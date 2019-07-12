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Все про:діти (1597) Одеська область (1030) отруєння (630) Дежржпродспоживслужба (112)

 В оздоровчому таборі під Одесою сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 46 осіб

Сьогодні вночі, 12 липня 2019 року, в ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик - 2" Державного університету медицини і фармації ім. Миколи Тестеміцану, розташованому в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, масово отруїлися діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що в таборі перебувають 226 дітей від 7 до 14 років. З них госпіталізовано 46.

32 дитини перебуває в Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактних - в інфекційному відділенні центральної районної лікарні в с. Шабо.

На території табору чергує бригада екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт.

"Зараз на території табору працюють представники Держпродпотребслужби Одеської області, ГУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дитячому таборі на Миколаївщині масове отруєння дітей, поліція почала кримінальне провадження

Ситуацію координує директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Теряєва Олена Геннадіївна.

Вживаються всі необхідні заходи для з'ясування причини виникнення отруєння.

"Стан дітей легкої та середньої тяжкості. Діти отримують всю необхідну терапію. У лікарнях достатня кількість медичних препаратів для шокової, дезінтоксикаційної терапій" - повідомляє виконувачка обов’язків голови обласної державної адміністрації Шаталова Світлана Миколаївна.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням цього об’єкту та інспектуванням закладу щодо дотримання вимог у сфері безпечності харчових продуктів з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

За результатами службового розслідування будуть вжиті найжорстокіші заходи. Здійснюється підготовка засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137158
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно, ведь уже всё выяснили, что простые люди не учуяли запаха пищи, руки хорошо мыли, выполняли все санитарные требования, а главное - насрать на всё, если зарплата не как в Европе...
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При пете в Одессе лагерь сгорел и погибли дети и никто про петю дурного не сказал. Нелюдь.
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Какой же вы беспамятный Прошлое лето вспомните.Сводки об отравлениях звучали не менее тревожно.Но тогда ПОПуасы были у власти. И что ?
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А что Вы хотите..... Зебилы у власти!!!!
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При пете в Одессе лагерь сгорел и погибли дети и никто про петю дурного не сказал. Нелюдь.
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Та что вы на придурков так реагируете! Оно ж сюда спецом заходит с ведром говна, а как заканчивается - заходит такое же умственноотсталое с другим ведром пороходерьма.
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ну так а как на вас,зелепридурков еще реагировать?поснимали всех ответственных лиц в обладминистрации-кто ж работать будет?
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Ответственных за что? За распил бюджета? Так их снимать мало. Их надо сажать, гнид. Через одного.
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ну так снимай,сажай...только детей не трави,сажатель
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Какой же вы беспамятный Прошлое лето вспомните.Сводки об отравлениях звучали не менее тревожно.Но тогда ПОПуасы были у власти. И что ?
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Коблево, тепер Одеса. Якась вірусна безхозність... Треба усіх винних до суду і строки не кислі. А винні там практично всі; від поставщика продуктів до директора.
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Відрижка порохоботського панування...
😂
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Конечно, ведь уже всё выяснили, что простые люди не учуяли запаха пищи, руки хорошо мыли, выполняли все санитарные требования, а главное - насрать на всё, если зарплата не как в Европе...
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ну, так бізнесу ж не можна заважать, знищили санстанцію, а в одесі якість продуктів в місцях відпочинку--і при совєтах була дуже лотерейна.
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Довольно зловеще звучит: "В оздоровительном лагере произошло массовое отравление детей"(с). Не находите. Хотя, сам я травился, ребенком, в детском садике. Точную дату, понятно- не помню. А вот год- помню! В этом году космонавт Комаров сгорел. Так паника была страшенная! Запомнились много-много скорых, которые нас, отравленных детишек, доставляли в больницы разные. И запомнилось, что сменились воспитательницы, после этого ЧП... В том числе- любимые. Никто не умер, но сутки в больничке я провел. Более чем полвека минуло, а помню отменно.
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А я малим ще був, коли Одесу взагалі закрили через холеру.
Лежав з мамою в інфекційці на карантині, тільки після цього дозволили виїхати до бабці у Львівську область.
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потрох, гад, недогледів!
Зєля, ґандон, нєдосмотрєл
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оздоровітєльний лагєрь університєту мєдіціни і фармацини - а шо вже робиця в лагєрях заводу шаріко-подшипніков?!?!?!
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Відпочили, мля... А батькам, то яка "радість", мля...
Ці отруєння триватимуть допоки не прсадять з десяток керівників таборів відпочинку.
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СЭС позорный пережиток советского тоталитаризма. Да здравствуют реформы!!!
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Если дети травятся в подконтрольных медицине оздоровительных лагерях то что говорить о других, экономия на всем, работники без сан книжек, продукты низкого качества ,дезинфекция не проводится экономят на всем чтоб украсть гривну, коррупция а страдают дети.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВ оздоровчому таборі під Одесою сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 46 осіб
 
 
 
 
 
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