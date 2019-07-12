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 Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг

У п'ятницю, 12 липня, президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні президент Володимир Зеленський здійснює візит у рідну область.

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План роботи також пов'язаний з виборами, передбачається, що президент відвідає найпроблемніші точки, відомі в медіа:

  1. Аеропорт Дніпра.
  2. Міст через Дніпро.
  3. Державний завод "Південмаш".
  4. Об'їзну трасу і стан доріг в області.
  5. Кривий Ріг і проблема екології в місті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137116
 
   
 Топ коментарі
 
зелёное недоразумение в хам-тур отправилось. быдло будет в восторге... Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Днепр и Кривой Рог - Цензор.НЕТ 5481
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В Кривом Роге еще вчера-позавчера жители дороги перекрывали.
Тысячи людей без света больше недели.
Знают кого выбирать, то Вилкула два раза подряд, теперь за преЗедента поголовно.
За что боролись, на то и напоролись.
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Знайшла такий в Кривому Розі.
Не знаю чи це рівень преЗедента, але ж в рідному місці.
Може не погребує.

http://deniskazansky.com.ua/one-two-freddys-coming-for-you/
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Є кар'єри, відвали,заводи по переробці заліза, швидкісний трамвай, квітковий годинник , 95 квартал є, а також 96, 97, цирк є, міжнародний аеропорт, річка Інгулець і річка Савро, робота є
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Стільки всього є, а місто совок совком, ще й убитий.
Куди міська влада діває гроші, які зараз ідуть не на Київ, а залишаються в місті?
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"то Вилкула два раза подряд, теперь за преЗедента поголовно" ©
Що в тому є незмінним - завжди голосують за мРазєю та "мишебратство" з ******.
Батько преЗЕдента (який чудово знає, чим дихає його син):
"...когда он говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо..."
Дійсно, "так надо". Аби й надалі водити свій лохторат за носа та сцяти йому в очі.

Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 7493
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"1+1" про це не покаже, тому за преЗедента-"патріота" будуть голосувати і в центрі України, і на заході. Разом із "житєлямі" Кривбаса.
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В Кривом Роге Президента будет встречать мисс Кривой Рог
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ждемс новых видосиков от гнусявой зеленой сопли
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Знятих телехвоном у вертикальному положенні. Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 778Буде щось скрипіти у шпарину між двома чорними полосами.
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Давно пишу дебілам що викладають вертикальне відео - до вас тупих не доходить що ви можете повернути смартфон а я монітор і телевізор НЕ МОЖУ.
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Он гнусявит от передоза кокаином который сейчас нужно нюхать всё чаще что бы снять страх и панику.
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Мама Римма! Вовка связался с очень плохой компанией (Беня - Портнов -Путя) -накажи его ( запри в квартире на замок)- спаси нас от своего ......мальчика!
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Доброго ранку, шановне панство! І гарного п'ятничного настрою! Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Дніпра та Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 128

Коротко

Кейс Зеленского доказывает, что миром правят не евреи, а долбо@бы.
* * *
Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.
* * *
под ветряком в степи донецкой
дрожит детёныш червяка
спаси его скорее путин
введи войска
* * *
- Куме, навіщо ви на городі матюки камінням повикладали?
- То для москальських космонавтів.
* * *
"В другой офис", "в другой город"... Вова, а слабо переехать в другую страну?
* * *
Мысль о том, что русские - овощи, первым сформулировал ещё Ломоносов. Из тезиса "что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать", однозначно следует, что в России людей выращивают в земле.
* * *
Зря Зеленский хамит таможенникам и чиновникам. Ему еще потом у них на корпоративах выступать.
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Про переїзд ОП :
" В деревню ! К тётке ! В глушь ! В Саратов"! ( для тупых ЗЕботов)-Грибоедов " Горе от ума "!
ПыСы У вашего "героя" нет такого горя как УМ !
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Порохоботы, Володя опять будет разнос устраивать...начинайте вонять "Руки прочь от Вилкула!"
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Сьогодні зебіли з Южмашу отримають і ЦіклоУн і ЗЕніт.
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Как чудесно устроен мозг Зедебила - связать Вилкула, мера ватного ЗеКривого Рога, где топили за ЗеВыскочку в режиме 24х7 с порохоботами....
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бачили ми той разнос: щаз бакану падзваню!
ги
"сам король страдал желудком і астмой, тольки кашлем на всех страх наводил..."
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Зе -- достойный ученик своего кумира!

Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 2763
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Треба спитати у Помоловой чи не подорожчала шаурма.
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можешь своим,желательно обоими...
шоб такие как ты не размножались ))) Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 6938
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Спасибо за совет, но твой опыт мне не пригодится. Потому, как судя по уровню шутки ты вместе с яйцами и мозгов лишился.
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Изя! Шёл бы ты отсюда пока тебя не завафлили,ну не понимает тебя народ,не мучься зря. Вас тут на весь Цензор только два и нашлось , ты да ещё какой то клоун который под американца шарит.
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Бросит то можно. Вот попасть бы... Охраны ж вокруг него немеряно!
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Да побойтесь Бога, какя охрана? Я в кино видел - он один и на лисапеде!
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Ні. Головою треба думати.Подивіться,що одне яйце робить з фізично міцним чоловіком ! Можете зробити Вову калікою !
Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 4315
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Биполярка-биполярка-биполярочка

Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Дніпра та Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 6008

1. Внести портновский "законопроект" о т.н. "люстрации" людей законно выбранных / назначенных после Майдана (на каких основаниях люстрация???) - и В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ подать на Министра Иностранных Дел бывшего чиновника из этого периода (от Зеленский) - DONE.

2. Заявить, что "мы не будем больше проходить через Керченский пролив" - и через 2 недели "мы будем наращивать военное присутствие в Азовском море, включительно с проходами через Керченский пролив" (от Хомчак)

3. "Не открывать огонь" но "жестко подавлять диверсионые группы противника" - сюда же.

Нас ждут интересные годы. (или месяцы?)

Зеленський сьогодні здійснить робочу поїздку до Дніпра та Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 3142

Аллан Левитов
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Тобто,буде лазити по точках відповідальності кабінету міністрів ? Хтось ! Розкажіть Вовіку,що це не його проблеми,не його компетенція(крім Південмаша).Результат таких поїздок в стилі Голобородька-Лукашенка -якийсь папірець-доручення тому ж кабміну розібратись-виділити кошти.
А те,що аеропорт Коломойського на першому місці-Бєня зацінить.Треба на нього з держбюджету скількасот мільйонів виділити,не жалко.
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Порохобот, чо ты ноеш?...тебя ещё не кормили?...ну так позвони 102 закажи пиццу бесплатно!
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А с Кривого Рога пусть попробует проехать на Николаев, а потом на Кропивницкий !!!
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давайте скинемось зіц-президенту на поводок, бо Бігдан його водить без поводка
соромно за державу
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Ви, мабуть, мали на увазі -- Богдан. Бо Бігдан -- то дещо інше. Зеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг - Цензор.НЕТ 5226
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Немає такого міста "Днєпр", якщо російською так "Днипро". Від іноземців вимагаємо, а самі... #KyivNotKiev.
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А вы читайте сайт на украинском, там правильно.
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Немедленно выключайте там фонтаны, прячте рояли и шаурму!
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Спасибо гражданам Кривбаса
- за президента пи---раса!

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и Цензору, и многим другим СМИ стыдно писать в заголовках - Президент посетит...............
Пишут Зеленский посетит......
Мда..., - выбрали позор на свою голову....
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так эти все газетенки работают на свинобанду
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І желательно зеленую жопу машиной туда чтоби отвезли
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Поздравляю , мразины пшонка и кузьмин идут на выборы по решению суда который отменил решение цик, места вполне проходные для рыгов 35 место в списке.
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Диалог уа полужолтое чтиво, може брехня, бо он же не жил в Украине
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Не забывайте задавать этот вопрос с утра в комментариям ко всем новостям. Лучше день пройдет.
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Когда в Украине к власти приводят исключительно евреев, а украинцев отстраняют от управления государством УКРАИНА, то это попахивает каким-то геноцидом украинцев. В партии Слуга народа из 120 человек -79 евреи, только 9 украинцев, а остальные армяне и еще кто-то.
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Дивные дела творятся, ну так евреи здесь причем если Украинец по национальности не хочет управлять своей страной за него это сделают другие граждане Украины хоть и другой национальности.
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Украинцы хотят управлять Украиной, но в отличии от евреев, они не такие хитрые, а скорее наивные и доверчивые. Повелись, как дети, на шоу от Коломойского "Слуга народа". И теперь имеем евреев при власти, украинцев в холопах. Сейчас евреи подтянут еще россиян и будет совершенный гаплык украинцам.
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А тебе самому то не смешно вручать булаву Украинского гетьмана,символ власти, сыну народа израилевого? Я абсолютно не против евреев и даже более того ,скажу что среди них очень много реально талантливых и порядочных людей но вот только они сами считают ли остальных людей не еврейской национальности равными? Вот в этом я и сомневаюсь.Ведь еврей живёт где хочет а в Землю Обетованную не пускают не евреев.Так где же здесь дискриминация? Тут или там? Вот я пишу и опасаюсь что меня могут забанить хотя я не написал ничего оскорбительного на мой взгляд. Такая же собственно ситуация и с цыганами,которых почему то настоятельно рекомендуют называть РОМАМИ в последнее время хотя ромы это всего лишь небольшая группа цыганского народа. Там тоже похожая ситуация. Все хотят сохранить свою чистоту крови,и это правильно.Впрочем это совсем другая тема.
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языком чесать это не мешки ворчать, иди баллотируйся в Президенты Украины и хватит искать виноватых в твоих несчастьях!!!
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Никто не ищет виноватых. Нет у украинцев спонсора в виде Коломойского, как это есть у Зели.
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Україна може залишитися тільки там, де залишаться українці. Ми з вами не перестанемо бути українцями - як політична нація.Тому нам, українцям, треба захистити Україну, кожен на тому рівні, на якому може захистити. Великої кількості союзників у нас немає ані в цій країні, ані за її межами. Але українці - не маленький народ. Саме тому тут збереглася мова. Саме тому тут збереглися цивілізаційні уявлення. Саме тому тут збереглася готовність до опору.
Не треба думати, що президентські вибори 2019 року підводять риску під цим. Не підводять. Тому що народні настрої - тут Владімір Владімірович правий як ніколи - змінюються так швидко, як ніде. Наше з вами завдання - змінити їх на свою українську користь. А не на їхню, російську.
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так давай поставим точку в этой бессмыслице:
1. Зеленский Украинец, так как у него гражданство украины
2. Зеленский и так не бедный человек и без Коломойского способен оплатить свой счет
3. Когда появится кандидат любой национальности, имеющий право стать по закону Президентом Украины и он меня будет устраивать я занего проголосую.
А все вот это еврей не еврей, татарин не татарин хня полная!!!
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Родственники по-любому под охраной, не сомневайся, так положено. Если они не против охраны, то охрана ходит с ними, а если против охраны, то возле них
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зебыдло дальше срать поперло - кто там мешает членам "слуги урода" в раду проходить?хавайтесь -пришлепнутый будет вас, чертей , баканогвым пугать и обсырать на всю страну
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а он думает, что это слово происходит от слова "сыр"
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" План работы также связан с выборами" - это то, ради чего он едет, все остальное мишура и по большому счету аэропрот, мосты, дороги это как говорят, не его парафия
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одни ДЕБИЛЫ называют других ЗЕДЕБИЛАМИ
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И только ты можешь быть в двух ипостасях одновременно.
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а ты в каком стаде, умник или как та обезьяна
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А я не в стаде, я в стае в отличии от вас.
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Рояль...фонтан...и шаурму надеюсь уже все это приготовили к приезду зебобика??
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О, понеслась война "интеллектов". Офигеть ,петино наследие.
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Парад будет! Узеленского совсем не понимают ситуации. 24 августа на Крещатике анонсирован парад.
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c
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В Днепропетровской области самые хреновые дороги после Херсонской и Николаевской. Заезжаешь из Томаковского района в Запорожскую область, просто как линия начерчена на дороге: в богатой Днепровской области ямы, а в нищей Запорожской идеальные латочки. Мне по Запорожской области 300 км проехать столько же времени занимает, сколько 100 км по Днепропетровской. Со стороны Кировоградской области та же беда. Заезжаешь в Днепровскую, дорога куда-то исчезает. Это преступление, что делает тамошний автодор, их нужно проверить и судить
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Червоненко лад навел в Запорожской обл.
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Балодька Узеленский в родной говени будет разбойков разгонять. Пойду за попкорном.
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давай уже в харьков, тут очередной урка тебе покажет парк и самый дорогой в украине туалет
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Соцсети пишут, что видели, как в мэрию Днепра занесли ведро вазелина, а в мэрию Кривого Рога - аж бочку.

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський сьогодні відвідає з робочою поїздкою Дніпро і Кривий Ріг
 
 
 
 
 
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