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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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 У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ

Палата представників США підтримала поправку до законопроєкту оборонного бюджету країни на 2020 рік, яка передбачає введення нових санкцій щодо російського суверенного боргу через передбачуване втручання Росії в президентські вибори США в 2016 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ця поправка передбачає реальні серйозні санкції щодо Російської держави, згідно з якими жоден громадянин США не може здійснювати додаткові угоди з російським суверенним боргом", - заявив один з авторів поправки демократ Бред Шерман під час засідання, яке транслював телеканал C-SPAN.

Він також додав, що поправка передбачає механізм зняття цих санкцій.

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"Якщо адміністрація дійде висновку, що Росія може пройти один виборчий цикл без втручання, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком, то санкції будуть зняті", - зазначив член Палати представників.

"Нам потрібен серйозний механізм, щоб покарати Росію за те, що вона зробила на попередніх виборах, і стримати їх. Ця поправка робить це", - додав Шерман.

Співавтором цієї поправки виступила Максін Вотерс.

Палаті представників США цього тижня ще належить схвалити сам проєкт оборонного бюджету, до якого увійшла поправка. Тільки після того, як він буде узгоджений обома палатами Конгресу США, його направлять на підпис президенту Трампу.

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Раніше адміністрація президента пригрозила, що накладе вето на оборонний бюджет країни на 2020 рік, якщо Конгрес знизить його до $733 млрд із запитаної суми в $750 млрд.

Якби версія закону про національну оборону "була представлена президенту в його нинішньому вигляді, радники рекомендували б йому накласти на неї вето", - йдеться в заяві адміністрації.

У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про імовірне втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала його генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137112
 
   
 Топ коментарі
 
Санкции за вмешательство России в выборы США
Прокурор Мюллер в своём докладе отдельно подчеркнул деятельность российских троллеферм, которые оккупировали американские ресурсы и там вбрасывали и со стороны республиканцев, и со стороны демократов.
В Британии на время Брекзита была применена та же технология: разжигание по обе стороны баррикады.
Ненависть, агрессия, неприятие чужой точки зрения.
Цель - расколоть общество.

А вот теперь санкции в ответ.
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Предлагаю переименовать Россию в Моржовию.
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они в украине это делают уже лет 10 без остановок
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Кацапье и Иран подзуживает к конфликту,надеясь что цена нефти вырастет резко.Чужими жизнями жар загребать это кгбшные кацапские методы
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Ага, только этот "друг" отобрал у нас ЯО в своё время взамен на бесполезную бумажку меморандума, и теперь для понту балуется смешными недосанкциями, которые даже с Донбасса рашку не могут выгнать, не говоря уже про Крым.
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УКРАЇНА - держава .. і до неї людські відносини не ліпляться . Впарювання бидлу мемів-"смислів" на кшалт "гандурас сказав- бантустан відповів" це ТИПОВА маніпуляція по Уснадзе... А в літературі така гібрідна війна на рівні свідомості описана в Орвел1984 У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 4235
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Санкции за вмешательство России в выборы США
Прокурор Мюллер в своём докладе отдельно подчеркнул деятельность российских троллеферм, которые оккупировали американские ресурсы и там вбрасывали и со стороны республиканцев, и со стороны демократов.
В Британии на время Брекзита была применена та же технология: разжигание по обе стороны баррикады.
Ненависть, агрессия, неприятие чужой точки зрения.
Цель - расколоть общество.

А вот теперь санкции в ответ.
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они в украине это делают уже лет 10 без остановок
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Більше. Думбас завжди тримався особняком і без тролів. Ми, нарот Думбаса... Відчуваєш різницю?
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ой... а може з 1920р? Саме тоді жидокамуняцькі банди почали окуповувати Україну і росказували що то була громадянська війна ...
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Уверен что не 10, а всегда-в этом суть кацапская.
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Московія почала це робити з 1654 року , стравлюючи брехнею та підлими інтригами козацьких полковників з Лівого та Правого берегів , та відправляючи незгодних до Сибіру . Тобто 365 років скаженного пресингу Орди-вампіра , але назло кацапам і Кацапії Ураїна жила , живе і жити буде !
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Традиция продолжается, каждый раз после встречи Трампа с ху#лом конгрес вводит новые санкции. В Конгрессе США одобрили поправку к законопроекту оборонного бюджета, предусматривающую новые санкции против РФ - Цензор.НЕТ 7756
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СВОГО ЧАСУ, ДЯКУЮЧИ САНКЦІЯМ ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТУ, РОЗВАЛИВСЯ сересер... У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 5688 І жидо-фашистська фєдєрастія царя пукіна під тиском санкцій РОЗВАЛИТЬСЯ У Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9602
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Уявіть на хвилинку хочаб місяць без свинособак в інтернеті...світ цивілізований подарував інформаційний віртуальний світ але свинособаки і це перетворили на матеріал якутського скульптора
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Найдієвіші санкції донік уже проігнорував. Не підпише і ці. Вальодя міцно тримає його в кулаці.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Конгресі США схвалили поправку до законопроєкту оборонного бюджету, що передбачає нові санкції проти РФ
 
 
 
 
 
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