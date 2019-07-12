 Нова екологічна катастрофа в окупованому Криму: каналізаційні стоки і хімікати забруднили море. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив".
Документи про результати досліджень виклала в мережу кримська блогерка RoksolanaToday&Крим25%.
"Іон амонію-перевищення ГДК в 168 разів. Продукт розпаду амонію - аміак. По суті, це каналізаційні стоки. Фосфат-іон - перевищення ГДК в 39 разів! Аніонні поверхневі активні речовини-перевищення ГДК в 20 разів! Це від чистячих, мийних засобів тощо", - написала вона.
Водночас вміст кисню у воді в 60 разів нижче норми, як свідчать результати дослідження.
опять же... камни с неба на походе... и все как просили - жрите не обляпайтесь!
- Ми с Сарочкой туда ничего не делаем.
Кацапські свині в рідній говені!
Свинокацам толька на пользу!!
😂
Крысяне, говорят загар с гавном хорошо пристаёт
хотя нет. Эй крымчане, это зебилы нагадили!!! Они могут!!! У них в Учении про Зеленую Соплю написано: "обосри ближнего"