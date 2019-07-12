 Один український воїн загинув, двох поранено, знищено трьох терористів. За добу - 24 ворожі обстріли, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Тарамчука - з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;

- поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;

- двічі неподалік Новоселівки Другої - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

- двічі околиці н.п. Піски - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- у районі н.п. Пищевик - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- тричіпоблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Водяного - з гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

- околиці Чермалика - з артилерійської системи калібру 122 мм;

- у районі населеного пункту Лебединське - зі стрілецької зброї;

- поблизу Новомихайлівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Березового - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 7 разів:

- поблизу Новолуганського - з артилерійської систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета;

- тричі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- у районі населеного пункту Світлодарськ - з міномета калібру 120 мм і гранатометів різних систем.

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"У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув і двоє дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 11 липня трьох окупантів знищено і чотирьох поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета;

- поблизу Новотроїцького - з міномета калібру 82 мм;

- околиці Водяного - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

- неподалік Зайцевого - з протитанкового ракетного комплексу;

- околиці Травневого - з озброєння БМП і великокаліберного кулемета.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



