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Все про:поранення (1473) військовослужбовці (2452) лікування (275) Риженко Сергій (21) операція Об'єднаних сил (1372)

 Відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні

Українським лікарям вдалося стабілізувати стан пораненого під Гранітним Донецької області українського воїна.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ

"З-під пораненої шкіри сочилася душа. Сергій, 32 роки, з Миколаєва, старший матрос. Поранений у селищі Гранітне Донецької області. Потрапив під обстріл ПТРК. Найдовшу і важку ніч провів у реанімації та операційній лікарні Мечникова. У нього відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки з переходом на лобові пазухи, поранення скроневої області праворуч, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітку, черевну стінку. Дуже постраждали очі. Пневмоторакс праворуч. Позитивна динаміка - годину тому зняли апарат ШВЛ. Говорить тихо про синів. Молодший піде до школи, 6 років, найстаршому - 11. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками. Стан вкрай важкий. Попереду безліч операцій та маніпуляцій у Мечникова. Потім, якщо виживе, реабілітація", - розповів Риженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, двох поранено, знищено трьох терористів. За добу - 24 ворожі обстріли, - штаб

Відкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137111
 
 
 Топ коментарі
 
Господи ...
Будь ласка, живи. Чіпляйся за життя і одужуй !
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Ну давайте, начинайте рассказывать, что надо мириться... понять... простить...
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Ну давайте, начинайте рассказывать, что надо мириться... понять... простить...
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Нужно выполнить все условия в минских соглашениях по очередности, так как того хотят кацапы. Причём в течении года. На каждый пункт 2 месяца. Дать им в порядке своей очереди за 2 месяца сложить оружие. Взять под контроль границу. Отменить амнистию и норму о том что закон обратной силы не имеет. Пересажать всю нечисть. Отменить все остальное, включая особый статус и распустить раду с избранными в нее от лугандона сепарами.
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Господи ...
Будь ласка, живи. Чіпляйся за життя і одужуй !
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Ну чому такі справжні люди не балотуються на Президента : всіляке гівно плаває на поверхні а справжні ГЕРОЇ гинуть!
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Зеленского туда,пусть посмотрит.Проблема в том,что рос.психологи просчитали нашего гидранта и составили его психотип.А посему и усилили обстрелы наших позиций.Чем больше он будет долдонить о мире,тем больше будут, сепарасты,убивать и калечить наших парней.Логика проста - хочешь мира?Будет тебе мир,но на коленях и на моих условиях.Надо просто заткнуться и дать понять,что чем больше обстрелов,тем дальше мир.Ведь не надо быть семи пядей во лбу,чтобы понять стратегию кремля.Послушайте зажопников,они ее четко озвучивают.
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Зелена шмаркля - пісюніст з пердящим голосом .
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ой, ну какие у вас точные и однозначные дефиниции, мій друже...даже про Ленку майже ні слова...
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Последней тварью хуже путиноида нужно быть, что бы к эскалации и обстрелам Зеленского приплести и обвинить.
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Последней тварью нужно быть, что бы не понимать, что во всех событиях в армии и на фронте виновен главнокомандующий или хенералы им назначенные
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Порохоботы пробивают мыслимые и немыслимые днища - игнорируют мародерство в оборонке на запчастях, экипировке, диверсии на складах(с возможной целью сокрытия того же воровства).
А в путинских обстрелах и нарушеннии х@йлом разрешенных калибров винят Зеленского.
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А хто відводить війська прогинаючись під ПУ ?
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Шел бы ты критиковать своего лукашенко, без тебя тут разберутся
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То ви вже прозріли? Півроку тому винуватий був Порошенко.... Але то таке. Ви своїх співгромадян хоч дятлами обізвали? Тих, які сепаратистами допомагають? Ні? Тоді чого ви обзиваєте дятлами українців? Звідки у вас таке моральне право? В наостанок. Я тут живу. І мені не все одно, що тут відбувається. Цей воїн поранення отримав тоді, коли загинув інший. Під час влучання у КрАЗ. Який супроводжував призначеного Зєлєнском Кириленко, що не повідомивши військових, поперся на лінію вогню. На джипі. Підставивши хлопців. А Зєлєнскому писали, що цю людину не можна призначати. Зєлєнскій винен навіть у цьому конкретному випадку. Як і в посиленні обстрілів. Бо кацапські психологи його "прорахували". Вони тиснуть на його слабкі місця. Одне з тих місць - боягузтво. І у кацапів це виходить. Зєлєнскій проситься на аудієнцію до пуцина. Тьху!
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Обстрелы усилились на многих участках. По обстрелу КрАЗа безусловно должно быть расследование и наказание должностных лиц Украины, но аппелировать к этому частному случаю - манипуляция.
Назначенный Кириленко самодостаточная фигура, что бы отвечать за этот косяк - как и Грицак, Полторак за свои. Иначе ваш Порошенко должен давно отбывать пожизненное - вы же его выводите за рамки ответственности. Почему бы ему не посидеть за Семочко, Медведчука или Свинарчуков? Подчеркиваю - по вашей же логике!
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Ви неуважно читаєте мій пост. Щоб апелювати до українців, попросіть вибачення за участь ваших співвітчизників у збройних формуваннях донбаських сепаратистів, за передачу українця Гриба вашими співвітчизниками кацапським спецслужбам. І навіть тоді, ви житель іншої країни не маєте морального права давати оцінку українцям, які живуть на своїй землі і не пхають носа у білоруські справи. Так вам зрозуміло?
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Я уважлiва чытау ваш каментар.
Па першае - украiнскi сцяжок на аватары не абавазкова выдае патрыета.
Можа належыць сепару, парахаботу, цi нават "ольгiнцу".
Па другое - з усей колькасьцi нацый - на усходзе Украiны сярод пуцiнскiх бандытау найбольш украiнцау i адзначаць адзiных беларусау - манiпуляцыя. Iнакш увесь народ Украiны павiнен быць у адказе за забойства у Кiяве Шарамета. Пра Грыба таксама маучыце - пасля Тумгоева...
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Повторюю ще раз, я не збираюся з іноземцем обговорювати справи моєї країни. І доведу до вашого відома, що таки так, українців різні - і порохоботи, як виїх називаєте. Бо у нас , на відміну від Білорусі поки що існує плюралізм. Не потрібно іншому народу нав'язувати свій політичний стрій, бо цим ви стаєте схожі на кацапа. В Україні кожен громадянин має конституційне право висловлювати свою думку. І у цьому всі рівні - зєлєботи, порохоботи, ляшкоботи і інші громадяни України. І не потрібно перетворюватися у такого собі оберменша:"Гут, Ваня, карашьо! Дєлай так!". А щоб до вас дійшло, я скажу ще по-іншому. Яне обговорюю з вами вашу дружину. Вважаю, що це - некоректно. Я не обговорюю з вами вашу Батьківщину - вважаю, що це некоректно. Я не обговорюю з вами вашу матір - вважаю, що це некоректно. Чому ви з українцем обговорюєте його погляди на свою Україну і на українську політику?!! Для вас поняття коректності і поняття такту не існує?
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Вы лжете нагло и безаппеляционно - вы обсуждаете Беларусь, вешая вину за Гриба на всех моих соотечественников.
Вы признаете только гибридный плюрализм, в котором нет места отличному от вашего мнению и разделяете людей по национальному признаку.
Ну и скажите наконец уже вслух, что Жизневскому нех было делать на Майдане!
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Ви не білорус, а кацап. А вина за викрадення Гриба цілковито лежить на Білорусі, бо викрали його на території Білорусі. Якщо ви не контролюєте свою територію, то займіться спочатку наведенням порядку на своїй території, а потім лвзьтетв українські справи. В ще одна ваша маніпуляція - Жизнєвскій. Він на відміну від вас в інтернеті частину українців брудом не поливав, а брав участь у структурах українського націоналістичного радикального спрямування, які ви тут паплюжите. І він склав голову за ідеали, яких у Білорусі просто немає - волю, вільне висловлювання своїх думок і демократію. А вас у Білорусі все влаштовує. Вас не влаштовує те, що робиться в Україні. Ви - брехун, маніпулятор і фарисей. Як вас земля носить?
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Вот и путен говорит - "раз Боинг на территории Украины упал...", ему тоже неважно что вы не контролируете территорию Вот только наверное зря я сказал " вы" - раз повторяете эти тезисы, я сомневаюсь в вашем гражданстве.
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Не маніпулюйте. Боїнг збитий над номінальною територією України, яку вона тимчасово не контролює. І це визнано світом. Не пригадую, щоб світом було визнано, що білоруська влада не контролює якусь частину своєї території. А якщо ви знаєте такий факт, то мене дивує, чому ви нічого не робите для своєї Білорусі, а лізете з порадами в Україну. Покажіть нам приклад, як встановити суверенітет над своєю територією. Тоді ваші поради можливо будуть взяті до уваги.
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Вороненков, Шеремет, десятки патриотов и общественных активистов убиты в Киеве - вы не "контролируете аитуацию"
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Одужання пораненому.
Смерть москалям. Всім.
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Живи аоїне, одужай!!! Слава Герою України!!! смерть клятой масковії!!!!
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Так что там новый губернатор от зеленского говорит об амнистии для " повстанцев"...? Портнов уже подготовил законопроект?
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"Декрет о мире" авторства Портнова будет ратифицирован, когда после выборов в Раду Портнов станет ген. прокурором.
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ага, они устали от войны (никогда ее в глаза не видев)
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После обстрела колоны главы ОДА Донецка Кириленко с МО выдвинулась инспекция разбираться с морпехами что они ведут себя агресивно по отношению к боевикам провоцируя их в результате чего гибнут наши ребята вы просто вдумайтесь мы виноваты в том что гибнут наши воины потому что мы агресивно настроены к боевикам это полный финиш
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Вова, ты не забыл во время звонка соседнему Царю давеча попросить его что "надо просто перестать стрелять" ? Надо было пагаварить - пагаварил, не ? Тьфу.
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Парад будет! Узеленского совсем не понимают ситуации. 24 августа на Крещатике анонсирован парад.
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c
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Раненому парад нужен или уверенность, что дети его были обеспечены.
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благослови Господь раненого Воина и скорейшего выздоровления!
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Зато бандюки і сєпари безнаказанно шикують і вбивають... https://www.youtube.com/watch?v=im4plsYnSOE
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВідкрита ЧМТ, перелом лобової кістки, десятки осколків. Говорить тихо про синів. Хвилюється, щоб вони вивчилися, стали чоловіками, - головлікар Риженко про українського воїна, що надійшов до лікарні
 
 
 
 
 
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