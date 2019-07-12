 За тиждень на Донбасі знищено сімох найманців РФ, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".
Так, за оперативними даними групи ІС, у період з 2 по 8 липня ц.р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі становлять 7 осіб:
- 1 АК - 1 омсбр (Кальміуське) 1 о/с, 3 омсбр (Горлівка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовськ) 2 в/с, 11 омсп (Донецьк) 1 в/с;
- 2 АК - 4 омсбр (Алчевськ) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.
позавчера, когда стало известно что вазелин отменил Парад - на Зе!-пабликах радостный вой стоял. Но это что.. там половина коментов - маты в сторону ВСУ и ветеранов, мол, "стреляют в мирных жителей за деньги... убивают невинных.. хватит стрелять - в расеи мышебратья"...
Такое впечатление, что вернули весну 2014.
Хотя, чему удивляться - большинство зебилов люто ненавидят Украину и всё западное. Иначе откуда такая страсть к проросийским партиям и действиям вазелина.
Треба більше заборон стріляти у відповідь на сепарські атаки.
Зэээля рулить!