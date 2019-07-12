 Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення

Артеменко звільнений у зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п. 13 ч.1 ст. 106 Конституції України та ст. 4 закону про Нацраду з питань телерадіомовлення, повідомляє офіційний сайт президента, передає Цензор.НЕТ.
Артеменко був членом Нацради з телерадіомовлення з 7 липня 2014 року. Незабаром був обраний головою Нацради.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради. Новообраний президент Зеленський своїми указами 24 травня звільнив Артеменка з посади члена НКРЗІ, а також поновив його на посаді члена Нацради з телерадіомовлення, скасувавши указ про призначення на цю посаду Володимира Горковенка.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 18 липня розгляне позов Горковенка до президента Зеленського про визнання протиправним і скасування указу про звільнення його з посади члена Нацради з телерадіомовлення.
заберет...эээ.. поощрит каналы медведчука..
https://www.youtube.com/watch?v=rfdeFtWQkNk
Так вот по какой статье размещалось д@рьмо пропаганды Порошенко!
СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!
АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!
У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.
Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!
Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((
Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:
виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!
розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!
З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((
А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((
Миха Чаплыга
ты бы еще бужинского запостил на фоне твоего прогрессирующего "шария головного моСха")
🤣
😁
Куди він подів ті гроші?
Мене шматують важкі підозри, що ті гроші пішли на фінансування ЗРАДОФІЛІВ, бо на всі запити ПОРОХОБОТІВ: «Де КАСА МІНСТЕЦЯ?», за всі ці ПЯТЬ років вони не одержали ніякої відповіді !!!!!
🤣🤣🤣
Та це корито 🐷ботиків!!
😂😂
в Днепре...прилетели..
говорят Новый мост будет инспектировать, объездную дорогу...ну и еще ченить...
(центр радостно перекрыт))))
Артеменко взагалі-то ще при Пороху написав заяву за власним бажанням, бо йому, по суті, не давали працювати і штрафувати Інтер чи Ньюс-Ван, наприклад. Пєтя видав указ про це - звільнити Артеменка у зв"язку з заявою за власним бажанням.
Тут Зе 24 травня Зе скасовує указ Пороха і всупереч волі Артеменка поновлює його на посаді. А тепер повторно звільняє Артеменка.
Вибачте, але це маразм і дебілізм!