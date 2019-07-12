EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1892  64
Все про:законопроект (693) імпічмент (78) незаконне збагачення (51) Разумков Дмитро (88) Слуга народу (110)

 Після виборів "Слуга народу" наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і незаконне збагачення, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав закони, ухвалення яких ця політсила буде домагатися ще до кінця 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналу "Новое время".

"Після парламентських виборів партія "Слуга народу" буде в першу чергу наполягати на ухваленні законопроектів про імпічмент президента, про відповідальність за незаконне збагачення, які вніс Володимир Зеленський, і про скасування депутатської недоторканності", - заявив Разумков.

Він додав, що партія "Слуга народу" зараз розробляє закон про парламентську опозицію.

Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.

Також читайте: ЦВК зняла з виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького, що має громадянство Ізраїлю

3 червня Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення, Рада відмовилася його розглядати 6 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137136
 
   
 Топ коментарі
 
Лупатый гандон, про импичмент уже приняли, хватит нюхать.
 показати весь коментар
 
Кстати да, где зе-ко-манда? ПОчему ваш клоун не подписывает закон об импичменте? Вроде из и 75% а языки в жопу славно засунули одни уши торчат.
 показати весь коментар
 
Разброс лапши №2.

Тоже самое этот ватный ублюдок говорил перед президентскими выборами.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лупатый гандон, про импичмент уже приняли, хватит нюхать.
 показати весь коментар
 
 
обещают обещать наобещанное но не выполнимое... шобла мы вам верим..коксу вам подогнали свеженького.. такой же крученный и йоанутый как его папаня...
 показати весь коментар
 
 
Саме цим обіцянкам я вірю, бо: 1)Закон про імпічмент виписаний так, що розтягнути імпічмент можна на 5 років. Крім того для здійснення цієї процедури потрібно декілька разів отримати рішення КС і згоду трьох чвертей парламенту, половина з якого буде зі СН, а ще одна чверть - різного роду сателіти.
 показати весь коментар
 
 
Наївно думати, що свої в дошку депутати здадуть своє божество навіть попри незаперечні докази антиконституційних діянь.
Якби Зєлєнскій справді хотів виконати свою передвиборчу обіцянку, то підписав би закон про ТСК.
2) Перед тим, як прийняти закон про незаконне збагачення, вони приймуть закони, які узаконять всі види збагачення, які вони думають використати для себе.
 показати весь коментар
 
 
Вы почитайте, что их папа Беня сегодня уже наговорил. Писец полный:

"Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не понимает, почему многие украинцы негативно отзываются о президентстве Виктора Януковича. Так пишет «Ліга.net».

Он отметил, что относительно данного вопроса можно очень много рассуждать. При этом лично Игорь Коломойский не считает, что при правлении Виктора Януковича в Украине плохо жилось. Согласно его мнению, до начала Майдана никаких видимых проблем не было. А вот, собственно, начало Революции Достоинства является главным негативным моментом в президентстве вышеуказанной личности."

А вы после этого еще удивляетесь риторике его кукол.
 показати весь коментар
 
 
Зеленая Плесень стала резко мутировать в сторону "штамма януковича"
 показати весь коментар
 
 
Кстати да, где зе-ко-*****? ПОчему ваш клоун не подписывает закон об импичменте? Вроде из и 75% а языки в жопу славно засунули одни уши торчат.
 показати весь коментар
 
 
Что значит "про импичмент уже приняли"??? Зеля его же ветировал. На публику - "я за импичмент", а на деле тихонечко вето наклал. Наложил. Насрал, в общем.
 показати весь коментар
 
 
Не ветировал. Сделал вид што не заметил.
 показати весь коментар
 
 
Ветировал. Тихонько, в туалете. И спрятал. Чтобы рада не дай Бог вето не преодолела.
 показати весь коментар
 
 
по закону если тихонечко вето наклал, а не вето наклал, значит Закон принят согласно законам Украины.

догадайтесь по какому закону ЗЕБЕне будут выносить импичмент: по его или по недавно принятому? Після виборів "Слуга народу" наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і незаконне збагачення, - Разумков - Цензор.НЕТ 8752
 показати весь коментар
 
Приняли , но президент не подписал. И не подпишет , теперь єто понятно.
 показати весь коментар
 
 
пчелы против меда?
я эту мантру слышу всю сознательную жизнь...пусть сначала вернут указ об эмпичменте подписанный, а то все никак не доходят руки даже уже в нарушение законов
 показати весь коментар
 
 
Опять закон об импичменте?))) А закон о ТСК он уже подписал? Наша пісня гарна-нова... После выборов "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении, - Разумков - Цензор.НЕТ 690
 показати весь коментар
 
 
Разброс лапши №2.

Тоже самое этот ватный ублюдок говорил перед президентскими выборами.
 показати весь коментар
 
 
Они отказывались рассматривать его вариант, а приняли свой, уже ранее рассмотренный по полной процедуре со всеми поправками. Зеля тупо хотел оттянуть момент принятия как можно дальше - полная процедура рассмотрения этого закона длится от полугода до года. Шулер хренов.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. ватный мудак ЗЕ жопой таки чует, шо под ней уже сейчас гореть начинает.
 показати весь коментар
 
 
Ну, конечно, он мудак, но не конченный тупица. Пятой точкой чувствует.
 показати весь коментар
 
у зечертей одна извилина,и то прямая,если это быдло хавает такой откровенный бред...
 показати весь коментар
 
 
Живут в автономной системе. Сигналы извне не поступают
 показати весь коментар
 
 
Президент у нас был Порошенко. А зеля у нас преЗЕдент. Уважать зелю не за что.
 показати весь коментар
 
 
та сейчас,может каждому сепарскому наркоману почести теперь раздавать?таких ,как зекрыса,полный даубасс
 показати весь коментар
 
 
Сеголня Горький Лук назвал Зеленского уклонистом,предателем и укроинофобом.Респект всем честным ЛОМам.И позор сливным бочкам г+г,и дрышунам типа Юрика.
 показати весь коментар
 
 
Незаконное обогащение по Европейским меркам?
Если не создал что то экстраординарное или не начал бизнес с нуля - незаконное обогащение.
 показати весь коментар
 
 
Законы о Импичменте и Открытым спискам уже приняты, Болтун и Саботажник.
 показати весь коментар
 
 
в том-то и дело, что Зеля его НЕ ветировал!
Он просто этот закон проигнорировал: не подписал и не ветировал.
Чем в очередной раз грубо НАРУШИЛ Закон!
 показати весь коментар
 
 
Якщо він не підписав і не ветував, то закон вступає в силу автоматично за підписом спікера
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Помойка соивая.
 показати весь коментар
 
Це так ніби "Ви нам голоси в Раду, а ми вам закон про імпічмент". Наперсточники срані....
 показати весь коментар
 
 
ага! пчьоли протів мьода!!! В таких законах зацікавлена опозиція, а не влада. Я так понімаю, шо це предвиборчий чьос - зараз тра наобіщати побольше, а потом загрібати пошвидше
 показати весь коментар
 
 
"Ми вам поабищаем абизательно пообищать! - Зуб даю!"
 показати весь коментар
 
 
Кто слышал, этот Разумков, лидер молодежного крыла партии регионов, вообще говорит украинским языком, или всегда на псячей?
 показати весь коментар
 
 
Сначала нужно снять неприкосновенность с депутатов, как обещали. А то потом забудут, как в прошлый раз.
 показати весь коментар
 
 
🐷ботики-дітки французького Фантаста!!
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
та вони всі однофамільци! в Україні склалась однопартійна політична система - у всіх наявних партєйєк одна ідєологія - нещадна експлуатація поголов'я та інших ресурсів. А ті разногласія - мова/йєзик, москва/запад - тактіческая маніпуляція стадом на мєстах, ткскзть, іспользованійє локальних особєнностєй елєхтората
 показати весь коментар
 
 
Хватит обещать и заниматься болтовней. Сажаите уже в тюрьму шоколадного барыгу с его подсвинками. Весна прошла , а никто до сих пор так и не посажен
 показати весь коментар
 
 
а офшорчики зелени и калыча будут считаться незаконным обогащением?
 показати весь коментар
 
 
Геній, закон про імпічмент уже прийнятий! Але Зе вже чогось хоче накласти на нього вето...
 показати весь коментар
 
 
Повторюєшся москалику!!!
А чого лохам ще пообіцяти,заради того щоб не скасовувати захмарні тарифи на газ для населення?І по праву зайняти місце агента російських спецлужб Порошенко біля газової труби...
****
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав закони, ухвалення яких ця політсила буде домагатися ще до кінця 2019 року.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3137136
 показати весь коментар
 
Вони вже будуть наполягати,а потім скажуть,що не вийшло.
 показати весь коментар
 
Хватит пиз*ть, закон про импичмент принят и не подписан зебилом в установленые Конституцией сроки, кстати почему?
Все эти высеры расчитаны на лохов, которых не так уж и мало-73%.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля виборів "Слуга народу" наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і незаконне збагачення, - Разумков
 
 
 
 
 
 вгору