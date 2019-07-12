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 Росія прагне легітимізувати окупацію Криму і створити буферну зону з НАТО, - начштабу армії США Міллі

Стратегія Росії в Європі, Середземному та Чорному морях полягає в спробах нівелювати трансатлантичні інститути, створити буферну зору, легітимізувати окупацію Криму та позбавити Україну суверенних морських прав.

Про це начальник штабу армії США Марк Міллі написав у листі сенаторам Конгресу США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, у Чорному морі Росія прагне легітимізувати своє зазіхання на Крим, завадити Україні користуватися суверенними правами у власних територіальних водах та контролювати Керченську протоку", - йдеться в його листі.

Генерал Міллі пояснює, що в ширшому європейському регіоні, включно із Середземним морем, Росія намагається заблокувати розширення НАТО, аби перешкодити наближенню західного політичного та військового впливу до своїх кордонів.

"Росія також намагається нівелювати вплив трансатлантичних інституцій. Вона намагається створити захисний буферний регіон, аби підвищити безпеку власної території", - зазначає Міллі.

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Водночас для протидії політиці Кремля необхідна координація всіх урядових інституцій, так званий "цілісний урядовий підхід", переконаний начальник штабу армії США.

"Успішна кампанія з протидії російській гібридній агресії вимагає комплексного підходу із залученням союзників та партнерів, міжвідомчої співпраці американських інституцій, і навіть зусиль приватного сектору.

Об’єднані сили (США. - Ред.) мають поліпшити інтеграцію власних спроможностей, їхнього ефективного використання, а також посилення наших союзників та партнерів", - зазначив він.

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Генерал Міллі зауважив, що російські операції гібридної війни мають багаторівневий та комплексний характер, а тому потребують багаторівневої відповіді із залученням правоохоронних органів, розвідки, дипломатії, фінансового сектору.

Водночас, на його думку, США мають прагнути до "стратегічної стабільності" у відносинах з Росією.

Нагадаємо, 11 липня у сенатському комітеті Конгресу США зі збройних сил відбулися слухання щодо номінації генерала Марка Міллі на посаду командувача Об’єднаного комітету начальників штабів армії США. Нині саме він є найбільш імовірним претендентом, аби замінити на цій посаді генерала Джозефа Данфорда, який обіймає її з 2015 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137097
 
   
 Топ коментарі
 
Когда Гитлер дошёл до Волги, США уже год как воевали против Германии и Японии, и заодно обеспечивали Сталинскую армию военной техникой и снаряжением🤔
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А чем занимался Совок в начале Второй Мировой Войны? Напомни, а то я подзабыл🤔
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Когда Гитлер дошел до Волги, США начали что-то подозревать.....
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Когда Гитлер дошёл до Волги, США уже год как воевали против Германии и Японии, и заодно обеспечивали Сталинскую армию военной техникой и снаряжением🤔
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Воевали? В Африке что ли? Разве то война? Вот в Европе была война, а в Африке то так...погоня за Роммелем. В Европе США ссались открывать второй фронт, пока СССР нк разбил войска Паулюса у Сталинграда.
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Вообще то США воевали с Японией , а Европа их волновала во вторую очередь.
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А чем занимался Совок в начале Второй Мировой Войны? Напомни, а то я подзабыл🤔
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Я не лахтинский Мендоза, но СССР до 22 июня 45-го в основном договорняки заключали, а после 22 июня до начала получения помощи по лендлизу в основном были заняты тем, что за Урал эвакуировались.
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Договорняки были выгодны для ссср, а воевали их враги, так что решение далеко не глупое
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Помогло то решение?
Сколько миллионов полегло до того, как помощь по ленд-лизу пошла?
Сколько там слоев трупов на "Невском пятачке" (там трупы послойно лежали, в порядке очереди, как посылали на смерть: матросики, ополчение, кто там еще полег)?
Так как, ПОМОГЛИ УРКАМ ДОГОВОРНЯКИ?
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Вевали с Роммелем в основном бритиши, и сражения в Африке - это были главные сражения, решавшие исход 2-й мировой войны.
Потому что речь шла о захвате нефтяных полей Мосула и Ирана (компании Сауди Арамко на тот момент еще не существовало).
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"... сражения в Африке - это были главные сражения, решавшие исход 2-й мировой войны."
Интересная трактовка итогов той войны... Росія прагне легітимізувати окупацію Криму і створити буферну зону з НАТО, - начштабу армії США Міллі - Цензор.НЕТ 2276
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За "интересным" - то к Проханову, "нам нужна не правда, нам нужна победа"( С старик Проханов, ныне, похоже, покойный)
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"В Европе США ссались открывать второй фронт"

С какой стати США должны были рваться освобождать дАрАгих европейцев, если по итогам 1-й мировой войны США получили лишь потери человеческие да убытки финасовые?
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"В Европе США ссались открывать второй фронт

И тебе не кашлять, лахтинский.
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Боже, храни Америку и её умных генералов.
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Это сарказм, да?
Ну скажите, скажите, что это сарказм!!!
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Ах ти ж.... Стабільності стратегічєской з московією їм тре. Балакав, а в кінці вс.. Ся.
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Ну и где этот "комплексный подход" противодействию рашке в Черноморско-Азовском бассейне?
Почему натовский генерал не называет главное препятствие сдерживанию российской агрессии - своего рыжего клоуна?
Ведь всем же понятно: пока рыжий клоун у власти, его хозяин будет плясять на кровушке, которую сумеет пустить...
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В Украине же свой кловун завёлся, вот и получается цирк🤔
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Что за вой из мокшанских болот? Ваша проблема в том,что вы-кацапские голодранцы все время пытаетесь себя ставить вровень с США и Китаем. Но кроме ржавого ЯО у вас лишь голый зад.
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Так вот от кого пошло "Путин хочет, что бы..."....дальше по методичке
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Генеральная прокуратура РФ признала "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной организацией, представляющей "угрозу основам конституционного строя и угрозу безопасности России".

Для Кремля украинцы - угроза. Официально. Ещё о чем-то нужно поговорить?
(С)
@Vitauskas_A
🤔
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Вообще то это нато хотели взять Крым как свою базу...казармы, офисы присматривали в Севастополе несколько лет,...Уже как к себе домой ездили. А тут бац...Поэтому клинтоноиды так и бесятся, что обыграли их. Уже план А не прошел...а план Б это вопить про захват...но это как после драки махать кулаками. Крым был бы или американстким или Российским. Все очень просто.
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Ага, НАТОвские солдаты ходили по улицам Севастополя и подбирали себе рабов и ужин в виде толстых кацапских деток. Ты идиот, или прикидываешься?🤔
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Воно кацап. Це на декілька порядків гірше за ідіота.
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Проте московська історія - це історія Орди, пришита до історії Русі білими нитками і повністю сфабрикована. Саму назву Русь узурповано московитами.
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Ну прямо глаза на правду открыл. Спустя 5 лет кацапского беспредела такие "аналитические записки" забавны.
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рассей *стреміться * (кац) сходити на йух .
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..Россия стремится легитимизировать оккупацию Крыма и создать буферную зону с НАТО, - начштаба армии США Милли - Цензор.НЕТ 9485..
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да, мужик все верно подметил и шо ,и шо теперь это все и так знают в Украине и восточной Европе, а ОСТАЛЬНЫМ НАСРАТЬ.***** вас всех пересидит и трампов и макронов и остальных клоунов.***** вечен как Египетский фараон.
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Украина,Беларусь,Закавказье - они всегда считались буферной зоной.Лучше вести войнуина территории других народов,чем своей.
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Все кто так считали стали оккупантами и были уничтожены.
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Встреча Зеленского и Трампа: как заинтересовать США помочь Украине ,нужно просто продолжать освобождать свои украинские земли,а не договариваться с оккупантом, американцы любят помогать ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ Россия стремится легитимизировать оккупацию Крыма и создать буферную зону с НАТО, - начштаба армии США Милли - Цензор.НЕТ 8377
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Красуня та Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві говорила українською мовою.

«Для мене честь бути тут у Києві, столиці європейської нації, яка продемонструвала стільки відваги, сили та стійкості у боротьбі за свободу і незалежність», --- сказала Санду.

За її словами, Молдова підтримує територіальну цілісність України.

«Ми в Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України і я відчуваю глибоку повагу до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, суверенітет і майбутнє, як європейської держави»,--- сказала вона.
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Америка Помоги!!!!! Путин он Епанутый!!!! Помогите нам!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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На жаль, плани кацапів співпадають з планами презЕ
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Не переживайте друзі - Крим стане для кацапів "братньою могилою" - для цього його так легко і віддали.
Комбінація ((
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія прагне легітимізувати окупацію Криму і створити буферну зону з НАТО, - начштабу армії США Міллі
 
 
 
 
 
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