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Все про:продукти (177) Росія (18720) санкції (2334) продовольство (33)

 Уряд Росії запропонував не знищувати "санкціонку", а використовувати за призначенням "як продукти харчування"

Віцепрем'єр Росії Олексій Гордєєв пропонує опрацювати питання про використання вилучених санкційних продуктів, якщо вони придатні для вживання, за призначенням замість їхнього знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Мені здається, продукти харчування знищувати - це в принципі неправильно. Інша справа їх вилучати і далі думати, як їх використовувати саме за призначенням як продукти харчування, зробивши відповідні аналізи. На майбутнє, це потребує обговорення", - сказав Гордєєв журналістам у п'ятницю, коментуючи ініціативу Росспоживнагляду про введення законодавчої заборони на знищення придатних до вживання продуктів.

Про ініціативу Росспоживнагляду стало відомо в червні 2019 року. Її підтримала Рада при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, яка рекомендувала уряду заборонити знищення придатних у їжу продуктів і зняти бар'єри для передачі продуктів з терміном придатності на благодійні цілі.

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Зазначимо, що раніше Путін запевняв, що "іноді, з точки зору економіки, краще щось пустити під ніж, ніж просто роздати".

Продовольче ембарго щодо низки країн, зокрема України, США та членів Європейського Союзу, було введено Росією в серпні 2014 року. Воно передбачає заборону на імпорт деяких продуктів, в тому числі м'яса і молочної продукції. Продовольче ембарго стало відповіддю на санкції, введені західними країнами проти Росії після окупації Криму.

Через рік набув чинності указ, згідно з яким санкційні продукти, ввезені на територію Росії, мають знищуватися.

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Пізніше Федеральна митна служба РФ запропонувала розширити список санкційних продуктів. В її листі йшлося про внесення до списку продукції, що потрапила під обмеження, зокрема овочів, м'яса птиці, а також деяких фруктів та горіхів.

24 червня 2019 року Росія продовжила продовольчі контрсанкції до кінця 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137143
 
 
 Топ коментарі
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Аркадій Бабченко бере в свою сім'ю дітей з дитячих будинків в Росії і розповідає що діти ніколи не бачили винограду, в них був відсутній жувальний рефлекс, бо вони ніколи не їли м'ясо та твердих продуктів - тільки кашу. Дитячі будинки в росії це концтабори і тому росія має померти як держава, бо в 21 столітті не можна так знущатись над людьми, як знущається банда путіна!
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Краде їх чи що? Яким чином їх перевозять через кордон?
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Наверное, с помощью спецопераций - он на этом собаку съел...)))
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Сім'я Бабченка живе в росії, поки сам Аркадій вимушений перебувати в Україні, бо його намагаються вбити.
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Кчему этот либерализм?

Наедятся пармезана с хамоном, а потом захотят демократии. Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания" - Цензор.НЕТ 9809
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Просрочки на всех не хватает, поэтому так - вынужденная мера.
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Бабла хотят!
Это ж конфискат - им он бесплатный, а продать можно за хорошие деньги (в т.ч. тому у кого конфисковали). Это создает аж два фин потока: официальный - когда продают реальный конфискат и неоффциальный - когда контрабанды будет прогонятся по документам как реализованный конфискат
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Смерть пармезана, автор: Орлуша

06.08.2015

Там вдали за рекой жарко печи горят,
Пограничникам грозным не спится,
Но не зная о том, пармезанский отряд
Продвигался к российской границе.
Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,
Шли не в ногу, без шуток и песен,
Чтоб не выследил враг, применяя собак,
Впереди шла рокфорная плесень.
Они шли, заграничные сняв ярлыки,
Документы подделав, как надо,
Вдруг вдали у реки замелькали штыки,
Это - Сельхознадзора засада.
Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн
Строй нарушили пеший и конный,
Но бесстрашный седой пожилой пармезан
Первым встал в боевую колонну.
Оглядевши свою камамберную рать,
Улыбнулся светло и лучисто
И воскликнул: «Не страшно в бою помирать
Итальянскому контрабандисту!»
И в жестокий последний решительный бой
Понеслась санкционная тонна,
Иберийский хамон вдруг воспрял головой,
Хоть и нет головы у хамона.
А враги уже близко, в полшаге от нас,
Вот уже на потеху ютьюба
Слева врезались в палки копчёных колбас
Пограничников острые зубы.
Справа к бою готов полк голландских цветов,
Их на свадьбе в Бурятии ждали,
Только этих цветов не дождётся никто,
Всех в жестоком бою порубали.
В маасдамах наделали новеньких дыр,
Хоть и так они были дырявы,
- Умираю за мир! - прокричал один сыр
В животе пожиральцев халявы.
- Не дождётся продуктов российский народ,
Уничтожить их всех без разбора! -
Возвестил фуагрою измазанный рот
Представителя Сельхознадзора.
Но нахмурил вдруг брови чиновник-пузан,
Доложил ему кто-то несмело:
От расправы ушёл пожилой пармезан
И радистка его, Моцарелла.
Самый зоркий боец на берёзу залез,
Оглядел всё биноклем по кругу,
Чтоб найти пармезана, срубили весь лес.
В общем, взяли - его и подругу.
Пытку тёркой, ножами, без слов перенёс
(от природы сыры - молчаливы),
Лишь в конце на последний ответил вопрос,
Улыбнувшись без страха брезгливо:
- Что спросили? Как я бы хотел умереть?
Не от рук тех, кто мозгом контужен.
Я хочу, чтоб могла бы меня натереть
Старушонка на нищенский ужин!
Передам, что хамон передать вам просил,
Чтобы вы там, в Кремле рассказали:
Он мечтал, чтоб его волонтёр подносил
Всем бомжам на Казанском вокзале!
Возмутился чиновник: - «Ты что! Боже мой!
Мы своих не меняем позиций!»
Он отрезал от сыра кусочек домой
И отдал его в руки убийцам.
- Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь… -
Так сказал пармезан перед смертью,
И с улыбкой шагнул в разожжённую печь,
Не просивши пощады, поверьте.
Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы
По традиции не зарекались,
А вдали за рекой поднимались дымы,
На границе продукты сжигались…
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Это может быть частью договоренности за восстановление в ПАСЕ - то что импорт разблокируют. Сразу открыть не могут - удар по вяличию, так решили через задницу сделать
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Та ні , ви що !? Перестаньте аспада! РуSSкие ни здаются!
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Хитрая схема по отжиму: объявить санкционным - отобрать у предпринимателей - забрать себе - продать от себя
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Це гарний знак,у кацапів закінчується їдло))
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Пусть не переживают, продукты не пропадают, их потом лаптеногие с гусениц слизывают
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На свалках и помойках паРаши уже очереди на год вперед расписаны...за деликатесами....шо вы творите...?? Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания" - Цензор.НЕТ 1592
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Видать плохо седой сейчас в колониях Московии,если вот так ,а вообще нужно грузить эти продукты в мусорные контейнеры и потом по талонам раздавать на главных площадях российских городов, передовикам производства
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Толька с лопати роздавати а то жерти не будуть, скрепи не дозволяють!!
🤣🤣
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Ja, ja....
Його Величність Холодильник, послав смаженого пітушка дзьобнути русскіх в сраку....
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Голодуха замучила, чи спрага? 😁 Спрага надиви? Нє, ну, правда, не задарма ж бідним хамон віддавати будуть? Ще понос отримоєвють від незвичного для травлення продукту.
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а я ж казав, що з їжею не можна так, що вона помститься
ось і маєте
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Шо щі хльобать надоїло? Чи вже зовсім туго з хавкою.
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яка оригінальна ідея, використовувати продукти в їжу
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Мацкалі .. *духовно* харчуються .. Правительство России предложило не уничтожать "санкционку", а использовать по назначению "как продукты питания" - Цензор.НЕТ 3028

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.....
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"как продукты питания"...КАК - це від слова какать?...правильно російською как-продукты...КАЛ-баса напрімєр...
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не, нада соблюдать технологию. Сначала падавить бульдозером, патом собрать жмьіх. добавить водьі и сахару, забродит--употребить по назначению
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Да млять просто они их сами и будут продавать, и зарабатывать еще больше миллиардов, я удивляюсь как они сразу этого делать не начали, профит нереальный, тупо отжал и продал, Остап со своими "сравнительно чесными 400 способами отъема денег" нервно курит.
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Пропоную - давить, а потім в магазин. Щоб видно було, де санкціонка
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От Москвы до самых до окраин везде пооткрывают магазинов "Продажа конфиската" зайдешь, а там Хамон, Пармезан, Боржоми, грузинские вина
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Посадите немедленно Гордеева за решетку, он подрывает авторитет Путина. Сказали ведь давить бульдозером - значит все давим бульдозером. А если Гордееву жрать нечего - отработал и за ягелем в лес.
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всё правильно нужно позволить рабам облизывать сыр с гусениц бульдозера
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