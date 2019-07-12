 Збірна України з баскетболу повторила на Універсіаді найкращий результат в історії: завоювала срібло, програвши лише команді США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У фінальному матчі українці поступилися збірній США з рахунком 63:85. Найрезультативнішим у складі нашої збірної став Віталій Зотов, який набрав 14 очок.

До цього в ході турніру Україна обіграла збірні Канади, Австралії, Китаю та Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України з 51 медаллю посіла 3 місце в командному заліку на II Європейських іграх у Мінську

Зазначимо, що українські баскетболісти доходили до фіналу Універсіади лише в 2005 році і тоді також програли збірній США.