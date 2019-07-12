 Київський апеляційний суд дозволив обзивати співрозмовника "Гандоном"

"КП" в Україні" поговорила з переможцем унікальної судової тяганини, передає Цензор.НЕТ.
- Мер дозволив державному підприємству "Сервіс" зарибнити нашу річку Роська. А люди зібралися на протест - адже їх тоді рибалити не пускатимуть. У мене з мером Русланом Майструком стосунки не дуже. Ось і тут посперечалися, - розповідає Ігор Савлук. - Я йому кажу: "Ти - гандон". Кілька разів повторив.
За непристойні висловлювання в публічному місці поліція склала на Савлука адміністративний протокол.
- Я ще до конфлікту гуглив в інтернеті це слово. І побачив, що французький письменник Гандон фантастику писав. Наш мер теж фантаст. То електромобілі збирається в нашому місті випускати, то крохмальний завод будувати. Я все це судді в Тетієві розповів. Кажу, що мера не ображав, а порівняв його з французьким фантастом Івом Гандоном. А вона: "Ви ж у школі вчилися, немає такого письменника!" Я кажу, що в школі Гандона не було, а в літературі він є. А що ви маєте на увазі, то це ваші проблеми. Зрештою, справу я програв. Суддя написала в рішенні слово неправильно, через букву "о", і постановила, що це лайка.
Іван Савлук - людина не тільки ерудована, але й принципова. 51 гривню штрафу платити не став, а подав апеляцію.
- Обґрунтовуючи рішення, суд мусить посилатися на офіційні словники, - каже адвокат Роман Коротя. - А суддя в Тетієві послалася на Вікісловник, який не є офіційним джерелом інформації і який може редагувати будь-хто. Це було неправомірно.
Суддя апеляційного суду Києва Тамара Юденко виявилася людиною вдумливою. Вивчивши адміністративний протокол, дійшла висновку, що немає переконливих доказів того, що Савлук хотів образити мера, а не порівняти його з письменником Гандоном. Згідно із законом сумніви тлумачаться на користь відповідача.
До слова, суддя Юденко правильно написала слово, через "а", але лапки і маленьку "г" залишила.
Ів Гандон народився 1899 року в місті Блуа, помер 1975-го в Парижі. Починав з віршів, у 1922 році видав свою першу збірку, а першу книгу прози - лише в 1845-му. За свій найвідоміший роман "Жиневра" отримав Велику премію Французької академії.
В СРСР видавалася книга Іва Гандона "Пан Міракль". Герой - чоловік, який живе у світі своїх фантазій.
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c
🤣🤣
"95% украинских судей продажные имбицилы".
Верю в успех! )