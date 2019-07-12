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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 Новий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук

В Офісі президента України проаналізують Виборчий кодекс, затверджений парламентом у четвер, але вже зазначають про порушення регламенту Верховної Ради під час його ухвалення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Чи буде він підписаний? Безумовно, ми проаналізуємо. Тому що вже зараз бачимо порушення регламенту під час ухвалення. Ми вже зараз бачимо, що те, що називали справою честі цієї Верховної Ради, перетворилося на велику ганьбу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137100
 
   
 Топ коментарі
 
Вот какие они на самом деле эти Свинарчуки🤔
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Все действия зекоманды напрвлены на разрушения государства.Торпедирование Верховной Рады,отставка кабмина,поездки в германию с францией которые заканчиваются возврашением рф в пасе,здача стратегического обьекта под луганском под прикрытием "розведение сторон", закон о люстрации патриотов,возврашение рыгов-где сдесь хоть что-то что могло говорить что клоуны собираются строить страну?Мне понятны ватники из Харькова голосующие за это " маленькое криворожское чудо",но никак не могу понять жителей волыни,Тернополя...Вам Украина не нужна?Вы малоросы?
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))))) конкурсы провели на « державні посади» ? Наплевали на закон о люстрации . По списку слуги протаскиваете откровенных сепаров , и граждан других государств , закон об импичменте не подписан , и тд .
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Бггг) зекрысе и от передоза уже не сдохнуть -все будет намного быстрее
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За 50 дней президентства Зе-нарик нарушил законы 25 раз!
Так о каком "нарушении регламента" оно там пукает?!
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Мальчик с пальчик так и не назвал нормы регламента, которые были нарушены при голосовании.
Но лохторату это и не нужно знать, он и так верит Стефанчуку.
Разве можно не верить этим честным, большим и чистым как озера глазам? Новий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5398
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конечно, после того как многии верят ПЕТЕ или ПАРУБИЮ можно и Стефану поверить!!
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Что Вы имеете против Парубия, какие законы, принятые Радой под его руководством, Вас не устраивают?
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пенсионная реформа
медреформа
судреформа
тарифная реформа
это так то что сразу приходит на ум!!
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Ну теперь надо бы обосновать недовольство по поводу каждого пункта хотя бы одним-двумя предложениями.
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недовольство простое, расходы обычных граждан повысились а качество не улучшилось а во многих случаях ухудшилось или вообще стало не доступно! а по идеи реформы проводятся для того чтобы улучшить а не ухудшить положение дел!!

а вообще то все и так знают что все эти реформы делались с одной целью получить бабло МВФ а основное требование МВФ это сбалансированный бюджет! значит реформы делались токо для того чтобы снизить расходы бюджета (что по факту и получили) ну а интересы граждан... то кого волнуют интересы граждан (пока граждане сидят на диванах дома)
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" а во многих случаях ухудшилось или вообще стало не доступно!"

Например? Что стало недоступным по сравнению с началом 2014 года?
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все из перечисленного
1 Суды не доступны (увеличился судебный сбор в 3 раза, появилось требование обязательности адвоката)
2 Пенсия не доступна (минимально необходимы трудовой стаж 35 лет нет стажа нет пенсии, нигде нет минимально необходимого стажа 35 лет это наше Украинское ноу хао)
3 Медицина не доступна (просто потому что многии амбулатории и клиники позакрывали)
4 Тарифы.... задолженость по ЖКХ более 70 лярдов это про доступность тарифов!!
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Сколько именно составляет судебный сбор?

"пенсия недоступна" - Вы знаете реальные истории об этом?

С "многии амбулатории и клиники позакрывали)" тоже нужно разбираться на конкретных примерах.

С задолженностью по ЖКХ тоже есть нюансы. Были данные, что именно население платит довольно добросовестно, а вот облгазы мутят с перечислением средств, собранных с населения.
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вам надо рзбираться вот вы и разбирайтесь
а мне уже все ясно и понятно!! и я вам не собираюсь ничего доказывать!!
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Я Вас и не беспокоила. Инициатива к общению была Ваша.

12.07.2019 09:21





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вы спросили я ответил

а водить вас за ручку и тыкать носом в то что и так всем известно я не собираюсь! кто хотит видеть то увидит а кто не хотит то того носом ткни все равно будет говорить А ТЫ ДОКАЖИ! я не собираюсь никому ничего доказывать!

лучшее доказательство это более 3млн наших граждан которые сделали отседова ноги!! а скоко граждан сидит на чемоданах?!!
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Да не надо ничего доказывать, не хотите общаться по существу, идите себе...
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по существу чего, того что солнце встает на востоке! таки да встает чего тут общаться и доказывать у кого есть глаза он это знает!!
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Конечно,тбе это по раша тв разжевали и в рот положили. Еще и руцкоязычную челюсть захлопнули,чтоб "понимание" не выпало.
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Шайка зебіла верещала,що потрібен закон про імпічмент і новий виборчий кодекс.Але то був передвиборчий популізм для лохів.А коли верховна рада це прийняла вони включили дурачків.Дурні вибрали дурнів
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придет новая рада и все примет не волнуйся нервы береги!!
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кацапа, ту раду за півроку на ліхтарях перевішають.
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Да ладно )
Ты лучше расскажи почему реально не хотите закона с открытыми списками ! Почему не подписан закон о импичмента?
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потому что название не равно содержимому! скоко не пиши на гавне что это шеколад все равно гавно шеколадом не станет!!
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конкретно, зебіле. з посиланням на текст закону.
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а оно тебе надо, ты же все равно ничего в этом не кумекаешь!!
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здебілокацап, те що ти нічого не кумекаєш ти вже неодноразово довів. У будку, лаптєногий!
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ему свинопапка сказал - закон ругать он и выполняет
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Жду конкретики , что именно вас не устроило в законе ? Или вы просто так , балабол ?
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ну начнем с того что меня не устроило то что закон принимали в последний день как на пожар а было 5 лет!! ну и понятно что морда принимавшего меня не устраивает!!
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Не нужно лить воду , конкретно по сути закона пожалуйста , скакими разделами нет согласия ?
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та самое конкретное как вы себе представляете бабку которая в бюллетне должна не галочку поставить а написать номер партии (который должна узнать) и еще написать номер из списка партии (который опять же где то должна узнать)! а бабке есть время все эти номера знать узнавать и видеть!! и это так сказать самое простое из закона а я не говорю про то что они там понаписывали про формирование округов и списков и представителей кандидатов!!
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)))))) короче вы балабол !
Номер тут же , он порядковый . Если бабка не может прочесть номер , и партию идущую под ним , то может ей и галочку не стоит ставить где попало .
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прикинте многии бабки не могут прочесть реально (настоко мелко написано)! а галочку они ставят на основании того как им подсказали люди или наблюдатели на участке! ну т.е. бабка спрашивает чтобы ей пальцем показали такую то партию и куда показали туда она и ставит! да таковы реалии наших выборов! а теперь бюлетни будут еще более мелкими потому что кроме партии в бюлетне будет еще и список!!
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Демагогия, такая демагогия. Напоминает, как некоторые особо упоротые крысчане так же за гипотетических бабок заступались, воюя против мовы. Ай-яй-яй. Не нужно нам мовы, а то бабка в аптеке инструкцию понять не сможет. Что же там написано-то: "Цитрамон" или "Цитрамон"
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та конечно демагогия!
клиники закрывают..... демагогия
ЗП не платят..... демагогия
Бюджет воруют...... демагогия
так и живем все 28 лет в сплошной демагогии!!
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И снова демагогия и скачки по разным темам.
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Русские боты на цензоре, это какой то позор рода человеческого.
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та капец в стране 73% русни, как плохо вам ПЕТЕСИСЯМ!!
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ти зараз намагаєшся тулити, що петєсісі гірше за оце???:
Новий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2877
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все оценивается по результату, результат работы ПЕТЕСИСЬ (ну если точнее их кумиров) обнищание населения в разы, и это не я сказал это говорят данные и наши и международные! Так что да ПЕТЕСИСИ будут по хуже, так сказать против фактов не попрешь!!
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не треба мені переказувати скабєєво-сєкєльовську муйню, кацапе
краще пошукай братів по розуму на ваших мацковських інфопомийках
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людей которые отрицают реальность их обычно лечат, а тех кто очень сильно отрицает эту реальность их еще и изолируют от общество потому что слишком шизанутые!!
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вообще то про падения уровня жизни ООН говорит, ну у петеботов ООН уже то же рашистам продалась!!
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ООН и расейские манипуляции со статистикой и подтасовкой, особенно на рускоязычных свйтах давно известны. Но такие,как ты им верят.
Товарооборот с РФ УВЕЛИЧИЛСЯ не хх мллиардов гривен!
Но товарооборот с РФ УМЕНЬШИЛСЯ с 75% до 7%, а с учетом введения нефтяных ограничений до 4%.
И то и то реальность. Вот и попробуй сообразить "как это?!"
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та мне вообще то не нада статистика ООН чтобы понимать что уровень жизни Украинцев упал за последние 5 лет! я это так сказать и глазами вижу и кошельком своим ощущаю, отчет ООН это просто доказательство таким ПЕТЕСИСЯМ как ты потому что вы (поротхоботва) рассказываете что у нас все зашибись и токо у лентяев ничего не растет а у супер-пуппер работящих ПОРОХОСИСЬ все выросло за последние 5 лет и ЗП и благосостояние и светлое будущее!!
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73% проголосовавших за Зе , это процент от пришедших на выборы , а не граждан от всех проживающих ! Около 13 миллионов .
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ну и что, все равно 13 миллионов это больше чем число порохоботов!!
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Конечно , это самый большой результат на этих выборах , но это 73% граждан страны . Я за точность , без фальши .
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і найголовніше шо рюцкій бот що здебіл - #уй відрізниш.
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Порохоботы приколисты, вчера таки выпросили люстрацию, теперь просят кастрацию...будет вам и кастрация если хоцца!
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буде тобі кастрація і твоєму зебуїну. Як націоналіст тобі кажу.
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та твої бойові можливості ми вже вивчили)))
ти сам будеш каструвати, чи вподобаєш, щоб це хтось дурніший зробив, кацап?
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Діло розійшлося зі справами. Зе і його команді це непотрібно. Тому і вони цепляються. Вам треба було Кодекс, його прийнято, але ні. Не так. То вам шашечки, чи їхати? Я розумію, що вам краще знищити цю державу. Є замовник.
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придет новая рада и все примет, не волнуйся раньше времени нервы береги!!
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"ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ, ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТЕРЯЛ ПРАВО ЕГО ВЕТИРОВАТЬ - ПАРУБИЙ" 5 июля 2019
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удачи тебе и твоему парубию, а я посмотрю на этот цирк!!
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Думаєте, презЕ ЗНОВУ харконе на Закон? Тоді, це не цирк, а беззаконня, хаос
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харконе а люди ему помогут! потому что то гавно что принимал парубий это что угодно но не закон! а у нас не токо на закон у нас на конституцию харкають так что напугал ежа голой жопой!!
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Ви бажаєте беззаконня і хаосу? "Будьте обережні зі своїми бажаннями - вони мають властивість збуватися" Новий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7453
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у нас беззаконие и хаос уже 28 лет а вы токо проснулись!!
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ПрезЕ обіцяв своїм виборцям першим не обіцяти, а ПІДПИСАТИ, закон про ІМПІЧМЕНТ. Він збрехав, знову. І в даній ситуації він не тільки брехло, а й злочинець, що порушує Закон !!!
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он обещал подписать свой закон а не писульки парубия!! так что ничего он не сбрехав! будет новая рада примут закон ЗЕЛЕНСКОГО он его подпишет!! а по поводу кто злочинець а кто нет, решает суд, можете подать на него в наш самый честный отреформированый ПАРУБИЕМ и ПЕТЕЙ суд!!
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У как! Довыбирались зебилоиды!!! "ОН"(шмаркля зеленая) обещал подписать "СВОЙ"!!!! закон. От это да! Законы,принятые ВРУ для эиих мудаков - "писульки",у них "СВОЙ ЗАКОН".
Так нагло себя даже ПР не вела. Резуьтат ПР - 5 лет войны,потеря Крыма и огрызка бамбаса. Что сдадут эти?
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да свой закон, а чего это тебя удивляет! 5 лет при ПЕТЕ тебя это не удивляло а тут на тебе возбудился!!
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Бла, бла, бла, ні про що, для лохів від маніпулятора. НЕ підписавши Закон, зЕ не лише знову збреше своїм виборцям, а й вчинить ЗЛОЧИН !!!
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он збреше если не примет закон вообще! а так когда зайдет нормальный парламент тогда и будем поглядеть!!
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Для особливо обдарованих... Якби він заветував закон і подав його в Раду, то так би і було. Після всановленого сроку "юрист"-зЕ НЕ підписав Закон і НЕ заветував. Все. Термін вичерпано. Закон прийнято. Непідписання Закону про ІМПІЧМЕНТ, в данному випадку, вже являється злочином.
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я уже тебе писал
ИДИ В СУД! ТЕМ БОЛЕЕ ОН ОТРЕФОРМИРОВАН И ТЕПЕРЬ ТОЧНО САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ!!
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І знову зебіли чимось недовольні. Ну так, "люструйте" і всі закони, приняті після Революції Гідності і до інавгурації клоуна.
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Свинарчуки из ЗеКо Манды не мычат,а рохкають.
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де було стефанчук коли зеро порушував регламенти?
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"Когда с 18-й попытки "родили" кодекс, который никто не видел и не читал... Меня спрашивают, какое отношение у вас к Избирательному кодексу? А я говорю, что я не могу сказать, потому что я знаю Избирательный кодекс, я знаю 4,5 тысячи поправок к нему. А за что голосовали, я не знаю", - отметил Стефанчук



цікаве запитання..нафіга Стефанчуку знати 4,5 тисячі правок,жодну з котрих не прийняли ? )))))) ідіот-садомазохіст ?))
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Их не не приняли ,а просто отмахнулись,не соблюли закон.Нова ВРУ все подкоригуе.Не зря Пораженко и Пагубия кышнули..
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Воно таке,рило свинарчука. Зрозуміти не може,а вже невдоволене. Чим? Не кодексом,а тим що не вони, та не під себе його прийняли.
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Парад будет! Узеленского совсем не понимают ситуации. 24 августа на Крещатике анонсирован парад.
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c
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Большинство во ВРУ теперешней 5 лет плювало на собственные законы и конституцию. Кнопкодавило.Знущалось,Крало.И даже прощальный закон принималси при пустом зали.Стефанчук верно подметил суть Пагубия.
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Эти свинарчуки недовольны. Они как и ПР решили,что пршли надолго. Ну Ну....
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Один дебіл--кацап зайняв весь цензор. Ліжко в лікарні є вільн--тільки для ткаченко. рівень прихильників клоуна --дорівнює рівню знань самого клоуна. Прикро,що народ такий тупий.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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