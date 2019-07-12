 Папа Римський створив в Італії екзархат УГКЦ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vatican News.
Адміністратором Екзархату Папа призначив італійського кардинала Анджело Де Донатіса.
Кардинал Анджело Де Донатіс. Фото: Vatican News
Новостворена церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку над 70 тисячами віруючих, що зібрані в 145 громадах, здійснюють 62 священики. Кафедральним храмом і центром Апостольського екзархату буде парафіяльний храм святих Сергія і Вакха в Римі.
Богослужіння в парафіяльному храмі святих Сергія і Вакха в Римі. Фото: Vatican News
У пресслужбі Ватикану зазначили, що українські греко-католики проживають в Італії з кінця минулого століття.
Нагадаємо, на початку липня у Ватикані відбулася зустріч Папи Римського з предстоятелем Української Греко-Католицької Церкви, членами Постійного Синоду та митрополитами.
Пруф: https://24tv.ua/ugkts_poprosit_u_papi_rimskogo_pro_vlasniy_patriarhat_n1172654
Сколько гадостей и грязи лились запоребриком все эти годы, начиная с советской власти, на греко-католиков, сколько вранья.
Украинских греко-католиков в РФ традиционно ненавидят, и традиционно же боятся.
Недаром провокация с "русских буряцков казаков" в Сиднее на 9 мая была устроена именно для прихожан у греко-католоческой церкви.
Это как, то же самое, что и три века?
Во сколько годков разница?
Написала же, нужно каменный век вспомнить, неандертальцы, например, наших предков лопали прямо сырьем.
Пора в Украине создавать экзархат Христиано-мусульман.