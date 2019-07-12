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 Київський апеляційний суд дозволив обзивати співрозмовника "Гандоном"

Київський апеляційний суд зняв обвинувачення в хуліганстві з жителя столичної області, який привселюдно назвав мера Тетіїва "гандоном".

"КП" в Україні" поговорила з переможцем унікальної судової тяганини, передає Цензор.НЕТ.

- Мер дозволив державному підприємству "Сервіс" зарибнити нашу річку Роська. А люди зібралися на протест - адже їх тоді рибалити не пускатимуть. У мене з мером Русланом Майструком стосунки не дуже. Ось і тут посперечалися, - розповідає Ігор Савлук. - Я йому кажу: "Ти - гандон". Кілька разів повторив.

За непристойні висловлювання в публічному місці поліція склала на Савлука адміністративний протокол.

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- Я ще до конфлікту гуглив в інтернеті це слово. І побачив, що французький письменник Гандон фантастику писав. Наш мер теж фантаст. То електромобілі збирається в нашому місті випускати, то крохмальний завод будувати. Я все це судді в Тетієві розповів. Кажу, що мера не ображав, а порівняв його з французьким фантастом Івом Гандоном. А вона: "Ви ж у школі вчилися, немає такого письменника!" Я кажу, що в школі Гандона не було, а в літературі він є. А що ви маєте на увазі, то це ваші проблеми. Зрештою, справу я програв. Суддя написала в рішенні слово неправильно, через букву "о", і постановила, що це лайка.

Іван Савлук - людина не тільки ерудована, але й принципова. 51 гривню штрафу платити не став, а подав апеляцію.

- Обґрунтовуючи рішення, суд мусить посилатися на офіційні словники, - каже адвокат Роман Коротя. - А суддя в Тетієві послалася на Вікісловник, який не є офіційним джерелом інформації і який може редагувати будь-хто. Це було неправомірно.

Суддя апеляційного суду Києва Тамара Юденко виявилася людиною вдумливою. Вивчивши адміністративний протокол, дійшла висновку, що немає переконливих доказів того, що Савлук хотів образити мера, а не порівняти його з письменником Гандоном. Згідно із законом сумніви тлумачаться на користь відповідача.

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До слова, суддя Юденко правильно написала слово, через "а", але лапки і маленьку "г" залишила.

Ів Гандон народився 1899 року в місті Блуа, помер 1975-го в Парижі. Починав з віршів, у 1922 році видав свою першу збірку, а першу книгу прози - лише в 1845-му. За свій найвідоміший роман "Жиневра" отримав Велику премію Французької академії.

В СРСР видавалася книга Іва Гандона "Пан Міракль". Герой - чоловік, який живе у світі своїх фантазій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137121
 
   
 Топ коментарі
 
A "гандолой" можно ? Ну, за высказывание что "ВСУ обстреливает мирных" ?

Киевский апелляционный суд разрешил обзывать собеседника "Гандоном" - Цензор.НЕТ 2970
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Хороший пример и прецендент!))
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Это главная проблема в самой нищей стране Европы.....
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глаголы работать и зарабатывать - синонимы - только не в Украине.
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сменить не пробовал - там же работать надо будет
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Даун, вопрос не в смене работы, а в Законах, которые душат.... кому я это пишу...
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А можно пример, какой Закон тебя душит? А то что-то на ум ничего неприходит.
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Закон Всемирного тяготения. Душит, зараза, душит.
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ты сам в этой жизни что-то создал? кроме пыканья пальцем...
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"У нас законы плохие поэтому я не работаю, задушили меня совсем" - этим очень хорошо прикрывать свою лень.
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вы достали с этим словом!(роется на помойке в поисках хлебушка) - че, Молдова уже богаче нас? Киевский апелляционный суд разрешил обзывать собеседника "Гандоном" - Цензор.НЕТ 7149
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Ущербный, почему я должен сравнивать свою страну с Молдовой, а не с Швейцарией, Норвегией... трудно мне это понять.
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Безусловно. Плачу налоги. И на мои деньги Суды принимают решения, касающиеся слово "Гандон" ... я как спонсор этого процесса - против.
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Как же ты задушенный можешь налоги платить?
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Совестно за Брата, Просто интересно, какие страны вы посетили за последние два года? Я был в Румынии, Болгарии, Черногории, Албании, Сербии, Греции, кроме румын нам завидовать некому.
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Попробуй съездить ещё в США, Францию, Великобританию. Может и позавидуешь.
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не "обзывать" а называть ...і вправду , презервативом називати не у кожного зразу вийде ...так що гандони
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А ведь мог и терапию провести согласно рекомендаций Минздрава
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)))) ну если фантаст, то отсюда можно получить следствие - "***** - сказочный гандон". всё культурно )))
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Ну и как прикажете теперь судей называть?
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Ну да... Как-то Чеховым собеседника назвать в голову не приходит..
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образиться Дуремар та не зможе "творити" свої витончені "шедеври".
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A "гандолой" можно ? Ну, за высказывание что "ВСУ обстреливает мирных" ?

Киевский апелляционный суд разрешил обзывать собеседника "Гандоном" - Цензор.НЕТ 2970
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Это будет решение суда №2=== Оно (суд) за мои деньги будет 3месяца это решение обдумывать...
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почитать что ли Ива, понимаете ли, Кандона...
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То супруниха разрешила слово Б, то окружной суд вот. В Европу идём,фигли
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а нет ли еще каких-нить реальных фамилий в мире, созвучных с нашими матюками?
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не матюк, но есть такой художник Поль Синяк! Там шо можешь называть себя синяком и чувствовать причастность к мировому художественному обществу
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Класс!!! Теперь каждого сравнивать с писателем Гандоном, ведь это не ругательство.
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Парад будет! Узеленского совсем не понимают ситуации. 24 августа на Крещатике анонсирован парад.
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c
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справді образливо, це коли тебе називають зебілом. це дно!
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это не оскорбление, это уже новая раса.....
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в Украине "культурная революция"))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Одно из самых честных судебных решений, принятых в Украине за последние годы.
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🐷 ботики теж виріб нр.2 і хфантазьори!!
🤣🤣
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Пора подать заявку на регистрацию нового бренда :
"95% украинских судей продажные имбицилы".
Верю в успех! )
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКиївський апеляційний суд дозволив обзивати співрозмовника "Гандоном"
 
 
 
 
 
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