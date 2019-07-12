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 Політика України
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 Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС

Польські політики й дипломати "однобічно і політизовано" трактують трагічні події, що відбулися на Волині в 1943-1944 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"У ці дні ми згадуємо одну з найтрагічніших сторінок спільної українсько-польської історії. Переконані, що кожне життя є безцінним. Тому вшановуємо пам`ять всіх загиблих внаслідок Волинської трагедії", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що однозначно і рішуче засуджують злочини проти мирного населення - українців, поляків, євреїв, чехів та інших постраждалих.

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"Водночас не можемо погодитися з однобічною і політизованою оцінкою трагічних подій 1943-1944 з боку польських політиків і дипломатів. Правда про тогочасні події має бути встановлена на основі достовірних архівних матеріалів. Неприпустимими є спроби маніпуляцій трагічною історією, однобоке трактування та використання її в політичних цілях. Це лише розпалює негативні емоції між українцями та поляками і не сприяє виясненню правди", - йдеться в повідомленні.

"Віримо, що діалог між істориками та експертами буде невдовзі відновлений, всі спірні моменти вивчені і проаналізовані в дусі порозуміння, взаємної поваги та відповідальності за майбутнє відносин між нашими державами і народами", - додали в МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137102
 
   
 Топ коментарі
 
Треба повинитись один перед одним,та жити далі.
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про "ваших" тут взагалі не розмовляють... Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 3567
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Під "волинською трагедією" проплачені московськими спецслужбами поляки трактують природний самозахист українців від польських колаборантів гітлерівського окупаційного режиму. На увесь світ відомо, що у польських збройних формуваннях, які діяли під гітлерівським командуванням, було набагато більше особового складу, чим в "армії крайовій" та "армії людовій" разом узятих. Якби польські "жертви" "волинської трагедії" дожили до "звільнення" цієї території сталінським режимом, їх усе одно поперевішували і порозстрілювали, як гітлерівців і убивць - тільки на цей раз енкаведисти ("смерш" і "краснопьориє"). Офіційно говорити про це на увесь голос чомусь соромляться. Так само чомусь "забувають" про гітлерівську "національну політику" щодо поляків. Гітлерівські "учені" вважали усі польські племена "арійськими". То ж кожен достатньо метикуватий поляк, який міг довести своє походження з певного конкретного польського племені (хоч будь-якого) - отримував гітлерівський сертифікат про арійську чистоту. Це коли гітлерівські "юуберменші" накивали п'ятами, такі поляки знову згадали, що вони - гноблені усіма поляки.
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Паляки спят и видят когда договорятся с кремлем чтобы забрать территорию которою они всегда принимали как свою, а ***** поделить восточные земли так же как и Венгры, и Румыны.
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Катынский расстрел. - Советское военное преступление, массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии (расстрелы производились по решению «тройки» НКВД СССР), осуществлённые весной 1940 года. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек. КГБ-шник Х**ло - идейный наследник НКВД.
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Кремль давно предлагает поделить Украину, при этом подчинить себе Киев и продолжать объявлять Московию наследницей Киевской Руси.
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нема у Кремля а ні ручок а ні ножек.. нічого Кремль робити не може бо він -будова Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 7949 а пукін що седить в Кремлі дійсно падлюка... Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 2897
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Лікбез від расеянського історика. Ти Семен піди краще своїми справами займись. Наприклад поможи воонтерам дідиваівалів із землі православної піднімати. Під Ржевом досих пір піднімають з ровів боліт. Як казав трй волонтер пісоя ві1ни прийшла рознарядка про знищення слідів війни. Поля пропахали, дідофф плугами порозривали, одного человєка на десятки метрів треба збирати. Роботи повно а ти на цензорі штани протираєш
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Польше ничего не мешает одновременно быть адвокатом Украины в ЕС и разрабатывать планы по захвату её территорий.
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Українцям платять стільки скільки і Полякам.
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Те що українці в Польші отримують таку ж саму платню як і поляки фашистську бидлоту пукіна аж розриває... Їх аж жаба душить що українці отримують в Польші більше ніж москалі в мацквє
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Про це потрібно "інформувати" касабів Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 4074
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А наши дипломаты как трактуют те события, не политизированно?
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про "ваших" тут взагалі не розмовляють... Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 3567
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Треба повинитись один перед одним,та жити далі.
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З тої проблеми нема жодної користі. Як не хочеш проблем - не вартує проблем підіймати, і в старих проблемах копирсатися. Ту проблему підіймають ті, як бажають проблем у польсько-українських відносинах. Найбільш вигідно то Росії. Ото скоріше і танцюють польсько-українські балаболи під дудку кацапського дирижера. Польсько-український пакт про дружбу мав би включати в себе забуття усіх минулих проблем.
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І фотовиставкою жида дімона табачніка в "Арсеналі" , де були фото діток скручених колючим дротом . Те фото , нещасних діток божевільної албанської циганки ,зробили ще до війни . Тільки брацкая москва до сьогодні стверджує що то робота УПА .
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https://www.dw.com/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82/a-15394438
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можна говорити про шо завгодно!
головне це справи, а з цим є проблеми!
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Головне що думка поляків співпадає з думкою росіян.
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не бреши падлюко пропукінська!! КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ СВОЮ ДУМКУ!! а "думки поляків" чи "думки москалів" це ПАСКУДНА МАНІПУЛЯЦІЯ та гібрідне засерання мізків бидла Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 6367 ДУМКИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ КОНКРЕТНІ ЛЮДИ і інколи вони можуть проголошувати УЗГОДЖЕНІ ДУМКИ якихось спільнот. а "думок поляків"(як і інших народів) НЕ ІСНУЄ Польські дипломати й політики трактують Волинську трагедію "однобічно і політизовано", - МЗС - Цензор.НЕТ 8236
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Веди себе культурно. І попий заспокійливі.
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Зєля ще мід не почистив. Після виборів будуть як регіонали пичсати чєлабітную в варшаву с прозьбай прізнать гінацідам нации
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Під "волинською трагедією" проплачені московськими спецслужбами поляки трактують природний самозахист українців від польських колаборантів гітлерівського окупаційного режиму. На увесь світ відомо, що у польських збройних формуваннях, які діяли під гітлерівським командуванням, було набагато більше особового складу, чим в "армії крайовій" та "армії людовій" разом узятих. Якби польські "жертви" "волинської трагедії" дожили до "звільнення" цієї території сталінським режимом, їх усе одно поперевішували і порозстрілювали, як гітлерівців і убивць - тільки на цей раз енкаведисти ("смерш" і "краснопьориє"). Офіційно говорити про це на увесь голос чомусь соромляться. Так само чомусь "забувають" про гітлерівську "національну політику" щодо поляків. Гітлерівські "учені" вважали усі польські племена "арійськими". То ж кожен достатньо метикуватий поляк, який міг довести своє походження з певного конкретного польського племені (хоч будь-якого) - отримував гітлерівський сертифікат про арійську чистоту. Це коли гітлерівські "юуберменші" накивали п'ятами, такі поляки знову згадали, що вони - гноблені усіма поляки.
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Необходимо организовать совместную украино-польскую конференцию по проблеме Волыни, в Киеве или Минске, на которой украинские и польские историки могли бы на основании документов высказать свое виденье волынской трагедии
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во время революции поляки расстреляли 20000 красноармейцев
пленных
украинцев там было не одна тысяча. все молчим
это тоже украинцы молчим ----'/красноврмейцы/
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Надо бы полякам как можно чаще напоминать, что половина Украины находилась под польской оккупацией на протяжении 20 лет. И извинений и компенсаций они до сих пор не принесли.
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Жертвы были с двух сторон. Поляки, АК убили десятки тысяч укранцев и ОУН-УПА убили десятки тысяч пляков. Цифры вполне сопоставимы. В момент непосредственно волынских столкновений поляков было убито больше. Но столкновения продолжались до 1945-1946 гг. И по общим итогам получается что украинцев от рук поляков с 1941 по 1946 погибло, возможно, даже больше, чем поляков. Но сопоставлять цифры," больше-меньше" бессмысленно. Это была трагедия и каждое убийство преступление. Однако говорить, что поляки белые, голубая кровь и их убивать нельзя, а украинцы черные, быдло и их убивать не только можно, но и нужно - кощунство.
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Польская история в анекдотах
"В Варшаве на углу улицы Брежнева и улицы Косыгина встречаются
два еврея.
- а при Пилсудском мы все-таки ели мясо!
проходят годы, и они снова встречаются на том же углу, но это
уже угол улицы Мао Цзе-дуна и Лю Шао-ци.
- а при советах мы все-таки ели!
проходят еще годы, и они снова встречаются на том же углу, но это
уже угол улицы Лумумбы и Кваме Нкрума.
- а при китайцах нас все-таки не ели!"
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Сидеть то сидел за то, что якобы боролся за "нэзалэжную" Украину, т.е. возомнил себя этаким украинским фюрером, а у гитлеровцев был лозунг "один рейх - один фюрер", и Украина им была нужна как источник сырья, а украинцы исключительно как рабы так что Бандера со своими идеями поначалу им попросту мешал и чтобы не путался под ногами упрятали его за решётку в концлагерь где он отсиделся в довольно комфортных условиях до 1944 года, а когда у немцев на Украине земля стала гореть под ногами им понадобилась пятая колонна они вспомнили про Бандеру и бандеровцев и выпустили его аккуратно через ворота а не как всех через трубу крематория и он продолжал им служить верой и правдой до конца войны а затем перешел на услужение к другим хозяевам предварительно оставив на западной Украине так называемые "спящие ячейки" - авось пригодятся. И пригодились в 2014 году, но это уже совсем другая история.
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