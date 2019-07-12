 Зеленський ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка сказав "Українським Новинам".

"Через Верховну Раду (буде перезапущено судову реформу). До чого тут Конституційний суд? Він ці проблеми не вирішить. Цей варіант ми взагалі не розглядаємо", - сказав він.

За його словами, президентська комісія з питань правової реформи має найближчим часом розробити і представити концепцію реформування судової системи, а також відповідні законопроекти, які будуть представлені в український парламент.

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Раніше Руслан Рябошапка заявляв, що найчастіше рішення, ухвалені "реформованими" судовими інстанціями далекі від українського законодавства та вимог Конституції. На його думку, такі рішення були "очевидним свідченням провалу судової реформи", яка проходила під контролем адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка.

Саме в зв'язку з цим була створена група експертів для оцінки результатів судової реформи та вирішення проблем функціонування судової гілки влади.