 На виборах у Раду зареєстровано 755 міжнародних спостерігачів, - ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
11 липня ЦВК зареєструвала 157 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.
Один офіційний спостерігач зареєстрований від Словацької Республіки, 4 - від Японії, 27 - від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 125 - від міжнародної неурядової організації CANADEM.
Загалом станом на 11 липня ЦВК зареєструвала 755 офіційних спостерігачів: 56 осіб від 9 іноземних держав, 699 осіб від 13 міжнародних організацій.
А теперь снова лгут. Второй раз не простим.
Про це він сказав у четвер у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Укрінфором.
"Чи буде він підписаний? Безперечно, ми проаналізуємо, бо бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей",- сказав Стефанчук.