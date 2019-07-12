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 Політика України
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 Це фейк, - Офіс Зеленського і ДБР спростували інформацію про слідчі дії в ОП

Державне бюро розслідувань (ДБР) не проводило слідчих дій в Офісі президента 11 липня.

Про це "Українській правді" повідомили в пресслужбі Офісу президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі ДБР були тільки 29 травня - за фактом, оприлюдненим Данилюком. З приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП", - заявили там.

"Більше не були", - запевнили в ОП.

"Ця інформація - фейк. Просимо спростування", - зазначили в команді Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить слідчі дії в Офісі Зеленського, - "Главком"

"Українська правда" зверталася по коментар до Офісу президента і Держбюро розслідувань щодо інформації про нібито слідчі дії в ОП, проведені в четвер увечері.

У ДБР також заявили: "Це рейкова інформація".

"Ніяких слідчих дій там вчора не було", - сказала прессекретарка бюро Анжеліка Іванова.

"Кримінальне провадження щодо ситуативної кімнати є. Вона розслідується. В його рамках проводяться якісь певні слідчі дії", - зазначила вона.

"Але вчора ніяких слідчих дій в офісі президента не проводилося. Це однозначно. ДБР там вчора не було. В цілому провадження було зареєстровано, вона розслідується", - зазначила Іванова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137139
 
 
 Топ коментарі
 
Xa-xa. Это фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП - Цензор.НЕТ 4064
Испугались обозлить армейских ? То-то же. Сопли зелёные.
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Пока фейк, но эти ватные мрази будут оттуда бежать как рыги и это не фейк - это ихнее будущее.
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Круто.
Офис ЗЕЛЕНСКОГО！
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Занадто ми коректні. Як би хто чогось не подумав.
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Агліцька входить в моду, патаму і фейк. Незабаром писатимуть не я їду, а я драйвую.
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А ти- 5 песів..ойц, пенсів.., чи центів??
😁
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Агліцька троляка навіть не здогадується що це означає. Не дано.
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Если у вас сейчас на календаре 1996 год, то да, английский входит в моду.
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Слідство ДБР проти себе святая-святих і непорочних? Ніз-зя!
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Пока фейк, но эти ватные мрази будут оттуда бежать как рыги и это не фейк - это ихнее будущее.
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Раніше звалось контора, а тепер по *********.
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Да рылись они там однозначно.По заказу портнова. Просто пошла утечка информации и "включили заднюю". Все равно ни черта не докажешь.
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Xa-xa. Это фейк, - Офис Зеленского и ГБР опровергли информацию о следственных действиях в ОП - Цензор.НЕТ 4064
Испугались обозлить армейских ? То-то же. Сопли зелёные.
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странно, а русру ссылаются на офис Зе и пишут, чт проверяются ВСЕ документы воееных приказов от Порошенко.
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Лукашенко тоже придумывает фейки, чтобы потом, с пользой для себя, опровергать...
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По словам директора ГБР Романа Трубы, на данный момент ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. ГБР вызвало Порошенко на допрос.

Дело против Порошенко: ГБР изымет документы в банке экс-президента

А вчера мутный источник сообщал, что ГБР сливает через портного инфу фсб. Це фейк, - Офіс Зеленського і ДБР спростували інформацію про слідчі дії в ОП - Цензор.НЕТ 174
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе фейк, - Офіс Зеленського і ДБР спростували інформацію про слідчі дії в ОП
 
 
 
 
 
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