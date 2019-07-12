 Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років

Заборона обіймати важливі державні посади протягом 10 років має поширюватися на голів Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Держкомтелерадіо та їхніх заступників, які обіймали ці посади із 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. Відповідний проєкт правок до закону "Про очищення влади" вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, під нову люстрацію мають також потрапити глави і члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також нацкомісій, що здійснюють державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ринків цінних паперів (НКЦПФР) та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

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Відповідно до законопроєкту, виняток робитимуть для тих осіб, які пішли з цих посад за власним бажанням.