 Новий Виборчий кодекс було ухвалено з порушенням регламенту, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.
"Чи буде він підписаний? Безумовно, ми проаналізуємо. Тому що вже зараз бачимо порушення регламенту під час ухвалення. Ми вже зараз бачимо, що те, що називали справою честі цієї Верховної Ради, перетворилося на велику ганьбу", - сказав він.
Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.
Так о каком "нарушении регламента" оно там пукает?!
Но лохторату это и не нужно знать, он и так верит Стефанчуку.
Разве можно не верить этим честным, большим и чистым как озера глазам?
медреформа
судреформа
тарифная реформа
это так то что сразу приходит на ум!!
а вообще то все и так знают что все эти реформы делались с одной целью получить бабло МВФ а основное требование МВФ это сбалансированный бюджет! значит реформы делались токо для того чтобы снизить расходы бюджета (что по факту и получили) ну а интересы граждан... то кого волнуют интересы граждан (пока граждане сидят на диванах дома)
Например? Что стало недоступным по сравнению с началом 2014 года?
1 Суды не доступны (увеличился судебный сбор в 3 раза, появилось требование обязательности адвоката)
2 Пенсия не доступна (минимально необходимы трудовой стаж 35 лет нет стажа нет пенсии, нигде нет минимально необходимого стажа 35 лет это наше Украинское ноу хао)
3 Медицина не доступна (просто потому что многии амбулатории и клиники позакрывали)
4 Тарифы.... задолженость по ЖКХ более 70 лярдов это про доступность тарифов!!
"пенсия недоступна" - Вы знаете реальные истории об этом?
С "многии амбулатории и клиники позакрывали)" тоже нужно разбираться на конкретных примерах.
С задолженностью по ЖКХ тоже есть нюансы. Были данные, что именно население платит довольно добросовестно, а вот облгазы мутят с перечислением средств, собранных с населения.
а мне уже все ясно и понятно!! и я вам не собираюсь ничего доказывать!!
12.07.2019 09:21
а водить вас за ручку и тыкать носом в то что и так всем известно я не собираюсь! кто хотит видеть то увидит а кто не хотит то того носом ткни все равно будет говорить А ТЫ ДОКАЖИ! я не собираюсь никому ничего доказывать!
лучшее доказательство это более 3млн наших граждан которые сделали отседова ноги!! а скоко граждан сидит на чемоданах?!!
Ты лучше расскажи почему реально не хотите закона с открытыми списками ! Почему не подписан закон о импичмента?
Номер тут же , он порядковый . Если бабка не может прочесть номер , и партию идущую под ним , то может ей и галочку не стоит ставить где попало .
клиники закрывают..... демагогия
ЗП не платят..... демагогия
Бюджет воруют...... демагогия
так и живем все 28 лет в сплошной демагогии!!
краще пошукай братів по розуму на ваших мацковських інфопомийках
Товарооборот с РФ УВЕЛИЧИЛСЯ не хх мллиардов гривен!
Но товарооборот с РФ УМЕНЬШИЛСЯ с 75% до 7%, а с учетом введения нефтяных ограничений до 4%.
И то и то реальность. Вот и попробуй сообразить "как это?!"
ти сам будеш каструвати, чи вподобаєш, щоб це хтось дурніший зробив, кацап?
Так нагло себя даже ПР не вела. Резуьтат ПР - 5 лет войны,потеря Крыма и огрызка бамбаса. Что сдадут эти?
ИДИ В СУД! ТЕМ БОЛЕЕ ОН ОТРЕФОРМИРОВАН И ТЕПЕРЬ ТОЧНО САМЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ!!
цікаве запитання..нафіга Стефанчуку знати 4,5 тисячі правок,жодну з котрих не прийняли ? )))))) ідіот-садомазохіст ?))
https://www.youtube.com/watch?v=KnY0kmFpy5c