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 Збірна України з баскетболу повторила на Універсіаді найкращий результат в історії: завоювала срібло, програвши лише команді США

Чоловіча збірна України з баскетболу стала срібним призером Універсіади-2019, яка відбувається в Неаполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У фінальному матчі українці поступилися збірній США з рахунком 63:85. Найрезультативнішим у складі нашої збірної став Віталій Зотов, який набрав 14 очок.

До цього в ході турніру Україна обіграла збірні Канади, Австралії, Китаю та Фінляндії.

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Зазначимо, що українські баскетболісти доходили до фіналу Універсіади лише в 2005 році і тоді також програли збірній США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137098
 
   
 Топ коментарі
 
Так это нереально круто!
Слава Украине!
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В вопросах баскетбола США конечно стоит особняком. Только тупая русня может по сей день дрочить на победу над их студентами на Олимпиаде-72 и снимать пафосные фильмы,будто на Марс высадились. Дебилы,б@я.
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пусти эту сборную студентов США на Олимпиаду - она будет реально претендентом на медали...
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vriatly by byli,teper silnyje zbornyje budet igrat na Olimpiade Kitaje.Dopustim takaja Kanada ili Avstralija tam ves sostav iz igrokov NBA ligi,ja uze negovoriu pro drugyje zbornyje
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В вопросах баскетбола США конечно стоит особняком. Только тупая русня может по сей день дрочить на победу над их студентами на Олимпиаде-72 и снимать пафосные фильмы,будто на Марс высадились. Дебилы,б@я.
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Только тупая русня.......Но это уже как комплимент в сторону лапотных москалей --кацапов . Которые только в 18 веке подло замаскировались под якобы россиян - русских ни имея к ним совершенно никакого отношения.....
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Litva bez malejsix sansov opygrali amerikancev v 2017 godu i vziala zoloto na universiade.Amerikancem nebylo ne kakix sansov.V etom godu my neigrali dali drugim vygrat Сборная Украины по баскетболу повторила на Универсиаде лучший результат в истории: завоевала серебро, проиграв только команде США - Цензор.НЕТ 8455Ruskije tak verno oni neumejet igrat basketbol
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Цензор.НЕТНовиниСпортЗбірна України з баскетболу повторила на Універсіаді найкращий результат в історії: завоювала срібло, програвши лише команді США
 
 
 
 
 
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