 Після виборів "Слуга народу" наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і незаконне збагачення, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналу "Новое время".

"Після парламентських виборів партія "Слуга народу" буде в першу чергу наполягати на ухваленні законопроектів про імпічмент президента, про відповідальність за незаконне збагачення, які вніс Володимир Зеленський, і про скасування депутатської недоторканності", - заявив Разумков.

Він додав, що партія "Слуга народу" зараз розробляє закон про парламентську опозицію.

Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.

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3 червня Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення, Рада відмовилася його розглядати 6 червня.