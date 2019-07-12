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 Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ. ФОТО

Папа Римський Франциск створив екзархат для українських греко-католиків, які проживають в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.

Адміністратором Екзархату Папа призначив італійського кардинала Анджело Де Донатіса.

Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ 01
Кардинал Анджело Де Донатіс. Фото: Vatican News

Новостворена церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку над 70 тисячами віруючих, що зібрані в 145 громадах, здійснюють 62 священики. Кафедральним храмом і центром Апостольського екзархату буде парафіяльний храм святих Сергія і Вакха в Римі.

Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ 02
Богослужіння в парафіяльному храмі святих Сергія і Вакха в Римі. Фото: Vatican News

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск провів зустріч із синодом УГКЦ, на якій засудив російську агресію на Донбасі

У пресслужбі Ватикану зазначили, що українські греко-католики проживають в Італії з кінця минулого століття.

Нагадаємо, на початку липня у Ватикані відбулася зустріч Папи Римського з предстоятелем Української Греко-Католицької Церкви, членами Постійного Синоду та митрополитами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137103
 
   
 Топ коментарі
 
300 РОКІВ НАЗАД уніати отримали томос, щоб залишити мацкву православную. А війна і зараз іде з ісконно православними!!!
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Это хорошо.
Сколько гадостей и грязи лились запоребриком все эти годы, начиная с советской власти, на греко-католиков, сколько вранья.
Украинских греко-католиков в РФ традиционно ненавидят, и традиционно же боятся.

Недаром провокация с "русских буряцков казаков" в Сиднее на 9 мая была устроена именно для прихожан у греко-католоческой церкви.
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НЕ буде такого обєднання найближчим часом. І ПЦУ теж може не стати зусиллями москви мудрого наріту і старого маразматика якого турнули від влади і мошни. УГКЦ буде цвісти і пахнути і без ПЦУ.
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Зеленський проживає в Італії на дачі..
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ну может быть и есть дача у Зеленского в Италии, можно диклорацию посмотреть он же не бедный человек, и шо тут такого?
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УГКЦ має мати в Італії єпископа українського походження, і не тільки в Італії, українців, вірних УГКЦ багато по всьому світу і призначення єпископом УГКЦ не українця який не володіє українською мовою прискорить відхід УГКЦ від Ватикану. Все ж таки УГКЦ це українська православна церква, а не чисто католицька. УГКЦ моляться за всіх православних християн, бо материнською церквою для УГКЦ є Константинопольська грецька церква! Останні події ************ українських православних ПЦУ та УГКЦ до реального об'єднання в єдину українську церкву з Патріархом Святославом на чолі, бо ані Константинополь, ані Ватікан не можуть в повній мірі надати українським вірним повноцінне самоврядування!
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НЕ буде такого обєднання найближчим часом. І ПЦУ теж може не стати зусиллями москви мудрого наріту і старого маразматика якого турнули від влади і мошни. УГКЦ буде цвісти і пахнути і без ПЦУ.
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Вже пізно. Мабуть подивившись на останні події в ПЦУ і цей скандал з кгбістом Філаретом, українські греко-католики вирішили йти окремим шляхом - самі думають звернутися до Папи Римського з проханням про надання свого "Томосу", тобто патріархату. Тож злиття в ПЦУ в плани УГКЦ наразі точно не входить.
Пруф: https://24tv.ua/ugkts_poprosit_u_papi_rimskogo_pro_vlasniy_patriarhat_n1172654
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скандал з філаретом тут ні до чого. просто країна розуміє, що це питання нацбезпеки. чого вони повинні підчинятися комусь-десь, коли живуть тут?
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Это хорошо.
Сколько гадостей и грязи лились запоребриком все эти годы, начиная с советской власти, на греко-католиков, сколько вранья.
Украинских греко-католиков в РФ традиционно ненавидят, и традиционно же боятся.

Недаром провокация с "русских буряцков казаков" в Сиднее на 9 мая была устроена именно для прихожан у греко-католоческой церкви.
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Чи може навпаки. Це козаки хмеля прийшли в західну Українунищити неправославних а не навпаки
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300 РОКІВ НАЗАД уніати отримали томос, щоб залишити мацкву православную. А війна і зараз іде з ісконно православними!!!
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Давайте еще каменный век вспомним, там вообще был развит каннибализм, и Ваши, и мои предки человечину ели, ном-ном-ном.
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Это был ответ комментатору, попал не туда, почему то.
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да, блин, давайте забудем, сколько украинцев убито с 2014 года и будем веселиться. Чья это у вас логика??
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2014 год - это пять лет назад.
Это как, то же самое, что и три века?
Во сколько годков разница?

Написала же, нужно каменный век вспомнить, неандертальцы, например, наших предков лопали прямо сырьем.
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Римо-католики создали экзархат Греко-католиков.
Пора в Украине создавать экзархат Христиано-мусульман.
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Як кажуть у народі: Сказав, як у воду перднув! Навіщо коментувати те, у чому не розбираєшся? головне свої 5 копійок вставити?
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Вы зашли сюда нюхать кто куда пернул или высказать своё компетентное мнение?
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Моя компетентна думка: УГКЦ є структурним підрозділом Римської католицької церкви і митрополит УГКЦ напряму підпорядкований Папі Римському з 1596 року. Людина, яка знає таку елементарну річ, не писала би брєд на кшталт: "Римо-католики создали экзархат Греко-католиков, Пора в Украине создавать экзархат Христиано-мусульман"
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Ху...ло не даремно з"їздив до папіка.
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Поздно , я уже в протестантах . Плевать я хотел на папу , когда он встречается с убийцей украинцев .
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