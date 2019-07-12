 Молдова та Україна мають намір спільними зусиллями захистити свої кордони від злочинності й контрабанди, - Санду

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Києві.

"Ми прагнемо встановити постійний спільний контроль над кордоном, щоб захистити наші кордони від злочинності та контрабанди", - зазначила вона.

Санду зауважила, що уряд Молдови хоче тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторах.

Вона наголосила, що Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливий елемент власної безпеки.

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"Європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС - наші основні спільні з Україною цілі", - заявила Санду.

Нагадаємо, вчора, 11 липня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр Молдови Майя Санду обговорили економічне співробітництво між державами.