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Все про:кордон (1312) Зеленський (2045) контрабанда (952) Молдова (466) злочинність (424) Майя Санду (5)

 Молдова та Україна мають намір спільними зусиллями захистити свої кордони від злочинності й контрабанди, - Санду

Молдова та Україна мають намір спільними зусиллями захистити кордони двох країн від злочинності й контрабанди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр Молдови Майя Санду на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Києві.

"Ми прагнемо встановити постійний спільний контроль над кордоном, щоб захистити наші кордони від злочинності та контрабанди", - зазначила вона.

Санду зауважила, що уряд Молдови хоче тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторах.

Вона наголосила, що Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливий елемент власної безпеки.

Читайте: Україна і Молдова проти присутності російських військ на своїй території і нав'язування федералізації, - Зеленський

"Європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС - наші основні спільні з Україною цілі", - заявила Санду.

Нагадаємо, вчора, 11 липня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр Молдови Майя Санду обговорили економічне співробітництво між державами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137117
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко и Плахотнюк подельники по контрабасу в Преднистровье!
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Молдавська делегація в повному складі голосувала за повернення параши в ПАРЄ, в тому числі і представники партії Санду.
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Що, Молдова відновить контроль над окупованими територіями?
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вірю що так ...якщо звісно ЗЕ не продовжить дело ВСІХ "папередніков"..."контрабанду" "ихтамнетов" до Придністров"я і не перекриє всі шляхи їх виходу через територію України ...хочуть суки на гггодіну то тільки через Молдову
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Ти темою помилився, за коментування цієї статті тобі не заплатять)
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Порошенко и Плахотнюк подельники по контрабасу в Преднистровье!
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ти знову брешеш, навмисно плутаєш зебільного губернатора Одесчини Андрія Андрейчикова з справжнім Президентом.
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Нафіга? Він вже давно в Ростові. Втік ще після другого туру.
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А проблему отрыжки совка пидоростровье рассадник ********** кизяков и ваты когда собераются полностью блокировать?
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Такая же Зеленская, только из Молдовы, поставленная "дружить" с РФ и не сильно беспокоить криками ЕС, если x-ло становится слишком настойчивым.
Может надувать щечки для важности, но если не выполнит какую-то из инструкций с запада или с востока, не получит за это вовремя деньги на поддержку штанов и народу не додадут мяса, то фиг где от благодарных граждан и Плахотнюка спрячется.
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А чому "Такая же Зеленская"? - проста відповідь: тому що там зебілів і ватників стільки ж. Якщо не більше.
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Молдавська делегація в повному складі голосувала за повернення параши в ПАРЄ, в тому числі і представники партії Санду.
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