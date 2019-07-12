 Уряд Росії запропонував не знищувати "санкціонку", а використовувати за призначенням "як продукти харчування"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"Мені здається, продукти харчування знищувати - це в принципі неправильно. Інша справа їх вилучати і далі думати, як їх використовувати саме за призначенням як продукти харчування, зробивши відповідні аналізи. На майбутнє, це потребує обговорення", - сказав Гордєєв журналістам у п'ятницю, коментуючи ініціативу Росспоживнагляду про введення законодавчої заборони на знищення придатних до вживання продуктів.
Про ініціативу Росспоживнагляду стало відомо в червні 2019 року. Її підтримала Рада при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, яка рекомендувала уряду заборонити знищення придатних у їжу продуктів і зняти бар'єри для передачі продуктів з терміном придатності на благодійні цілі.
Зазначимо, що раніше Путін запевняв, що "іноді, з точки зору економіки, краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати".
Продовольче ембарго щодо низки країн, зокрема України, США та членів Європейського Союзу, було введено Росією в серпні 2014 року. Воно передбачає заборону на імпорт деяких продуктів, в тому числі м'яса і молочної продукції. Продовольче ембарго стало відповіддю на санкції, введені західними країнами проти Росії після окупації Криму.
Через рік набув чинності указ, згідно з яким санкційні продукти, ввезені на територію Росії, мають знищуватися.
Пізніше Федеральна митна служба РФ запропонувала розширити список санкційних продуктів. В її листі йшлося про внесення до списку продукції, що потрапила під обмеження, зокрема овочів, м'яса птиці, а також деяких фруктів та горіхів.
24 червня 2019 року Росія продовжила продовольчі контрсанкції до кінця 2020 року.
Наедятся пармезана с хамоном, а потом захотят демократии.
Это ж конфискат - им он бесплатный, а продать можно за хорошие деньги (в т.ч. тому у кого конфисковали). Это создает аж два фин потока: официальный - когда продают реальный конфискат и неоффциальный - когда контрабанды будет прогонятся по документам как реализованный конфискат
06.08.2015
Там вдали за рекой жарко печи горят,
Пограничникам грозным не спится,
Но не зная о том, пармезанский отряд
Продвигался к российской границе.
Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,
Шли не в ногу, без шуток и песен,
Чтоб не выследил враг, применяя собак,
Впереди шла рокфорная плесень.
Они шли, заграничные сняв ярлыки,
Документы подделав, как надо,
Вдруг вдали у реки замелькали штыки,
Это - Сельхознадзора засада.
Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн
Строй нарушили пеший и конный,
Но бесстрашный седой пожилой пармезан
Первым встал в боевую колонну.
Оглядевши свою камамберную рать,
Улыбнулся светло и лучисто
И воскликнул: «Не страшно в бою помирать
Итальянскому контрабандисту!»
И в жестокий последний решительный бой
Понеслась санкционная тонна,
Иберийский хамон вдруг воспрял головой,
Хоть и нет головы у хамона.
А враги уже близко, в полшаге от нас,
Вот уже на потеху ютьюба
Слева врезались в палки копчёных колбас
Пограничников острые зубы.
Справа к бою готов полк голландских цветов,
Их на свадьбе в Бурятии ждали,
Только этих цветов не дождётся никто,
Всех в жестоком бою порубали.
В маасдамах наделали новеньких дыр,
Хоть и так они были дырявы,
- Умираю за мир! - прокричал один сыр
В животе пожиральцев халявы.
- Не дождётся продуктов российский народ,
Уничтожить их всех без разбора! -
Возвестил фуагрою измазанный рот
Представителя Сельхознадзора.
Но нахмурил вдруг брови чиновник-пузан,
Доложил ему кто-то несмело:
От расправы ушёл пожилой пармезан
И радистка его, Моцарелла.
Самый зоркий боец на берёзу залез,
Оглядел всё биноклем по кругу,
Чтоб найти пармезана, срубили весь лес.
В общем, взяли - его и подругу.
Пытку тёркой, ножами, без слов перенёс
(от природы сыры - молчаливы),
Лишь в конце на последний ответил вопрос,
Улыбнувшись без страха брезгливо:
- Что спросили? Как я бы хотел умереть?
Не от рук тех, кто мозгом контужен.
Я хочу, чтоб могла бы меня натереть
Старушонка на нищенский ужин!
Передам, что хамон передать вам просил,
Чтобы вы там, в Кремле рассказали:
Он мечтал, чтоб его волонтёр подносил
Всем бомжам на Казанском вокзале!
Возмутился чиновник: - «Ты что! Боже мой!
Мы своих не меняем позиций!»
Он отрезал от сыра кусочек домой
И отдал его в руки убийцам.
- Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь… -
Так сказал пармезан перед смертью,
И с улыбкой шагнул в разожжённую печь,
Не просивши пощады, поверьте.
Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы
По традиции не зарекались,
А вдали за рекой поднимались дымы,
На границе продукты сжигались…
🤣🤣
Його Величність Холодильник, послав смаженого пітушка дзьобнути русскіх в сраку....
ось і маєте
..
.....
🤣🤣