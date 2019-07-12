 Не може не тішити, що неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ", - МЗС про заборону в Росії "Світового конгресу українців"

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури Росії про визнання небажаною діяльності Світового конгресу українців. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ. З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ"" , - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Українські дипломати підкреслили, що Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

"Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушеня фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим", - додали в українському МЗС.