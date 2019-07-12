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Все про:заборона (586) МЗС (1812) Росія (18720) Світовий конгрес українців (42)

 Не може не тішити, що неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ", - МЗС про заборону в Росії "Світового конгресу українців"

У Міністерстві закордонних справ України назвали ганебним рішення Генпрокуратури РФ визнати небажаної діяльність Світового конгресу українців і закликали міжнародну спільноту посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури Росії про визнання небажаною діяльності Світового конгресу українців. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ. З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ"" , - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Українські дипломати підкреслили, що Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

"Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушеня фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим", - додали в українському МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137124
 
   
 Топ коментарі
 
Какие провокации? Что ты несешь???
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а якою загрозою є справжній український президент!..
ми ту всі бачимо, як зюзіботи і "націоналісти" відробляють мацковські грошики
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потому что шмаркля не имеет права раззевать свою варешку против своего сюзерена
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Не может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ"

Плохо, что правительственная не представляет.. Не может не радовать, что неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - МИД о запрете в России "Всемирного конгресса Украинцев" - Цензор.НЕТ 4906
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а якою загрозою є справжній український президент!..
ми ту всі бачимо, як зюзіботи і "націоналісти" відробляють мацковські грошики
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Для кремлядів, все що українське -загроза. Може пора у нас так само зробити?
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По моему мнению, когда пытаешься договориться о выдаче пленных (моряков и политзаключённых) не троллишь того, с кем пытаешься договориться.
Да, нужно выражать протест, а вот троллить при этом необязательно.

Думаю, что если бы у Климкина в российском плену находился бы собственный ребёнок, тон протеста был бы гораздо сдержанней.

Кстати, подобные провокации сильно занижают позиции Украины на международной арене.
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вы как всегда не знаете о чем. Хоть с Гуглом прочтите, что пишут о Зе и его 95, а потом и рассуждайте. Кстати, почему МИД среагировал, а Зе нет, потому, что у Зе нет сына в плену?
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потому что шмаркля не имеет права раззевать свою варешку против своего сюзерена
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гугль вам в помощь. Изучайте.... Может поможет....
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Это квинтэссенция всех исторических комплексов кацапни по отношению к Украине. Мокши-то прекрасно знают,что они никто и звать их никак. Сборище непонятных племен оттраханых в свое время монголо-татарами и укравшее историю Киевской Руси претендует на первенство в славянском мире. Это одна из скреп,держащая в узде дикое быдло на этой территории.
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Козломордые притесняют миллионы украинцев и украинский язык на Растиковой Федераске. Нужно созывать ООН и дать автономию Псковской и Краснодарской республике.
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Українці і є загроза смердячій брехливій вбивці-Московії бо саме в українців смердячі москалі вкрали історію,щоб не було живих свідків підлої брехні підлого збіговиська так званого "руссского нарота". Москва має бути спалена до тла.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе може не тішити, що неурядова організація українців "становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ", - МЗС про заборону в Росії "Світового конгресу українців"
 
 
 
 
 
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