 Суд анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Артем Захаров.
"Шостий апеляційний адміністративний суд скасував відверто незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України", - написав він.
Як повідомлялося, 5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".
Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. в ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.
подумати дико, і страшно, лише через 5 років, 5 років нікчемного правління парашенки, в країну повертається все те огидне рашапоїдне шобло, що вело країну в обійми імперського старшого брата, безбожно грабуючи і систематично принижуючи і витравлюючи все українське.
якщо в цієї нації ще не пропала гордість, честь і вроджена нескорена любов до волі і незалежності,то прийшла пора все те продемонструвати, бо путін, він же ху.йло зі своїм оточенням чудово розуміє, ще одне покоління українців, що зросло в непідконтрольній країні, і небачити йому України під собою ніколи.
роль президента країни Зеленського зараз, його продумакних і своєчасних дій в першу чергу, його звернень до народу з різних гострих і актуальних питань, вдалої зовнішньої політики, ефекних і ефективних зрушень у внутрішній, буде відігравати ключову роль в подальшій долі країни. також величезну роль у вищесказаному має відіграти і команда президента, тільки вона піде шляхом папередніків, усьо, все закінчиться черговими кривавими обіймами з імперською рашкою.
Кузьмин в уголовке по очень серъезным дела и даже протекторат Порошенко-Луценко ему не поможет...