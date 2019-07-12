 Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні президент Володимир Зеленський здійснює візит у рідну область.
План роботи також пов'язаний з виборами, передбачається, що президент відвідає найпроблемніші точки, відомі в медіа:
- Аеропорт Дніпра.
- Міст через Дніпро.
- Державний завод "Південмаш".
- Об'їзну трасу і стан доріг в області.
- Кривий Ріг і проблема екології в місті.
Не знаю чи це рівень преЗедента, але ж в рідному місці.
Може не погребує.
http://deniskazansky.com.ua/one-two-freddys-coming-for-you/
Куди міська влада діває гроші, які зараз ідуть не на Київ, а залишаються в місті?
Що в тому є незмінним - завжди голосують за мРазєю та "мишебратство" з ******.
Батько преЗЕдента (який чудово знає, чим дихає його син):
"...когда он говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо..."
Дійсно, "так надо". Аби й надалі водити свій лохторат за носа та сцяти йому в очі.
Коротко
Кейс Зеленского доказывает, что миром правят не евреи, а долбо@бы.
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Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.
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под ветряком в степи донецкой
дрожит детёныш червяка
спаси его скорее путин
введи войска
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- Куме, навіщо ви на городі матюки камінням повикладали?
- То для москальських космонавтів.
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"В другой офис", "в другой город"... Вова, а слабо переехать в другую страну?
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Мысль о том, что русские - овощи, первым сформулировал ещё Ломоносов. Из тезиса "что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать", однозначно следует, что в России людей выращивают в земле.
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Зря Зеленский хамит таможенникам и чиновникам. Ему еще потом у них на корпоративах выступать.
" В деревню ! К тётке ! В глушь ! В Саратов"! ( для тупых ЗЕботов)-Грибоедов " Горе от ума "!
ПыСы У вашего "героя" нет такого горя как УМ !
ги
"сам король страдал желудком і астмой, тольки кашлем на всех страх наводил..."
шоб такие как ты не размножались )))
1. Внести портновский "законопроект" о т.н. "люстрации" людей законно выбранных / назначенных после Майдана (на каких основаниях люстрация???) - и В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ подать на Министра Иностранных Дел бывшего чиновника из этого периода (от Зеленский) - DONE.
2. Заявить, что "мы не будем больше проходить через Керченский пролив" - и через 2 недели "мы будем наращивать военное присутствие в Азовском море, включительно с проходами через Керченский пролив" (от Хомчак)
3. "Не открывать огонь" но "жестко подавлять диверсионые группы противника" - сюда же.
Нас ждут интересные годы. (или месяцы?)
Аллан Левитов
А те,що аеропорт Коломойського на першому місці-Бєня зацінить.Треба на нього з держбюджету скількасот мільйонів виділити,не жалко.
соромно за державу
- за президента пи---раса!
Пишут Зеленский посетит......
Мда..., - выбрали позор на свою голову....
Не треба думати, що президентські вибори 2019 року підводять риску під цим. Не підводять. Тому що народні настрої - тут Владімір Владімірович правий як ніколи - змінюються так швидко, як ніде. Наше з вами завдання - змінити їх на свою українську користь. А не на їхню, російську.
1. Зеленский Украинец, так как у него гражданство украины
2. Зеленский и так не бедный человек и без Коломойского способен оплатить свой счет
3. Когда появится кандидат любой национальности, имеющий право стать по закону Президентом Украины и он меня будет устраивать я занего проголосую.
А все вот это еврей не еврей, татарин не татарин хня полная!!!
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c