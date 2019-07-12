 Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років

Заборона обіймати важливі державні посади протягом 10 років має поширюватися на голів Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Держкомтелерадіо та їхніх заступників, які обіймали ці посади із 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. Відповідний проєкт правок до закону "Про очищення влади" вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з ним, під нову люстрацію мають також потрапити глави і члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також нацкомісій, що здійснюють державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ринків цінних паперів (НКЦПФР) та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).
Відповідно до законопроєкту, виняток робитимуть для тих осіб, які пішли з цих посад за власним бажанням.
Ото дорвался до власти!!!
А будет приколько, если зекоМанда не наберет 5%!!!
А, если наберет и будет большинство с рыгоАналами, нас ждут страшные времена:все, что было сказано про мову, армию, референдумы - они все реализуют!
Скажут так: но вы же слышали эти предложения от нашей зекоМанды? Ну и что, что потом кто-то это опроверг? Это же прозвучало!!! Вы слышали!??? Вы нас выбрали в зРаду!?
Теперь мы имеем полное право это воплотить!
Для этого это все и звучало!!!
Так что думайте, что может начать происходить после 21 июля!!!!!
1) Проект впечатляет, но реализация под сомнением, ведь убрать корыто у всех чиновников - это значит нажить очень много влиятельных врагов.
2) Проект логичен, так как является «батутом» для снятия неприкосновенности. То есть, нечего боятся, если ты все равно уйдёшь из должности. А для новых людей пришедших главное соблюдать закон.
3) Этот закон не меняет, а дополняет старый. То есть реванша тут никакого я не вижу, а вижу только то, что в следующей Раде не будет рыгов вообще, как и всех старых депутатов.
Елекція в Ослів! Під гук сурем
Обрала більшість Віслюка царем,
Хоч в кандидатах - Лев, Сова, Ведмідь ...
Мораль? А ви на вибори сходіть!
Он урна жде - елекції вівтар:
Які є ви - таким ваш буде цар!
Петя и его кодло были редким дерьмом, но на фоне Зебила - они просто рыцари.
Украина и все украинское - в опасности.
Кагал нужно остановить и навсегда поставить на место...
"Радио Свобода" спрашивает:
Пропозиція Зеленського «посилити люстрацію». Шлях до проросійської диктатури?
https://www.radiosvoboda.org/a/30050781.html
Не встигла Верховна Рада України ухвалити закон про хімічну кастрацію педофілів, як президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою проведення політичної кастрації українських патріотів і де-факто солідаризувався з «кремлівськими чекістами» в тому, що після втечі Януковича Україною правила «фашистська хунта». Такий висновок закономірно випливає зі звернення Зеленського до українців від 11 липня 2019 року.
А так як злодійський бантустан вважати державою дуже проблематично, то, навіть, як лідер-засновник незалежної України.
Треба всім всіма силами йому допомагати. Такий шанс в історії кожної нації буває тільки один раз.
УССР разом з її гебешною елітою треба похоронити. Не можна перетворювати цілу країну в мафіозний мавзолей.
Боюсь без "НОЧИ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ" не обойдемся!
Пора собираться! Надо готовиться! Надо!!!
Армия должна держать рубежи!!! Не смотря что может быть в Киеве!!! Надо не допустить провал фронта при "смене власти"
Думайте!!!
Верните чиновников времен Януковича и Кучмы.
Больной человек; лечение только в стационаре.
Пусть хватает велосипед и бежит к Петру Алексеевичу. Это его единственный шанс на спасение.
Если ты хочешь уничтожить люстрацию, то сделай из нее профанацию. Доведи все до абсурда. И сделай это под звуки махрового популизма.
Зеленский хочет расширить люстрацию на избираемые должности, что не может быть возможно по закону. И уничтожит саму идею люстрации. Позволит вывести из под люстрации старые кадры. Гениально. И предлагает принять законопроект Портнова, автора законов 16 января. Хороший юрист. Плохого не посоветует.
Зеленский хочет приравнять чиновников времен Януковича, чиновников, которые своими действиями привели к кризису 2014-15 гг., помогали России агрессии и ответственны за кровь небесной сотни к политикам последних 5-и лет, которые провели больше реформ, чем за 20 предыдущих лет. Да, коррупция осталась. Но сравнивать безмозглых деятелей из партии Регионов с людьми, пришедшими менять страну, пусть не все из них оправдали наши надежды, просто преступно. Хотя да, эффективно, ведь люди успели забыть, как выглядел Арбузов и Азаров, Курченко и Клименко. Как донецкие отжимали бизнес. Как тратили резервы НБУ. Как уничтожали армию, поставив россиян во главе. Как отдавали приказ стрелять в людей на Майдане.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должна попасть Супрун, которая лишила финансовых потоков фармацевтическую мафию.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Максим Нефедов, который внедрял систему Прозорро.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Айварас, очистивший министерство экономики.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Данилюк, при котором министерство финансов смогло покончить с практикой ручного распределения НДС, убрав огромный уровень коррупции.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должно попасть руководство НБУ, которое национализировало Приватбанк.
Все молодые реформаторы, которые поверили в страну после Майдана и пришли менять страну, попадут под люстрацию имени Зеленского?
Прекрасный шаг. Талантливо. Тем более, зачем эти изменения. Только нарушают комфорт.
Остается один Юзик. Пусть он занимает все посты. Сразу. И главное депутатов и президента, чтобы больше не было конкурентов. Ах да, еще и Юлия Владимировна. Опытный менеджер. Она и Богдан приведут страну к успеху.
Зеля и вся зекоманда с портным, йдіть у сраку, робінгуди хУ.ві