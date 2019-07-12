 Відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ
"З-під пораненої шкіри сочилася душа. Сергій, 32 роки, з Миколаєва, старший матрос. Поранений у селищі Гранітне Донецької області. Потрапив під обстріл ПТРК. Найдовшу і важку ніч провів у реанімації та операційній лікарні Мечникова. У нього відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки з переходом на лобові пазухи, поранення скроневої області праворуч, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітку, черевну стінку. Дуже постраждали очі. Пневмоторакс праворуч. Позитивна динаміка - годину тому зняли апарат ШВЛ. Говорить тихо про синів. Молодший піде до школи, 6 років, найстаршому - 11. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками. Стан вкрай важкий. Попереду безліч операцій та маніпуляцій у Мечникова. Потім, якщо виживе, реабілітація", - розповів Риженко.
Будь ласка, живи. Чіпляйся за життя і одужуй !
А в путинских обстрелах и нарушеннии х@йлом разрешенных калибров винят Зеленского.
Назначенный Кириленко самодостаточная фигура, что бы отвечать за этот косяк - как и Грицак, Полторак за свои. Иначе ваш Порошенко должен давно отбывать пожизненное - вы же его выводите за рамки ответственности. Почему бы ему не посидеть за Семочко, Медведчука или Свинарчуков? Подчеркиваю - по вашей же логике!
Па першае - украiнскi сцяжок на аватары не абавазкова выдае патрыета.
Можа належыць сепару, парахаботу, цi нават "ольгiнцу".
Па другое - з усей колькасьцi нацый - на усходзе Украiны сярод пуцiнскiх бандытау найбольш украiнцау i адзначаць адзiных беларусау - манiпуляцыя. Iнакш увесь народ Украiны павiнен быць у адказе за забойства у Кiяве Шарамета. Пра Грыба таксама маучыце - пасля Тумгоева...
Вы признаете только гибридный плюрализм, в котором нет места отличному от вашего мнению и разделяете людей по национальному признаку.
Ну и скажите наконец уже вслух, что Жизневскому нех было делать на Майдане!
Смерть москалям. Всім.
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c