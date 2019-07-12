 Зеленський ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка сказав "Українським Новинам".
"Через Верховну Раду (буде перезапущено судову реформу). До чого тут Конституційний суд? Він ці проблеми не вирішить. Цей варіант ми взагалі не розглядаємо", - сказав він.
За його словами, президентська комісія з питань правової реформи має найближчим часом розробити і представити концепцію реформування судової системи, а також відповідні законопроекти, які будуть представлені в український парламент.
Раніше Руслан Рябошапка заявляв, що найчастіше рішення, ухвалені "реформованими" судовими інстанціями далекі від українського законодавства та вимог Конституції. На його думку, такі рішення були "очевидним свідченням провалу судової реформи", яка проходила під контролем адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка.
Саме в зв'язку з цим була створена група експертів для оцінки результатів судової реформи та вирішення проблем функціонування судової гілки влади.
На любой нормальной работе человека, провалившего задание, нагибают. Хорошо бы и петюню нашего..
Выборы раз в год или 2 могли бы улучшить ситуацию...
Это просто еще один громкий звук хлопушки и все...
У них это уже давно, как правило - кто больше заплатит! Уже все привыкли и не "обижаются"
ну а фигуральных - немерено
нарід:
- На бабуку, на бабуку!
до секретаря:
- Що вони кричать?
- Не знаю... Мабуть, радіють...
- Ми подолаємо бідність!
- На бабуку! На бабуку!
- Ми закінчимо війну!
- На бабуку! На бабуку!
- Ми..
- Досить! Коли вже ваш головний бабукою на роялі буде грати?
Но более четкие и однозначные формулировки - да.
Но прецеденты тоже трактуют, сравнивают обстоятельства.
А опыт западных стран показывает, что все реально.
Снизить по максимуму - да.
Особенно налоговое право.
зебіл не захоче визнавати свою зебільність
было запущенои уже не работает..."
Якщо по суті, то слід дивитися не на слова, а на справи - як буде (і чи буде) проводтися судова реформа новою владою.
Достатньо!
После появления инициативы о проведении скандального телемоста с российскими пропагандистами я писал, что это намерение - не эпизод, а часть большого политического плана Кремля и тех, кто поддерживает российское руководство в нашей стране
Этот план можно было бы назвать предвыборным, но на самом деле сами выборы - и президентские, и парламентские - тоже часть плана. Плана по постепенному усилению российского политического и информационного влияния на нашу страну, упрочения позиций тех, кто хотел бы возвратить Украину в 2013 год.
Как видим, события продолжают развиваться. Телемост не состоялся, но общественная реакция вовсе не напугала его инициаторов. Напротив, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Тарас Козак отправились в российскую столицу и были приняты там премьер-министром Дмитрием Медведевым. Тем самым Медведевым, который в 2004 году возглавлял кремлевский предвыборный штаб Виктора Януковича - так что не первый день отвечает перед Путиным за порабощение Украины.
Теперь кадры этой встречи на самом высоком уровне транслируются телеканалами, которые фактически принадлежат Медведчуку. Могут спросить - зачем? Почему они так уверены в себе, почему они ничего не опасаются?
А чего им бояться? Государство ослабело. Главный запрос общества - не на борьбу с коллаборацией, а на борьбу с коррупцией и на снижение тарифов. Тех, кто хотел бы бороться с коллаборацией, убедили, что политики, которые пришли к власти после Майдана - сплошь "мародеры", так что вначале нужно победить мародеров, а уж затем - предателей. С новым президентом лидеры "Оппозиционной платформы" фактически делят один и тот же электорат - так что они могут быть уверены, что накануне парламентских выборов Владимир Зеленский не будет предпринимать резких шагов, чтобы не спугнуть тех своих избирателей, кто верит в возможность "просто договориться" с Москвой.
Но они не просто хотят получить как можно больше голосов на выборах. Их главная задача - построить параллельное государство, которое будет намного сильнее и авторитетнее формальной власти. Они и так уже контролируют целый ряд государственных и общественных институций. В их распоряжении - букет судов и набор телеканалов. Возможности местного самоуправления в восточных и юго-восточных областях нашей страны. Они находятся в хороших отношениях с олигархами, многие из которых мечтают о восстановлении своих российских прибылей. И - что самое важное - у них есть поддержка людей. Тех наших сограждан, которые хотят, чтобы Украина поскорее стала частью "русского мира". Тех наших сограждан, которые проголосуют за "Оппозиционную платформу" и за "Оппозиционный блок". И которых встреча с Дмитрием Медведевым не раздражает, а вдохновляет - ведь это же бывший президент самой России! Почти Путин!
И есть еще одно важное обстоятельство, которое облегчает их задачу - равнодушие миллионов, которые просто хотят, чтобы закончилось "вот это все" и верят, что окончание войны зависит от желаний украинского президента, а не от воли Путина.
В таких условиях построить "свою Украину" - а если быть точным, свою Малороссию - им будет гораздо проще, чем еще несколько месяцев назад. План такого строительства есть, он давно составлен и осуществляется. Они действуют, не жалеют денег, пропагандистских ресурсов, личных усилий. Отступать им некуда. За ними - Москва.
А мы, как обычно, реагируем. Возмущаемся, сокрушаемся, переживаем. Удивляемся беспомощности власти, которую сами же украинцы и избрали. У нас нет даже плана ответных действий - не то чтобы плана наступления и демонтажа "параллельной Украины". Мы все еще рассчитываем, что нам поможет Трамп, раз Макрон не хочет.
С таким отношением к себе и своей стране план Медведчука осуществится, и все мы окажемся в его Украине - прошу прощения, в Малороссии.
Виталий Портников
https://www.youtube.com/channel/UC8GxAQAA0FgLCM9-tBMEBYQ/live