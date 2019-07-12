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 Політика України
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Все про:Зеленський (2045) люстрація (155)

 Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років

Відповідно до законопроєкту, виняток робитимуть для тих осіб, які пішли з цих посад за власним бажанням.

Заборона обіймати важливі державні посади протягом 10 років має поширюватися на голів Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Держкомтелерадіо та їхніх заступників, які обіймали ці посади із 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. Відповідний проєкт правок до закону "Про очищення влади" вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, під нову люстрацію мають також потрапити глави і члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також нацкомісій, що здійснюють державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ринків цінних паперів (НКЦПФР) та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО

Відповідно до законопроєкту, виняток робитимуть для тих осіб, які пішли з цих посад за власним бажанням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137141
 
   
 Топ коментарі
 
вообще -то да. Где был Разумков, глава модежного крыла партии Регионов, а Богдан их юрист, а где сейчас? Я уже не говорю, о том что Портнов пишет законы о люстрации... Но то такое, то петя вам в штаны насрал.
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Текст закона не Зеленского, а Портнова в этом вся суть.
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вернём к власти партию рыгионаф!!!
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Коммунистическая шваль, типа с успехом косившая под патриотов в вышиванках с рехформами, негодует. Порохоботческая ферма последнее усилие, но чо то до 16 проц президентских ни как не дотягивают
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Коммунистическая шваль возвращается. Раби вон как верещал совоковыми лозунгами среди бабок-дедок за сотню грн. Возвращаются рыги: сплошь гопота и быдлота. А вышиванку не трогай, она тебе не к лицу.
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Ну и торопится же оно...
Ото дорвался до власти!!!
А будет приколько, если зекоМанда не наберет 5%!!!
А, если наберет и будет большинство с рыгоАналами, нас ждут страшные времена:все, что было сказано про мову, армию, референдумы - они все реализуют!
Скажут так: но вы же слышали эти предложения от нашей зекоМанды? Ну и что, что потом кто-то это опроверг? Это же прозвучало!!! Вы слышали!??? Вы нас выбрали в зРаду!?
Теперь мы имеем полное право это воплотить!
Для этого это все и звучало!!!
Так что думайте, что может начать происходить после 21 июля!!!!!
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я так понимаю. что реальных уголовных дел против Пороха нет? приходится так давить?
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реальних? це - дивлячись що вважати реальними... Он, були часи, коли судили японських шпигунів, які "реально" рили тонель з Москви до Токіо...
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Давайте проанализируем, что это вообще такое.

1) Проект впечатляет, но реализация под сомнением, ведь убрать корыто у всех чиновников - это значит нажить очень много влиятельных врагов.
2) Проект логичен, так как является «батутом» для снятия неприкосновенности. То есть, нечего боятся, если ты все равно уйдёшь из должности. А для новых людей пришедших главное соблюдать закон.
3) Этот закон не меняет, а дополняет старый. То есть реванша тут никакого я не вижу, а вижу только то, что в следующей Раде не будет рыгов вообще, как и всех старых депутатов.
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Что он дополняет детка? Это как если всех воров химически кастрировать как педофилов. Они же тоже преступники.
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Вот также и здесь. Вы люстрировали чиновников и мы будем. А причина? Да какая разница.
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МистерАлексиус: а я вижу только то, что следущей Рады может вообще не быть, будет сплошная зелёная масса, ведь "все мы президенты".
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Байка про нашу елекцію

Елекція в Ослів! Під гук сурем
Обрала більшість Віслюка царем,
Хоч в кандидатах - Лев, Сова, Ведмідь ...
Мораль? А ви на вибори сходіть!
Он урна жде - елекції вівтар:
Які є ви - таким ваш буде цар!
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Это плевок в душу самого Майдана и в душу родственникам погибших.
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Вообще понятное дело, что ничего такого не пройдет. Так что не стоит так тратить нервы. Но выглядит смешно. Можно потроллить дурачка.
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Майдан множить на 0 .А наїзл на голову держкомтелерадіо та їхніх заступників, означає лишень одне - потішились українці українською мовою і досить.. Невже "пересічні" такі мазохісти , що самі себе покарають , обравши Слуг Путлєра. Невже українці скучили за репресіями,тюрмами , підвалами НКВД , голодоморами-геноцидами ?.
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Кагал понимает, что у него мало времени и торопится захватить Украину.
Петя и его кодло были редким дерьмом, но на фоне Зебила - они просто рыцари.
Украина и все украинское - в опасности.
Кагал нужно остановить и навсегда поставить на место...
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Давайте, остановите делом, и поставьте на место. Вперёд и с песней
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т.е. если у избранца все получилось и люд им доволен, но еще на один срок они его не увидят. уже б хоч на 5 лет, что б один срок пропустил.
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Какие добробаты и волонтеры во власти, на крови участников Майдана пришли ворюги, среди которых большинство это перекрашенные рыги.
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Это, конечно, льстит тем, кому власть не досталась после Майдана. Вот теперь они заживут.
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А нет. Не заживут. Их просто заюзают сейчас и выбросят.
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эй, зейлупенфюрер, исчезни по-хорошему, чтобы не было по-плохому, наркоман паганый.
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Уже появляются реакция, вопросы про Зе-люстрацию от западных партнеров.

"Радио Свобода" спрашивает:
Пропозиція Зеленського «посилити люстрацію». Шлях до проросійської диктатури?



https://www.radiosvoboda.org/a/30050781.html



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народ это серьезно - не голосуем за них
Не встигла Верховна Рада України ухвалити закон про хімічну кастрацію педофілів, як президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою проведення політичної кастрації українських патріотів і де-факто солідаризувався з «кремлівськими чекістами» в тому, що після втечі Януковича Україною правила «фашистська хунта». Такий висновок закономірно випливає зі звернення Зеленського до українців від 11 липня 2019 року.
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А люстрація відкосивших від призову там буде?
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Молодець Зеленський. Має шанс увійти в історію в якості рятівника України.
А так як злодійський бантустан вважати державою дуже проблематично, то, навіть, як лідер-засновник незалежної України.
Треба всім всіма силами йому допомагати. Такий шанс в історії кожної нації буває тільки один раз.
УССР разом з її гебешною елітою треба похоронити. Не можна перетворювати цілу країну в мафіозний мавзолей.
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Мне это напоминает - "ты не туда воюешь, дебил".
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Зебилы, кем себя эта земакака возомнила?
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Маланско-рашисткая банда захватывает власть в Украине! Далее они они через ЗОМБОящик потянут нас в Ху№лостан!!!

Боюсь без "НОЧИ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ" не обойдемся!

Пора собираться! Надо готовиться! Надо!!!
Армия должна держать рубежи!!! Не смотря что может быть в Киеве!!! Надо не допустить провал фронта при "смене власти"
Думайте!!!
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Похоже, что Зеленский - марионетка не Коломойского, а кое-кого похуже.
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Все зло в постмайданной власти.
Верните чиновников времен Януковича и Кучмы.
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Его дозы кокаина хватает на 30-40 минут; а потом ему закачивают новую. Когда ломка - он лезет на крышу.
Больной человек; лечение только в стационаре.
Пусть хватает велосипед и бежит к Петру Алексеевичу. Это его единственный шанс на спасение.
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Sergey Fursa:
Если ты хочешь уничтожить люстрацию, то сделай из нее профанацию. Доведи все до абсурда. И сделай это под звуки махрового популизма.

Зеленский хочет расширить люстрацию на избираемые должности, что не может быть возможно по закону. И уничтожит саму идею люстрации. Позволит вывести из под люстрации старые кадры. Гениально. И предлагает принять законопроект Портнова, автора законов 16 января. Хороший юрист. Плохого не посоветует.

Зеленский хочет приравнять чиновников времен Януковича, чиновников, которые своими действиями привели к кризису 2014-15 гг., помогали России агрессии и ответственны за кровь небесной сотни к политикам последних 5-и лет, которые провели больше реформ, чем за 20 предыдущих лет. Да, коррупция осталась. Но сравнивать безмозглых деятелей из партии Регионов с людьми, пришедшими менять страну, пусть не все из них оправдали наши надежды, просто преступно. Хотя да, эффективно, ведь люди успели забыть, как выглядел Арбузов и Азаров, Курченко и Клименко. Как донецкие отжимали бизнес. Как тратили резервы НБУ. Как уничтожали армию, поставив россиян во главе. Как отдавали приказ стрелять в людей на Майдане.

Согласно Зеленскому, под люстрацию должна попасть Супрун, которая лишила финансовых потоков фармацевтическую мафию.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Максим Нефедов, который внедрял систему Прозорро.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Айварас, очистивший министерство экономики.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должен попасть Данилюк, при котором министерство финансов смогло покончить с практикой ручного распределения НДС, убрав огромный уровень коррупции.
Согласно Зеленскому, под люстрацию должно попасть руководство НБУ, которое национализировало Приватбанк.

Все молодые реформаторы, которые поверили в страну после Майдана и пришли менять страну, попадут под люстрацию имени Зеленского?
Прекрасный шаг. Талантливо. Тем более, зачем эти изменения. Только нарушают комфорт.

Остается один Юзик. Пусть он занимает все посты. Сразу. И главное депутатов и президента, чтобы больше не было конкурентов. Ах да, еще и Юлия Владимировна. Опытный менеджер. Она и Богдан приведут страну к успеху.
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зелена шмаркля собі ямку риє стахановськими темпами. Ой як Аваков зрадіє з того закону))) І гєпа з обтрухановим. І ще купа перефарбованих ригоанальних ублюдків до купи. А то такі хлоп'ята, що шмарклі скоряться в тій люстрації. Ага)))
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короче, подпадают все, кто обидел Беню лично..
Зеля и вся зекоманда с портным, йдіть у сраку, робінгуди хУ.ві
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОпубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років
 
 
 
 
 
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