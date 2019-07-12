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 Суспільство, За кордоном
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 Німеччина виділила для допомоги постраждалим на Донбасі 760 тисяч євро, - посольство

Федеральний уряд Німеччини надає Мальтійській службі допомоги у Світі додаткові 760 000 євро для продовження проєкту, який ця служба здійснює в Україні - "Внесок у психосоціальну стабілізацію постраждалих у конфлікті в Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.

Зазначається, що в минулому Федеральний уряд уже надав Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і постраждалим від конфлікту в Україні.

З 2018 року в рамках проєкту, який здійснювався Мальтійською службою допомоги в Україні разом з ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій" і Національним університетом "Києво-Могилянська Академія", шляхом індивідуальної терапії та консультацій було надано допомогу понад 7000 потерпілих, а ще 14 000 людей брали участь у групових сеансах терапії. Відповідно до актуальних досліджень, близько 30 % внутрішньо переміщених осіб страждають на посттравматичний стресовий синдром, майже 20 % мають депресії. Ці цифри свідчать, наскільки важливою є психосоціальна допомога під час продовження конфлікту.

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Мальтійська служба допомоги з липня 2019 року запроваджує нову фазу допоміжного проєкту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, відвідуватимуть мобільні команди підтримки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137109
 
   
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НЕ густо конечно,но для партии гондонов для жителей бамбаса должно хватить..по два штуки-один на голову..чтоб все видели кто такие и более таких не рождалось
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Носяться з тим Думбасом як з писаною торбою.
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все это - профанация. раньше стояли девочки собирали пожертвования на что угодно со списками, а теперь те же девочки стоят с планшетами. прогресс!
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пусть немчура ити свои "5 копеек" оставит при себе..Лучше просто пусть не даёт Кремлю собою пробивать ПАСЕ.
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Тушить пожар деньгами? Конгениально!
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Допомогати треба виключно проукраїнським громадянам,а вата хай пензлює до жіночого полового органу моржа.
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