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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 На виборах у Раду зареєстровано 755 міжнародних спостерігачів, - ЦВК

Центральна виборча комісія вже зареєструвала 755 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

11 липня ЦВК зареєструвала 157 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

Один офіційний спостерігач зареєстрований від Словацької Республіки, 4 - від Японії, 27 - від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 125 - від міжнародної неурядової організації CANADEM.

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Загалом станом на 11 липня ЦВК зареєструвала 755 офіційних спостерігачів: 56 осіб від 9 іноземних держав, 699 осіб від 13 міжнародних організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137096
 
 
 Топ коментарі
 
Г+Г - антиукраинская вонючая инфопомойка.
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журналисты этого лживого канала уже извинялись после Майдана за свою ложь.
А теперь снова лгут. Второй раз не простим.
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Зе уже вне закона - он был обязан подписать закон об импчименте, но так и не сделал.
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Останні кілька тижнів у великих містах України на вулицях з'явилися наліпки з антипіаром телеканалу "1+1". Зокрема, такі наліпки помітили в Києві та Чернігові. На них написано: "1+1" бреше", "Право на брехню" тощо. В ефірі програми "Право на владу" її ведуча Наталія Мосейчук озвучила про ці факти й уточнила, що журналісти ТСН поцікавилися, на відміну від силових структур, хто розповсюджує ці наліпки. Виявилося, що слід веде до організації "Відсіч", яка наближена до Служби безпеки України. Модератором сайту цієї організації був підписаний Артур Переверзєв. Він - №52 у списку партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на позачергових парламентських виборах. Свого часу Переверзєв працював над тендерними закупівлями в Міноборони і значиться до цього часу на сайті в центрі забезпечення службової діяльності Міноборони. Був радником Андрія Парубія в РНБОУ. Нардеп Сергій Власенко пообіцяв, що направить до силових структур депутатський запит з цього приводу. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/1-1-diznavsya-hto-z-kandidativ-u-nardepi-mozhe-stoyati-za-rozpovsyudzhennyam-listivok-iz-chornim-piarom-proti-telekanalu-1376937.html
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Г+Г - антиукраинская вонючая инфопомойка.
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ну с австралии, оно, конечно, виднее
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журналисты этого лживого канала уже извинялись после Майдана за свою ложь.
А теперь снова лгут. Второй раз не простим.
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давай, передислоцируйся с фаерами и покрышками от ньюсвана к 1+1
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"Квартал-95" идёт во власть. "Буде весело", как сказал Парубий.
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Желающим приобщиться к Раде. Вот так народ шутит, о тех, кто уже приобщился. А все помнят, что в каждой шутке- только доля самой шутки.
На выборах в Раду зарегистрированы 755 международных наблюдателей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5003
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Ты зря так шутишь. Эти люди принимали законы - именно для того чтобы страна жила по законам, а не по беспределу. Тебе не нравится парламент ? Ну так вместо него на БТРе может генерал Пиночетенко заехать на Банковую, и обеспечит самовывоз зелёной сопли на стадион.
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Это не я шучу. Это- украинский сегмент интернета. Тот, которому вовсе не до шуток.
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Сегменту - посмотреть в зеркало, дабы увидить круглых идиотов.
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Я дуже добре пам*ятаю, як "работалі" так названі міжнародні спостерігачі, наприклад, з ПАРЄ під час президентських виборів 2010 року в Одесі. Жили в найкращих готелях, їли та пили і гуляли з одеськими шлюхами за рахунок ригалівців. Воно й не дивно, що з такими спостерігачами дємократ Обама та інші достойники Західного світу поздоровлявляли Віть Пйордича з перемогою ще до офіційного оголошення результатів виборів.
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Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту, тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.
Про це він сказав у четвер у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Укрінфором.
"Чи буде він підписаний? Безперечно, ми проаналізуємо, бо бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей",- сказав Стефанчук.
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Зе уже вне закона - он был обязан подписать закон об импчименте, но так и не сделал.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа виборах у Раду зареєстровано 755 міжнародних спостерігачів, - ЦВК
 
 
 
 
 
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