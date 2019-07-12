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 Українська зернова асоціація вимагає відкликати проект автоматичної індексації залізничних тарифів

Українська зернова асоціація звернулася до Міністерства інфраструктури України з проханням відкликати проект регуляторного акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, опублікованої 5 липня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС, документ передбачає автоматичну індексацію тарифів на залізничні перевезення.

Про це повідомив в.о. виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко. В УЗА вважають, що вартість перевезення повинна бути економічно обґрунтованою, передбачуваною, зрозумілою і прозорою. З огляду на те, що автоматична індексація не передбачає прогнозованість, УЗА звертає увагу, що така ініціатива не дозволить прорахувати вартість перевезення навіть на 3 місяці вперед.

"Компанії, що забезпечують експорт зернових культур, працюють за маркетинговим роком з липня по червень і, відповідно, укладають ф'ючерсні/форвардні довготривалі контракти з партнерами. Контракти з фіксованою вартістю укладають задовго до фактичного продажу. Таким чином, продане за кордон зерно може бути ще не зібране чи навіть не засіяне. Саме тому експортерам важливо розуміти, якою буде ціна доставки проданого зерна покупцям в інших країнах через два-три квартали або навіть рік", - зазначив Іващенко.

Він також додав, що автоматична індексація передбачає перегляд вартості перевезення відповідно до індексу цін виробників промислової продукції і розраховується після закінченню певного періоду. Таким чином, ринок не може передбачити або спрогнозувати такий індекс і як наслідок вартість перевезення. Відсутність передбачуваності і прогнозованості вартості негативно вплине на бізнес, економіку країни в цілому, а найперше, на сферу виробництва зернових культур.

"Запропонований проект постанови Мінінфраструктури з автоматичної індексації передбачає не прогнозованість тарифів, а невизначеність, адже ми не знаємо, що чекає нас у майбутньому. Наприклад, відповідна ініціатива не дає розуміння бізнесу, скільки буде коштувати транспортування зерна з точки А в точку Б в листопаді 2019 року або квітні 2020 року. Ми не знаємо, яким буде індекс промислових цін і тому нам складно уявити, які витрати компанії в зв'язку з прив'язкою тарифів на вантажоперевезення в ІСЦ", - прокоментував Іващенко.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України 5 липня 2019 року оприлюднило на сайті і винесло на громадське обговорення проект регуляторного акту про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1392 "Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України".

Раніше ЦТС писав про те, що український аграрний експорт в країни ЄС в січні-травні 2019 року зріс на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 2,97 млрд доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137159
 
 
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соя привыкла решать когда есть людской фактор...
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Когда заключаешь договор на поставку зерна, прописывается фиксированная цена продукции. А когда тариф на перевозку неизвестен, то сколько и отпускная цена товара неизвестна. А договор надо подписать за год.
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Потрібно збільшити вантажні тарифи в 3,5 рази, щоб привести їх до рівня 2013 року в доларах! Тоді всі платили і не плакали, а зараз що пшениця на світовому ринку подешевшала, чи просто хтось звик за 5 років класти в кишеню суперприбутки від дешевих тарифів Укрзалізниці?
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укр жд це така собі загадкова. структура, що хто не в темі хай краще промовчать. як давали чорний нал за вагони--так і даємо.
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особенно когда саша стоматолог приХватизировал вагоны, а потом решал давать или нет предприятиям
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