень на Донбасі знищено сімох найманців РФ, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

Так, за оперативними даними групи ІС, у період з 2 по 8 липня ц.р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі становлять 7 осіб:

- 1 АК - 1 омсбр (Кальміуське) 1 о/с, 3 омсбр (Горлівка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовськ) 2 в/с, 11 омсп (Донецьк) 1 в/с;

- 2 АК - 4 омсбр (Алчевськ) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

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