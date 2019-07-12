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 Екологи обурені мовчанням металургійних підприємств на пропозицію відкрити дані щодо викидів

Металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів із пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у своєму пості у Facebook глава громадського формування "ЕкоПатруль" Тетяна Лампіка.

За її словами, така поведінка металургійних підприємств є очікуваною, оскільки ніхто з них не хоче показувати реальний стан справ.

"І що в результаті? Повний ігнор! Це й зрозуміло, в кого є бажання виставляти свою "брудну білизну" на показ? Я сердита. І навіть не на них, а на нашу "беззубу" державу та органи контролю", - написала еколог.

За словами Лампіки, ініціатива про надання вільного доступу до систем екологічного моніторингу на металургійних та інших промислових підприємствах компаній ArcelorMittal, "Інтерпайп", "Метінвест", "DCH", Ferrexpo та інших, все ще залишається на папері.

"Вирішено вдруге зібрати круглий стіл у Дніпропетровській області, для того, щоб дізнатися, на скільки ми рушили вперед за цей рік.

Бо поки що, наш екологічний моніторинг діє лише на папері", - написала Лампіка.

За словами Лампіки, за останній місяць спостерігалися викиди на низці підприємств в Україні.

"За цей місяць ми спостерігали викиди в не тільки у Кам’янському на ДМК. Також були випадки у Дніпрі (ДМЗ ім. Петровського), Кривому Розі на Арселорі… Як інформує наш офіс Екопатруля в Маріуполі - ситуація там також не змінилася! А з настанням літа, навпаки, виникає ще більше запитань! Вельми не шановні представники підприємств! Припиніть випробовувати на міцність терпіння людей! Ми маємо право знати чим ми дихаємо!" - резюмувала еколог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137137
 
 
 Топ коментарі
 
У нас есть екологи? Ой, не смешите меня. Покажите где ети екологи живут и на каких машинах ездят Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 4230
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Да потому что выбросы превышают все допустимые нормы
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ДОСИТЬ ВЖЕ ДУРКУВАТИ та піаритись Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 4128 ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПРИМУСИТИ до ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ Є СУД.
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У нас есть екологи? Ой, не смешите меня. Покажите где ети екологи живут и на каких машинах ездят Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 4230
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Неправильно себя ведут металлурги - они молчат, а активистов посылать нужно.
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Да потому что выбросы превышают все допустимые нормы
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Говорят в городах где сильная загазованность.граждане Украины тупеют и им безразлично кого катают в детской коляске зомби или детей, а в отделениях онкологии скапливаются большие очереди,потом всех отправляют на большие кладбища. Нужно ещё возле отделений онкологии поставить депутатские агитационные палатки "За жизнь! "
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Тсс. Чим сильніше глобальне потепління - тим менше витрачає Україна на опалення та менше газу та мазуту купують у Росії. Це наша таємна кліматична зброя. Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам - Цензор.НЕТ 9883
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В Украине, как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Государственный санэпиднадзор уничтожили... Госпродпотреб (ну, как-то так) запретили всякие проверки... Экологи уже мониторят ситуацию по письмам нарушителей, безнаказанно уничтожающих нашу среду обитания ради собственной прибыли... Правильной дорогой идем, граждане. Прямо в страну непуганых идиотов. Даешь больше круглых столов!!! На кой фиг те суды? Надо бы этим мальчикам и девочкам напомнить, что в Украине еще все же существует экологическое законодательство, за нарушение которого предусмотрена все еще существующими административным и уголовным кодексами наказания.
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В Луцьку п`ятий рік нестерпний сморід від якихось виробництв...
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Металлургические предприятия Украины полностью проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга - КТО БЫ МОГ ТАКОЕ ПОДУМАТь!!?!?!?! ха-ха-ха
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От брешете. Они же эти, металлурги, регулярно( с отдельно взятого предприятия) показывают МИЛЛИАРДЫ выведенных за рубеж дивидендов. Ну про загрязнения и утреннюю "радугу" от выбросов все жители городов металлургов знают. Поэтому о чем отчитываться?
. ВСЯ КУПЛЕННАЯ экоинспекци" не замечает" десятилетиями КАЖДОДНЕВНЫХ нарушений по выбросам,десятилетиями не выполняющихся предписаний по снижению выбросов и сбросов в водные источники,отсутствия очистных...... Можно перечислять нарушения переработки отходов,вывоза на полигоны,хранения отходов на не соответствующих требованиям полигонах. Но вы ГАНДОНЫ продажние первопричина вместе со всей госбюрократией. Законов и регуляций тома книг,а речки и воздух грязные и это видно не вооруженным глазом. Вы преступники ибо не только не реагируете на замечания но и подделываете результаты аналитконтроля и анализ результатов. ГАНДОНЫ вы бессовестные.
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