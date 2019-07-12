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 Економіка
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 Підстав для занепокоєння "Укренерго" немає: ціни на електроенергію на ринку нижче за встановлені обмеження, - Корольчук

Ціни на електроенергію після запуску ринку не перевищили встановлених обмежень. Зниження тарифу "Укренерго" дозволить їх зменшити.

Про це написав член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, коментуючи заяву керівництва "Укренерго" про нібито зростання цін на електроенергію для промисловості на 30% після запуску нового ринку.

"Дивує позиція "Укренерго", яка дає відверто дивні розрахунки по ринку. Адже використовується найвища ціна електроенергії за увесь час торгів. До того ж, в компанії мовчать, що цю електроенергію ніхто не купив. Загалом НКРЕКП встановила price cap (цінові обмеження ) на рівні 1,64 грн/кВт-год. А фактична ціна виявилася нижчою - 1,62 грн/кВт-год", - написав Корольчук.

На думку експерта, замість панічних заяв і маніпулювання розрахунками, "Укренерго" слід було б ініціювати зниження тарифу на послуги компанії, який після запуску ринку виріс на 400%. Що дозволить знизити ціну на електроенергію.

"Укренерго" банально "забув" і не згадує, що найпростіший спосіб знизити тариф для промисловості - знизити тариф самого "Укренерго". Оскільки зростання тарифу для "Укренерго" склало 400%. Раніше тариф становив 0,07 грн / кВт-год. Зараз "Укренерго" має два окремих тарифи - передачу (0,34 грн / кВт-годину) і диспетчерське управління (0,89 коп / кВт-година) ... Тільки от "Укренерго" не поспішає займатися цими питаннями. Хоча саме вони і повинні ініціювати такий перегляд", - зазначив Корольчук.

Експерт повідомив, що НКРЕКП вже розглядає проект постанови, який встановлює новий тариф на послуги "Укренерго" з передачі електроенергії з 1 серпня 2019 року на рівні 31,21 коп / кВт-год – це на 10% нижче нинішнього тарифу. А також зазначив, що є потенціал для ще більшого його зниження за рахунок перегляду енергобалансу.

"Є ще один один шлях зниження тарифу. Він уже був озвучений і обговорений багатьма представниками ринку. Це - перегляд енергобалансу, виключення з прогнозного балансу вироблення електроенергії на об'єктах відновлювальних джерел енергії, що не введені в експлуатацію. Там перспектива зниження тарифу складає більше 10 коп / кВт-год, що становить майже 40%", - пояснив Корольчук.

Нагадаємо, 1 липня почав працювати новий ринок електроенергії, відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Законом України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137151
 
 
 Топ коментарі
 
и кто тебя ограбил блаженный... Ахметка это ты....
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Цены на электроэнергию для бизнеса выросли в районе 30%, что сделает бизнес думаю догадаться не сложно! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ МОНОПОЛЬНЫЙ РЫНОК! УРАААА ТОВАРИЩИ!
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одни разводилы лохов, рассказывают только как всем хорошо будет, а по итогу, только хуже становится всем людям на протяжении всей независимости Украины, улучшения жизни народа только в минусе, когда то всё это лопнет как мыльный пузырь как было когда то в 1917 году, а по истории каждое столетие повторяется, только в разных годах и развиваются события по разному, но от людского гнева потом мало кто спасётся из этих воров и грабителей народного добра...................
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Оснований для беспокойства нет - тарифы на электроэнергию растут по ранее утвержденному Петей и Ахметовым плану - поменять грабительскую формулу роттердам+ на еще более грабительскую ахметов++.
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и кто тебя ограбил блаженный... Ахметка это ты....
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одни разводилы лохов, рассказывают только как всем хорошо будет, а по итогу, только хуже становится всем людям на протяжении всей независимости Украины, улучшения жизни народа только в минусе, когда то всё это лопнет как мыльный пузырь как было когда то в 1917 году, а по истории каждое столетие повторяется, только в разных годах и развиваются события по разному, но от людского гнева потом мало кто спасётся из этих воров и грабителей народного добра...................
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Зе пилит по полной...… Совсем страх потерял, малыш....
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вообще то закон о рынке приняла рада, а чья она и кто там ты в курсе? а сам рынок внедрил ГРОСЯ а кто его и когда посадил в кресло премьера думаю тоже в курсе?! так причем тут ЗЕЛЯ?!!
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При Зе ввели рынок? Да.
При чем тут Порох? Хозяин Зе, мог бы отменить.

Интересна психология зебилов - как пилить, так первые, а как отвечать - Порох виноват!
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Зе пытался отменить! он вносил в раду проекты постановлений законов которые переносят данную реформу на год..... что сделала рада? думаю вы прекрасно знаете!!
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Отменить рынок???

нет, он не делал такого предложения. Он тупой, он не знает что это.

Он занят разгоном ВР, а до остального ему дела нет. Причем по двум причинам:
1 - нет времени
2 - ограниченный интеллект
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хреном по роялю стучал,
Украину обозвал проституткой,
Это помню.

А про рынок не помню. Да и это не по уму клоуна.
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Это тактика зебила, хамить???

Или это написано в Учении о Зеленой Сопле?
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какой уровень дискуссии такие и выражения!!
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к сожалению, да. Мне противно опускаться до примитивного уровня зебилов
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"ти пелвый начал" А теперь что, напишите сам дурак???

Господи, избавь Украины от зебилов
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Цены на электроэнергию для бизнеса выросли в районе 30%, что сделает бизнес думаю догадаться не сложно! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ МОНОПОЛЬНЫЙ РЫНОК! УРАААА ТОВАРИЩИ!
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вообще то ЗЕ тут не причем это все ПЕТЯ ГРОСЯ и АХМЕТОВ! это они таким образом страхуются от ЗЕ!!
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Зе президент и несет всю ответственность!!! Запомните это.

А т.к. Зе лопух, то конечно, проще Пороха обвинять!!!!
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он будет нести полную ответсвенность когда получит полную власть, а это парламент прокуратура и суды!
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Да, Зе ответит, за все ответит, клоун.
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Те що запровадили це не ринок, а нова шахрайська схема грабунку України. Тепер фірми посередники купують найдешевшу енергію АЕС та перепродають її обленерго за завищеними цінами. На цій схемі наживається купка спекулянтів. В той час, як страждають промислові підприємства. Це призведе до чергової хвилі падіння промислового виробництва. Що стосується населення, то підняття тарифів - це лише питання часу. Прибуток шахраям будуть сплачувати з наших кишень. Так званий енергоринок треба негайно скасувати поки його наслідки не завдали суттєвої шкоди економіці України.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПідстав для занепокоєння "Укренерго" немає: ціни на електроенергію на ринку нижче за встановлені обмеження, - Корольчук
 
 
 
 
 
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