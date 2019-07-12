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Все про:Артеменко (53) Зеленський (2045) Нацрада_ТРМ (202) звільнення (578)

 Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Артеменко звільнений у зв'язку із закінченням терміну повноважень відповідно до п. 13 ч.1 ст. 106 Конституції України та ст. 4 закону про Нацраду з питань телерадіомовлення, повідомляє офіційний сайт президента, передає Цензор.НЕТ.

Артеменко був членом Нацради з телерадіомовлення з 7 липня 2014 року. Незабаром був обраний головою Нацради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скасував укази Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з ТРМ і призначення замість нього Горковенка

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 травня указом звільнив Ю.Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення, а 7 травня призначив його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Перед цим Ю.Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради. Новообраний президент Зеленський своїми указами 24 травня звільнив Артеменка з посади члена НКРЗІ, а також поновив його на посаді члена Нацради з телерадіомовлення, скасувавши указ про призначення на цю посаду Володимира Горковенка.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 18 липня розгляне позов Горковенка до президента Зеленського про визнання протиправним і скасування указу про звільнення його з посади члена Нацради з телерадіомовлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137154
 
 
 Топ коментарі
 
Наверное "Сватов" на телевизор не пускал.)
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мат зебилам в один ход).. Второй ход будет от самого вазелина, своим лузерством в "управлении" доказавшей зебилам какие они лохи)
Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9248
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Мат в два хода. Снимаешь новоназначенного петиного петуха - Горковенко. Тот идет в суд. Увольняешь Артеменко по сроку и назначаешь своего. Даже если питух выиграет суд - место себе уже не вернет.
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Бездіяльні чиновники Україні не потрібні! Не можеш забрати ліцензію у телеканала за інформаційну провокацію - пішов нах!
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ща вазелин как заберет...эээ.. поощрит каналы медведчука.. Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 4755
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Не заохотить, там є кому і без нього. Просто звільнить тих, хто намагався забрати ліцензії.
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Мат в два хода. Снимаешь новоназначенного петиного петуха - Горковенко. Тот идет в суд. Увольняешь Артеменко по сроку и назначаешь своего. Даже если питух выиграет суд - место себе уже не вернет.
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мат зебилам в один ход).. Второй ход будет от самого вазелина, своим лузерством в "управлении" доказавшей зебилам какие они лохи)
Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9248
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неужто вазелина.. за "30 месяцев поспиль"? Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 7562 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 6169
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видишь, тебе даже пророссийская мокшанка Надия Лезновська лайкнула.. то тоже, мягко говоря, по методичкам ольгино шпарит
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говорят ,призыв был недавно. ты, безгранично болеющий за Украину в тылу, снова его пропустил? работа не отпускает?
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зебил.. я уже БЫЛ там.. теперь твоя очередь, "уставшего" в кафешках Киева.. слабо, гандон?) Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 7033
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Браво! 👏 Для них Вазелін - авторитет саме тому, що вивернувся від повісток. Вони це поважають.
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Да, тільки тут і Артеменко може в суд подати, що його проти його волі поновили на посаді (а це порушення Трудового кодексу) і тоді вся комбінація в дупу вилетить.
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МінСтець ще тримається, як воша за кожуха??
Так вот по какой статье размещалось д@рьмо пропаганды Порошенко!

СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!

АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!

У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.

Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!

Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((

Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:

виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!

розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!

З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((

А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((

Миха Чаплыга
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зебил, тебя слегка поимели фейками из расейских сми) Просто поверь..
ты бы еще бужинского запостил на фоне твоего прогрессирующего "шария головного моСха")
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Ти СПАМ з головешки прибери і хлорочкою!!
🤣
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так ВОТ как готовят зебилов в ботофермах ольгино. Браво!
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более половины страны прошло подготовку в ольгино? я понимаю,что у тебя работа,заказ,темник. но не увлекайся. а то ты уже откровенно светиться начинаешь. кстати,куда делся гыгсвами и 133133? финансирование урезали?
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ГБР ПОВИННО У ПЕРШУ ЧЕРГУ ЗАЙНЯТИСЬ МІНСТЕЦЕМ!
Куди він подів ті гроші?
Мене шматують важкі підозри, що ті гроші пішли на фінансування ЗРАДОФІЛІВ, бо на всі запити ПОРОХОБОТІВ: «Де КАСА МІНСТЕЦЯ?», за всі ці ПЯТЬ років вони не одержали ніякої відповіді !!!!!
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мало того,как только поднимается вопрос о увеличении их финансирования перед выборами,сразу же спамят комментарии.
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Запити??!
🤣🤣🤣
Та це корито 🐷ботиків!!
😂😂
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Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9797

в Днепре...прилетели..
говорят Новый мост будет инспектировать, объездную дорогу...ну и еще ченить...
(центр радостно перекрыт))))
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Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 6961 вазелин прилетел попиариться на успехах децентрализации Порошенко)
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Нацрада - приклад генітальної кадрової політики Зе-команди.
Артеменко взагалі-то ще при Пороху написав заяву за власним бажанням, бо йому, по суті, не давали працювати і штрафувати Інтер чи Ньюс-Ван, наприклад. Пєтя видав указ про це - звільнити Артеменка у зв"язку з заявою за власним бажанням.

Тут Зе 24 травня Зе скасовує указ Пороха і всупереч волі Артеменка поновлює його на посаді. А тепер повторно звільняє Артеменка.
Вибачте, але це маразм і дебілізм!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення
 
 
 
 
 
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