EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  5190  44
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7135) екологія (432) Чорне море (326)

 Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море. ДОКУМЕНТ

У селищі Коктебель окупованого Криму - екологічна катастрофа. Як показують результати дослідження морської води, вміст іона амонію перевищує норму в 168. Не краща ситуація і за іншими показниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

Документи про результати досліджень виклала в мережу кримська блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"Іон амонію-перевищення ГДК в 168 разів. Продукт розпаду амонію - аміак. По суті, це каналізаційні стоки. Фосфат-іон - перевищення ГДК в 39 разів! Аніонні поверхневі активні речовини-перевищення ГДК в 20 разів! Це від чистячих, мийних засобів тощо", - написала вона.

Водночас вміст кисню у воді в 60 разів нижче норми, як свідчать результати дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна чи не єдина у Європі не має обов'язкового екологічного моніторингу

Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 01
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 02
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 03
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 04
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137152
 
   
 Топ коментарі
 
Родная говень, всё о чём мечтали, крысчане берите большие ложки и черпайте
 показати весь коментар
 
родная говень...ну что ж тут нюхать? радоваться надо!
опять же... камни с неба на походе... и все как просили - жрите не обляпайтесь!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тогда так: никаких Мелекино, никаких Белосарайская коса. Юрьевка- гивно, Урзуф- тоже. Тебе- в Новую Ялту. Лады?
 показати весь коментар
 
Там літають правосєкі на своєму єроплані.)))
 показати весь коментар
 
 
В тому році бачив там пару з Підербурху.
 показати весь коментар
 
последний раз я нюхал каналию 10 лет назад, больше на черное не ездил, рекомендую ездить на азов, но при одном условии до горизонта ни одного города или порта, например Кирилловка и желательно на отшибе район Степок, там нет вони и торчащих с берега труб с каналией.
 показати весь коментар
 
та лились фекалії в море все життя, ну, такі ми люди. Згадайте Лузанівку одеську і так до Аркадії. Она на...рали метр в озері під Борисполем, цеж книги достойно пана Гінеса
 показати весь коментар
 
 
Родная говень, всё о чём мечтали, крысчане берите большие ложки и черпайте
 показати весь коментар
 
 
Обычное дело - выделения жизнедеятельности руцкемира.
 показати весь коментар
 
 
родная говень...ну что ж тут нюхать? радоваться надо!
опять же... камни с неба на походе... и все как просили - жрите не обляпайтесь!
 показати весь коментар
 
 
органическое содержание "рускавага мира"..
 показати весь коментар
 
 
- Фима, шо ви делаете для чистоты нашего Чёрного моря?
- Ми с Сарочкой туда ничего не делаем.
 показати весь коментар
 
 
черпайте, рассиянцы, двумя руками (или че там у вас) черпайте!
 показати весь коментар
 
 
Колись кримокацапи обурювалися - що то продається в аптеках під нєрузгімі назвами "перекис водню" та "розчин аміаку водний"? Нехай тепер дізнаються в натурі які вони на смак "па рузге".
 показати весь коментар
 
 
А че удивитєльна??
Кацапські свині в рідній говені!
 показати весь коментар
 
 
Плеснули в море "русским миром" ))) А если серьёзно, то это нормальная среда обитания лишнехромосомных .
 показати весь коментар
 
 
Какая катастрофа??!
Свинокацам толька на пользу!!
😂
 показати весь коментар
 
 
Хорошей свинье аммоний-аммиак - как подарок
 показати весь коментар
 
 
скрепная органика)))) родная гавноговень))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так в Одессе тоже самое.
 показати весь коментар
 
 
Правильно. Срем дальше. Ведь в Украине то же самое.Кацапская логика за 5 лет неизменна.
 показати весь коментар
 
Попутного північно-східного вітру на березі пгт. Коктебелю, щоб якісне російське і проросійське лайно доплило до Форосу, куди скоро припливе мите своє пузо Вовка Путін... хай відпочине в "чистій" морській водичці...
 показати весь коментар
 
 
Та хто в той Коктебель поїде?... Депутати від Опозиційного блоку в Африку на сафарі їздять рідкісних тварин відстрілювати https://www.youtube.com/watch?v=im4plsYnSOE
 показати весь коментар
 
 
Никакая это не катастрофа. Обычное дело для определенных участков побережья ЧМ. В одесском оздоровительном лагере вон куча детей траванулись - тоже дело уже привычное, рядовое, можно сказать, дело.
 показати весь коментар
 
Ну-ну. вул. Десантників це майже центр Коктебеля. З урахуваннянням того, що пляжі Коктебеля усі в бухті, то це "щастя" дуже повільно вимивається в море і заповнює всю бухту.
 показати весь коментар
 
ГОВЕНЬ В ГОВНЕ: Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море - Цензор.НЕТ 4081 Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море - Цензор.НЕТ 4081 Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море - Цензор.НЕТ 4081

Крысяне, говорят загар с гавном хорошо пристаёт Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море - Цензор.НЕТ 5986




 показати весь коментар
 
 
та нормально для русо-туристов..., думаю, оттуда никто и не дернулся, они всю жизнь в говне, а отдыхать что, по-другому что ли...
 показати весь коментар
 
В 2018 году издание DW подсчитало, что уничтоженной в РФ едой можно было бы обеспечить 100 тысяч свадебных банкетов, все население Нижнего Тагила или Владимира на месяц или животных в зоопарке на десятки лет, бесплатно кормить депутатов Госдумы в столовой в течение 50 лет.
 показати весь коментар
 
Не, ну Владимир и сам себя нехило санкционкой обеспечивает
Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море - Цензор.НЕТ 1139
 показати весь коментар
 
как-то пофиг…..

хотя нет. Эй крымчане, это зебилы нагадили!!! Они могут!!! У них в Учении про Зеленую Соплю написано: "обосри ближнего"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вгору