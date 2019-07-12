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 Суд анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду, - адвокат

Шостий апеляційний адміністративний суд м.Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації першого заступника генпрокурора (2010-2013) Рената Кузьміна кандидатом у депутати зі списку політсили "ОП - За життя".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Артем Захаров.

"Шостий апеляційний адміністративний суд скасував відверто незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України", - написав він.

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Як повідомлялося, 5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. в ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.

Суд анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137104
 
 
 Топ коментарі
 
Неужели вы не понимаете разницы?
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
Сергей Марченко
Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
Это ваша ответственность, что так произошло.
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.

Это ваша ответственность, что так произошло.
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Браво потужім рехворматорам, що за п'ять років не змогли кримінальні справи по Кузьміну довести до суду!
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да понятно шо порох нихрена ни сделал так что вы теперь 5 лет будете повторять паередники ,одно и тоже, этот клоун нарушает уже здкесь и сейчас что янык на его фоне интилегентом выглядит
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Зачем нам цик? Пусть суды выборы проводят, им же виднее кого регистрировать. Та и вообще суды могут заменить и парламент и кабмин с парламентом, нахера эти выборы вообще, пускай все суды решают
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рєванш ригов. Полний і успєшний. А де та політична нація, шо остаточно сформувалась в ході Революції Гідності??? Шо ми? хохли? чи вже хуже?
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А де Нацсуки (сепари) бігом під суд. Де Білецький? Каравул!!!! Де самий чесний із самих ческих рюкзаків - Рюкзаков? На морду факт порушення виборів, чи то свої?
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Ну шо, зебилы. Как оно ощущать себя зебилом? Тотальным и безапелляционным? Но, надеюсь, теперь вы довольны. У вас больше нет причин жаловаться на жизнь.
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Во времена абсолютного зебильного бардака "суды" спешат набивать карманы. Они и гитлера амнистируют за взятку.
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Когда отменялась статья об незаконном обогащении, это был какой бардак, соевый, порохнявый, дебильно-сивый?
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У Кузьмина карта козырная,а у Юры коцанная и без ПРофильного Орезания...?
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Да выбирай какой хочешь. Только как это отменяет пришедшую "еру добробуту",мать её ети?
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Таки Да! Кузьмин Юру научит - как себя вести с немцами?
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Цікаво, хто цих суддів призначав, - Зеленський, Богдан, Данилюк?
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Пока из судов и ЦИК не выгнать соевых ********** мздоимцев, - все будет как и прежде, все последние 9 лет
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Головний радник зєлебєні портнов рулює судамии разом з підрахуєм . Після відрізаних голів судді та його родини в Харкові , сьогоднішні судді без дозволу портнова на горшок не ходять . Оце влада !
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шо тут коментувати, так звана еліта, срана, і в першу чергу політична, ліпила останні 15 років не європейську країну з відповідними державними інституціями а кормушку, для себе і своїх висерів, створила і викормила нескінченну армію холуїв(від депутатів різних рангів, чиновників, журнашлюшок і до тітушок), що їй прислуговує за жирні куски і просто крихти з барського столу, і нарешті убезпечила своє подальше, нікчемне і гниле існування за допомогою, різного пошибу силових структур, кількість яких більша за діючу армію і з щедрим фінансуванням.
подумати дико, і страшно, лише через 5 років, 5 років нікчемного правління парашенки, в країну повертається все те огидне рашапоїдне шобло, що вело країну в обійми імперського старшого брата, безбожно грабуючи і систематично принижуючи і витравлюючи все українське.
якщо в цієї нації ще не пропала гордість, честь і вроджена нескорена любов до волі і незалежності,то прийшла пора все те продемонструвати, бо путін, він же ху.йло зі своїм оточенням чудово розуміє, ще одне покоління українців, що зросло в непідконтрольній країні, і небачити йому України під собою ніколи.
роль президента країни Зеленського зараз, його продумакних і своєчасних дій в першу чергу, його звернень до народу з різних гострих і актуальних питань, вдалої зовнішньої політики, ефекних і ефективних зрушень у внутрішній, буде відігравати ключову роль в подальшій долі країни. також величезну роль у вищесказаному має відіграти і команда президента, тільки вона піде шляхом папередніків, усьо, все закінчиться черговими кривавими обіймами з імперською рашкою.

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Эти Гады не ПРосто Так Армию разрушали и Арсеналы один за другим взрывали-еще ПРи Кучме - под Мелитополем,что не дальше в Лес,тем больше Дров???
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ЦИК подаст апеляцию и постановление этого "суда" отменит суд высшей инстанции...
Кузьмин в уголовке по очень серъезным дела и даже протекторат Порошенко-Луценко ему не поможет...
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