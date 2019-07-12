 У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ця поправка передбачає реальні серйозні санкції щодо Російської держави, згідно з якими жоден громадянин США не може здійснювати додаткові угоди з російським суверенним боргом", - заявив один з авторів поправки демократ Бред Шерман під час засідання, яке транслював телеканал C-SPAN.

Він також додав, що поправка передбачає механізм зняття цих санкцій.

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"Якщо адміністрація дійде висновку, що Росія може пройти один виборчий цикл без втручання, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком, то санкції будуть зняті", - зазначив член Палати представників.

"Нам потрібен серйозний механізм, щоб покарати Росію за те, що вона зробила на попередніх виборах, і стримати їх. Ця поправка робить це", - додав Шерман.

Співавтором цієї поправки виступила Максін Вотерс.

Палаті представників США цього тижня ще належить схвалити сам проєкт оборонного бюджету, до якого увійшла поправка. Тільки після того, як він буде узгоджений обома палатами Конгресу США, його направлять на підпис президенту Трампу.

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Раніше адміністрація президента пригрозила, що накладе вето на оборонний бюджет країни на 2020 рік, якщо Конгрес знизить його до $733 млрд із запитаної суми в $750 млрд.

Якби версія закону про національну оборону "була представлена президенту в його нинішньому вигляді, радники рекомендували б йому накласти на неї вето", - йдеться в заяві адміністрації.

У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про імовірне втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала його генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Трампа.