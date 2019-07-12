 Це фейк, - Офіс Зеленського і ДБР спростували інформацію про слідчі дії в ОП

Про це "Українській правді" повідомили в пресслужбі Офісу президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі ДБР були тільки 29 травня - за фактом, оприлюдненим Данилюком. З приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП", - заявили там.
"Більше не були", - запевнили в ОП.
"Ця інформація - фейк. Просимо спростування", - зазначили в команді Зеленського.
"Українська правда" зверталася по коментар до Офісу президента і Держбюро розслідувань щодо інформації про нібито слідчі дії в ОП, проведені в четвер увечері.
У ДБР також заявили: "Це рейкова інформація".
"Ніяких слідчих дій там вчора не було", - сказала прессекретарка бюро Анжеліка Іванова.
"Кримінальне провадження щодо ситуативної кімнати є. Вона розслідується. В його рамках проводяться якісь певні слідчі дії", - зазначила вона.
"Але вчора ніяких слідчих дій в офісі президента не проводилося. Це однозначно. ДБР там вчора не було. В цілому провадження було зареєстровано, вона розслідується", - зазначила Іванова.
😁
😁
😁
Офис ЗЕЛЕНСКОГО！
🤣🤣
Испугались обозлить армейских ? То-то же. Сопли зелёные.
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Дело против Порошенко: ГБР изымет документы в банке экс-президента
А вчера мутный источник сообщал, что ГБР сливает через портного инфу фсб.